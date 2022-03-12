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Украинские артиллеристы прямым попаданием уничтожили танк и две БМП оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотника зафиксировали прямые попадания в танк и две БМП.

"Некоторое время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии, как тараканы", - пишут в комментарии к видео закарпатке.

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Топ комментарии
+22
горно копытные вы лучшие
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12.03.2022 11:06
+13
мало байрактаров. 50 байрактаров нужно. по 4 заряда. 200 танков уничтожали бы за один вылет.
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12.03.2022 11:07
+10
Пишаюся вами земляки!
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12.03.2022 11:09
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горно копытные вы лучшие
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12.03.2022 11:06 Ответить
Они просто ... ЛУЧШИЕ из ЛУЧШИХ!
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12.03.2022 13:44 Ответить
мало байрактаров. 50 байрактаров нужно. по 4 заряда. 200 танков уничтожали бы за один вылет.
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12.03.2022 11:07 Ответить
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12.03.2022 11:07 Ответить
рамблер.ру рекомендует аленям

Экономные рецепты девяностых, которые пригодятся и теперь

При вечно пустом кошельке женщине нужно было кормить семью каждый день. Поэтому хозяйки выкручивались как могли, чтобы приготовить завтрак, обед и ужин из скудного набора доступных продуктов.

«Рамблер» вспомнил самые проверенные рецепты.

Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://woman.rambler.ru/cooking/48279318/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
спецоперация по ликвидации рашки идет успешно
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12.03.2022 11:29 Ответить
тощая она какая-то
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12.03.2022 11:40 Ответить
сытно и зажиточно стали жить алени в колхозе "Путь *******" !
Самые быстрая закуска

Школьники перекусывали солеными и сладкими бутербродами. В первом случае ломтик ржаного хлеба солили и натирали чесноком, во втором случае - намазывали на белый хлеб маргарин (который рекламщики часто выдавали за сливочное масло), посыпали сахаром

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12.03.2022 11:57 Ответить
А чевой-то она ни сисек, ни попы не носит?
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12.03.2022 13:45 Ответить
104 полонених військовослужбовців захоплені на Сумщині. Послухайте що розповідають
https://www.youtube.com/watch?v=wzpK-Vvqpks
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12.03.2022 11:08 Ответить
как под копирку. учения, спасение техники, вывоз раненых.
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12.03.2022 11:18 Ответить
на более кучерявый сценарий "спецоперации" биомусор не способен
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12.03.2022 11:25 Ответить
вот нихера не жалко
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12.03.2022 11:27 Ответить
Пишаюся вами земляки!
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12.03.2022 11:09 Ответить
Интересная локация.
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12.03.2022 11:10 Ответить
Сумно якось сьогодні але надія є і віра
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12.03.2022 11:11 Ответить
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12.03.2022 11:11 Ответить
Ургант уехал из россии, рэпер Face, Семен Слепаков.

НУЖНО УСПЕТЬ УЕХАТЬ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ ДО ТОГО, КАК ОНИ ЗАПРЕТИЛИ И ЭТО!
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12.03.2022 11:14 Ответить
Только вату могут интересовать все эти имена ...
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12.03.2022 11:22 Ответить
я даже не знаю, кто это. Гребенщикова вот знаю, потому что он еще при совке был - и он вроде как еще в москве.

А эти ваши реперы вообще никому неинтересны.

Вы держитесь там. Спецоперация по денацификации эрэфии будет быстрой, никто не пострадает. Главное - верьте в лучшее, ок?
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12.03.2022 12:33 Ответить
в бункере фюрера
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12.03.2022 11:32 Ответить
 
 