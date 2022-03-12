"За нами едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный российский военный рассказал о "расстрельных отрядах" в армии РФ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленный российский военный рассказал о применении тактики "расстрельных отрядов", уничтожающих дезертиров.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных. Об этом очередной пленный оккупант рассказывает на допросе в СБУ. Мол, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" – эшелонов, идущих за основными силами РФ и убивающих тех, кто хочет убежать. По его словам, в ходе продвижения вглубь Украины армия оккупантов начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия", - говорится в сообщении.
"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", - признается пленник.
Теперь, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ: "...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит".
"Армия оккупантов деморализована и подавлена", - подчеркнули в СБУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=3yp-uDjAzu4
а москвичи будут идти сзади и стрелять в спину тем, кто не хочет воевать с украинцами
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
Тупая отмазка....
Это в 2 мировую сзади практич не вооружённых зэков шли заграды... А у вас арта и пулемёты с БТР ми
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням