Минометчики 30-й ОМБр уничтожили очередную колонну вражеской техники. ВИДЕО

Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили очередную колонну вражеской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"Снег не преграда для наших минометчиков. Стоит только врагу приблизиться на дистанцию выстрела. Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского красноречиво доказывают свою классность меткой стрельбой. Вот как была уничтожена очередная колонна вражеской техники. победы!", - говорится в сообщении.

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