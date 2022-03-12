В результате ракетных обстрелов войск РФ по Василькову полностью уничтожен аэропорт, - мэр Баласинович. ВИДЕО
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В результате ракетных ударов оккупанта по Василькову уничтожен аэропорт.
Об этом сообщила городской голова Василькова Наталья Баласинович, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 7 утра вражеские силы обстреляли город Васильков, восемь ракет попали, обстреляли аэропорт. В результате ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, детонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют", - сказала она в видеообращении на странице в фейсбуке.
По словам мэра, одна из ракет оккупантов попала в состав боеприпасов.
"Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами, из-за чего ликвидирована работа нашего аэропорта", - сказала Баласинович.
Мэр призвала всех жителей Василькова оставаться дома и в укрытиях. "В нашем городе сейчас опасность, пожалуйста, не выходите без необходимости на улицы", - подчеркнула она.
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3 год ·
Час від часу в соцмережах і медіа вигулькують перехоплення розмов рашистів зі своїми «заями» і мамами.
В принципі, русский- синонім хам, було й до війни.
Росіянина можна вичислили за секунду безпомилково. Бо це п'яний мат, ор на дітей, воплі одне на одного, перекошене злобою не усміхнене обличчя , завжди і всім незадоволене. Так було завжди.
Але в цих перехоплених розмовах,де вони вихваляється своїм «заям» мародерством, вбивствами і що вони прихопили в чужих українських хатах, мене вразило, що зі своїми жінками, мамами, родинами вони розмовляють виключно матюками, а ті їм відповідають матюками теж.
Немає там ніякого Пушкіна і Толстого, вони апріорі не можуть захищати ніякий русский язик, бо їх язик- це суцільний брудний матюк.
Повністю деградована нація.
Мені важко уявити українок- жінок наших офіцерів і солдатів, яким би чоловіки телефоном розповідали, що вони їм привезуть крадені, намародерені у вбитих людей шуби і планшети, і ті раділи. Це просто неможливо.
Росія має бути денацифікована і демілітаризована.
https://twitter.com/LAvCwgnv8wd97r8/status/1502541402844155905
а путлеру на нього насрати ... https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/274443356_4874518362630692_2899519019011542114_n.jpg?stp=dst-jpg_p403x403&_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&_nc_ohc=CSgwsydW9RQAX9O5d9Y&_nc_ht=scontent.xx&edm=AFCcVE4EAAAA&oh=00_AT_ipcMVLCIKB2IEdv9_zYfqw8ugu4mror2KUVlrFlHYSg&oe=62312B88
Хтось думає інакше. Таке..
Ніякого аеропорту у Василькові нема і ніколи не було, там аеродром. Знищити льотну смугу крилатими ракетами з касетними БЧ в принципі неможливо, для цього потрібні бетаби. Пошкодження ЗПС ремонтуються досить легко.
Навіщо вказувати кількість ракет, які влучити, навіщо розказувати про влучання у склад БП, навіщо взагалі ******* про те, про що взагалі нічого не розумієш?!
По-этому нужно давить на этих трусливых "западных партнеров" чтобы уже сейчас передавали боевую авиационную технику и средства ПВО.
Харе розганять зраду, у нас уже давно не совки у генералітеті та командуванні сидять, можуть прорахувати, що, як і звідки зможе злітати і яка в цілому оперативна обстановка. Плюс дані військових супутників у реальному часі від НАТО, засоби ППО тощо.
Тож хвате шмарклі по пиці розмазувать. Сказали, що аеродром знищено, значить, знищено, а як воно там насправді - хай рашистські шпигуни перевіряють, швидше попадуться...