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Минометчики 30-й ОМБр уничтожили очередную колонну вражеской техники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили очередную колонну вражеской техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Снег не преграда для наших минометчиков. Стоит только врагу приблизиться на дистанцию выстрела. Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского красноречиво доказывают свою классность меткой стрельбой. Вот как была уничтожена очередная колонна вражеской техники. победы!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+65 Hanka Panyanka
показать весь комментарий12.03.2022 11:46
+64 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий12.03.2022 11:46
+39 клаус хаус
показать весь комментарий12.03.2022 11:49
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МАТІР БОЖА, СПАСИ ВАС І СОХРАНИ!
Но всё равно точняк, смотреть любо-дорого