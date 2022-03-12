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"За нами едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный российский военный рассказал о "расстрельных отрядах" в армии РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пленный российский военный рассказал о применении тактики "расстрельных отрядов", уничтожающих дезертиров.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных. Об этом очередной пленный оккупант рассказывает на допросе в СБУ. Мол, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" – эшелонов, идущих за основными силами РФ и убивающих тех, кто хочет убежать. По его словам, в ходе продвижения вглубь Украины армия оккупантов начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия", - говорится в сообщении.

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"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", - признается пленник.

Теперь, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ: "...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит".

"Армия оккупантов деморализована и подавлена", - подчеркнули в СБУ.
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Топ комментарии
+23
Кадировці в тили прилаштувались ?
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12.03.2022 11:43
+23
Угу, почитал кацапов - почему солнцепеками не выжгут Мариуполь и Харьков , почему не убивают всех в сёлах , что бы не стреляли по нашим в спину . Это твари ублюдочные а не нация , их убивать надо жестоко а не брать в плен , тогда они только убегать начнут когда нас будут бояться больше чем эти заградотряды .
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12.03.2022 11:59
+18
следующим этапом через две недели будут заградотряды позади заградотрядов. Тогда огонь будет с двух сторон, и процесс утилизации пойдет значительно быстрее.
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12.03.2022 11:49
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Кадировці в тили прилаштувались ?
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12.03.2022 11:43 Ответить
Так тії гниди тільки в тилу воювати вміють.
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12.03.2022 12:00 Ответить
а чого вони так виховували своїх синів? ворогом Чечні завжди була росія, і теж вже не першу сотню років. а їх сини добровільно йдуть сюди щоб вбивати нас, щоб Чечня і далі була під росією, зраджують в першу чергу сій чеченський народ, між іншим служать невірним, ага , бо невірний це той, хто пообіцяв і дав клятву і зламав її, а росія тільки тим і займається і тільки так і "перемогає", що клянеться і зраджує ще не встигнуть чорнила на договрі остигнуть.
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12.03.2022 11:57 Ответить
сегодня такие эшелоны должны выполнять и другую функцию - добивать раненных, как будущую непосильную нагрузку для медицины и экономики. имхо - я уверен что так и есть.
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12.03.2022 11:46 Ответить
ну й види ранених погано впливають на ..... сумнівають що можна це назвати мораллю. По другій Світовій то саме робили, вивозили десь і потиху забивали.
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12.03.2022 11:59 Ответить
самі відомі це "самовари валааму". нижче лінк, коротко по них, коли цікаво можно легко й по решті вигуглити.
https://www.youtube.com/watch?v=3yp-uDjAzu4
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12.03.2022 12:14 Ответить
Ласкаво просимо до пекла!!!
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12.03.2022 11:47 Ответить
Эшелоны? Что-то типа "гроб на колёсиках"
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12.03.2022 11:47 Ответить
У слова "эшелон" есть множество значений, военно-железнодорожное только одно из них.
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12.03.2022 11:51 Ответить
Вони вірять у жахливих нацистів, бандерівців, Азов, правосеків, а зараз у лютих фермерів і тероброну в Україні - у все що їх жахає, але це не заважає їм їхати в Україну і вбивати нас
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12.03.2022 11:48 Ответить
Угу, почитал кацапов - почему солнцепеками не выжгут Мариуполь и Харьков , почему не убивают всех в сёлах , что бы не стреляли по нашим в спину . Это твари ублюдочные а не нация , их убивать надо жестоко а не брать в плен , тогда они только убегать начнут когда нас будут бояться больше чем эти заградотряды .
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12.03.2022 11:59 Ответить
Повірте , ні х.. вони в це не вірять . Як не вірять і в те , що є інопланетяни . Просто це такі паскуди від народження , і вони вважають , що самі повинні тільки бухати та валятися на печі обісрані , а інші народи будуть прибирати за ними та працювати на них . Я з цими і істотами попрацював ще за часів совка . І бачив їхній побут та їхню "мораль" .
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12.03.2022 12:38 Ответить
да "побут" их я то же видел ,был когда то на свадьбе в глубинке мордовской-особенно когда вместо закуски открыли консерву и в банках на стол поставили и пучки лука молодого с землей и нечищенные тоже.Про сивуху вообще молчу ,особенно грамм по 600 молодым на посошок
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12.03.2022 15:59 Ответить
Скоро ви фашисти будете заздрити мертвим.
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12.03.2022 11:48 Ответить
следующим этапом через две недели будут заградотряды позади заградотрядов. Тогда огонь будет с двух сторон, и процесс утилизации пойдет значительно быстрее.
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12.03.2022 11:49 Ответить
а можно через несколько дней? поперёк горла уже эти плачущие мальчики, которые "ничего не знали"
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12.03.2022 11:55 Ответить
ну, это ж не от нас зависит. Дело в том, что росияне согласны стрелять в украинцев, но как бы не сильно хотят стрелять в своих росиян. Поэтому надо ждать, пока позади заградотрядов сформируются заградотряды из кадыровев и сирийцев. А те легко будут стрелять в росиян. Терпение. Всему своё время.
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12.03.2022 12:15 Ответить
Так а чого завезли туди кадиркіних,ось і відповідь. Будуть резать башка рускому барану!!!!
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12.03.2022 11:51 Ответить
В основному в полонених уйобків відмітини під правим глазом, а у цього під лівим, виключення з правил ?
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12.03.2022 11:52 Ответить
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12.03.2022 11:53 Ответить
Дивіться, можно довго слухати цих невинних вівців, що не знали, не хотіли, змусили- все вони знали та хотіли нашоі смерті, як прагннули цього рашисти останні 300 років. Або ми іх, або вони нас! Побачите, потім будуть іх обмінювати на захоплених в Херсоні украінських мітінгарів. Рашисти зараз на вулицях захоплених міст нахапають стільки цивільних, що й полонених рашиків не вистачить. Для пропаганди показуйте, як до них гарно відносятья, годують, мамкам привіт, але на полі боя знищуйте під корінь цю наволоч!
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12.03.2022 11:57 Ответить
Правильно ! Вже більше 300 років ці нелюди таке роблять в Україні .
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12.03.2022 12:43 Ответить
Пустят вперёд лугандонцев, крымчан, белорусов
а москвичи будут идти сзади и стрелять в спину тем, кто не хочет воевать с украинцами
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12.03.2022 12:00 Ответить
мало что хорошего можем повторить но это : можем повторить !
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12.03.2022 12:00 Ответить
Ну да, сейчас эти пленные таких сказок понавешают на наши ушки, что мама не горюй : не знали, не понимали,везде заградотряды и вообще они просто путешественники... Причина всё-таки попроще - понабирались кредитов, как дворняга блох, жить-то хорошо всем хочеться, а отдавать как-то надо, вот и записались послужить-повоевать, хохлов пограбить. Бункерный на дурное дело бабла не жалеет, а тут такая неудача, к жидо-бендеравцам в плен угодили
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12.03.2022 12:03 Ответить
Хотели сталинский режим, получайте и не нойте ("мечты сбываются, ГАЗПРОМ")!

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12.03.2022 12:03 Ответить
Во кацапу фортунило. Впереди бИндеревцы. Сзади кадЫровцы (как обычно). А посередине Ваня-дЭбил.
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12.03.2022 12:06 Ответить
москаляча армія воює тими ж методами, що і 100, 200, 400, 600 років тому - закидати ворога гарматним м'ясом. А баби єщє нарожают.
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12.03.2022 12:08 Ответить
Скучно. Снова учения, я ничего не знал и типа раскаяние. Тупо. Это насчет расстрельных эшелонов(!), подозрительно напоминающее кацапские байки про заградотряды "бИндеровцев". И просто херово. Это про шестидневную беспрепятственную поездку из Крыма и первый огневой контакт только под Николаевом.
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12.03.2022 12:09 Ответить
А зачем назад бежать? Бросайте оружие и вперед сдаваться с поднятыми руками и белой тряпкой.
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12.03.2022 12:13 Ответить
То здавайтеся, *дь! Може хоч так шкуру врятуєте.
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12.03.2022 12:16 Ответить
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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12.03.2022 12:23 Ответить
почему он сидит на стуле?
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12.03.2022 12:26 Ответить
Кому ты гонишь? Вы что безоружные? Накройте ураганом пару заград отрядов и все...
Тупая отмазка....
Это в 2 мировую сзади практич не вооружённых зэков шли заграды... А у вас арта и пулемёты с БТР ми
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12.03.2022 12:32 Ответить
Не верю в эту шнягу с заградотрядами. Чес, на такой огромной территории нереально все перекрыть. Лесами, полями пусть бегут на россию. И как и и с чего интересно овцеебы-кадыровцы, если они в заградотрядах, будут убивать русских дезертиров, если дезертировала колона танков и бтр.
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12.03.2022 13:33 Ответить
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 14:00 Ответить
Цей вояка чипає носа, коли починає розповідати про ешелони позаду. Бреше. Вигадують себе виправдовування.
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12.03.2022 18:37 Ответить
 
 