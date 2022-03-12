"За нами едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный российский военный рассказал о "расстрельных отрядах" в армии РФ. ВИДЕО

Пленный российский военный рассказал о применении тактики "расстрельных отрядов", уничтожающих дезертиров.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных. Об этом очередной пленный оккупант рассказывает на допросе в СБУ. Мол, армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" – эшелонов, идущих за основными силами РФ и убивающих тех, кто хочет убежать. По его словам, в ходе продвижения вглубь Украины армия оккупантов начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия", - говорится в сообщении.

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"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", - признается пленник.

Теперь, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ: "...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит".

"Армия оккупантов деморализована и подавлена", - подчеркнули в СБУ.