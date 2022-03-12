Украинские артиллеристы прямым попаданием уничтожили танк и две БМП оккупантов. ВИДЕО беспилотника
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Артиллерия 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады накрыла огнем бронетехнику российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотника зафиксировали прямые попадания в танк и две БМП.
"Некоторое время подбитая и окутанная дымом техника еще двигается, потом останавливается, экипаж спасается бегством. Другие бронированные машины и танки разбегаются от огня нашей артиллерии, как тараканы", - пишут в комментарии к видео закарпатке.
Топ комментарии
+22 Шимус
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+10 SergTranscarpathian
показать весь комментарий12.03.2022 11:09
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Вы держитесь там. Спецоперация по денацификации эрэфии будет быстрой, никто не пострадает. Главное - верьте в лучшее, ок?