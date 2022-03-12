РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8311 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
53 053 41
армия РФ (15369) война (46795) техника (1542)

Минометчики 30-й ОМБр уничтожили очередную колонну вражеской техники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили очередную колонну вражеской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Снег не преграда для наших минометчиков. Стоит только врагу приблизиться на дистанцию выстрела. Минометчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского красноречиво доказывают свою классность меткой стрельбой. Вот как была уничтожена очередная колонна вражеской техники. победы!", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В бою за Мариуполь героически погиб командир взвода 140-го разведбата морской пехоты Антон Гевак. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+65
героям слава, бейте их тварей
показать весь комментарий
12.03.2022 11:46
+64
Уничтожим ВСЮ кацапскую мразь на Святой Земле Великой Украины !
показать весь комментарий
12.03.2022 11:46
+39
показать весь комментарий
12.03.2022 11:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
героям слава, бейте их тварей
показать весь комментарий
12.03.2022 11:46 Ответить
Уничтожим ВСЮ кацапскую мразь на Святой Земле Великой Украины !
показать весь комментарий
12.03.2022 11:46 Ответить
их надо уничтожать до самого урала , иначе отползут , залижут раны и снова полезут , такова их история на протяжении веков . Карфаген должен быть разрушен !
показать весь комментарий
12.03.2022 11:58 Ответить
Украине суждено вернутся к своим истокам, к истокам Руси, а именно стать сильнейшей державой европейской части континента.
показать весь комментарий
12.03.2022 11:49 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 11:49 Ответить
От мёртвого осла уши получишь,а не Киев,моль!
показать весь комментарий
12.03.2022 12:01 Ответить
параша
показать весь комментарий
12.03.2022 12:08 Ответить
This is Russia - means PARASHA!
показать весь комментарий
12.03.2022 13:58 Ответить
СЛАВА ВІЙСЬКУ!
показать весь комментарий
12.03.2022 11:54 Ответить
СЛАВА ВАМ НАШІ ВОЇНИ!
МАТІР БОЖА, СПАСИ ВАС І СОХРАНИ!
показать весь комментарий
12.03.2022 11:55 Ответить
20 секунд глянул - чуть не блеванул. Фу гидота.
показать весь комментарий
12.03.2022 12:13 Ответить
Сидять та й думають що захистились у тій консервній банці...
показать весь комментарий
12.03.2022 12:05 Ответить
Колона у складі 2х лісапети і один квадроцикл лішіпай 150сс 2008го року виготовлення!
показать весь комментарий
12.03.2022 12:14 Ответить
лучшее успокоительное
показать весь комментарий
12.03.2022 12:17 Ответить
Миномётчики тут есть? Кто расскажет, как с первого выстрела попасть в бэху, даже если ее видишь визуально?
показать весь комментарий
12.03.2022 12:26 Ответить
Напевно, беспілотники дають координати
показать весь комментарий
12.03.2022 12:33 Ответить
БПЛА может точно дать свои координаты относительно плоскости земной поверхности по нормали. Как получить координаты объекта, находящегося в стороне под углом? и как мина попадает в цель без устройства геопозицонирования и устройства корректировки траектории?
показать весь комментарий
12.03.2022 12:54 Ответить
Точні координати є згідно прив'язки до місцевості. Тобто координати перехрестка чи відрізка шляху вони є у мінометного розрахунку. А БПЛА тільки підтверджує наявність цілі, та коректує влучання.
показать весь комментарий
12.03.2022 13:08 Ответить
Координати можно спробувати вирахувати, якщо є прив'язка карти до місцевості, якісь орієнтири (розв'язки, стовби, опушки, калюжи і т.д.) Але влучити з першого пострілу мені здається на удачу. Можливо це не перший був, може ганяли їх по пристріляній місцевості, просто показали влучний постріл. В любому випадку Слава Україні!
показать весь комментарий
12.03.2022 13:25 Ответить
ну, не знаю. Думаю, без "вилки" тут не обошлось. Только видео "вырвано" из контекста" )))
показать весь комментарий
12.03.2022 13:30 Ответить
Відео з БПЛА, тобто координати точні, можливо ( не завжди) і першим пострілом влучити. До того ж тут відрізок відео коротенький.
показать весь комментарий
12.03.2022 12:39 Ответить
Миномет это не автомат, ему не нужно видеть цель. Ему нужно как можно точнее знать собственные координаты и координаты цели.
показать весь комментарий
12.03.2022 13:09 Ответить
собственные - это просто. А как получить заветные 16 цифр с борта бэхи? Как корректировать траекторию мины?
показать весь комментарий
12.03.2022 13:19 Ответить
С БПЛА который знает свои координаты и умеет вычислить координаты цели, ну или хотя бы замерить до нее расстояние от себя. Дальше уже дело техники - мастерство наводчика. Зная точный азимут, останется максимально точно рассчитать угол возвышения ствола при определенной навеске доп.заряда.
показать весь комментарий
12.03.2022 13:28 Ответить
Скорее всего, это не первый выстрел, рядом земля уже черная от разрывов.
Но всё равно точняк, смотреть любо-дорого
показать весь комментарий
12.03.2022 13:32 Ответить
Садись в танк, начинай движение в сторону украинских минометчиков и по ходу движения задавай себе этот вопрос.
показать весь комментарий
12.03.2022 14:00 Ответить
Якщо ти беху бачиш, то мабудь, бачиш і номер. Напиши номер на міні
показать весь комментарий
12.03.2022 14:12 Ответить
есть управляемые мины-но есть ли они у всу это вопрос
показать весь комментарий
12.03.2022 15:51 Ответить
Никак, только случайно в секторе стрельбы. Тем более в бою никто точно ничего не считает, нет воемени
показать весь комментарий
13.03.2022 07:47 Ответить
тут мина прилетела и ага
показать весь комментарий
12.03.2022 12:43 Ответить
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 16:05 Ответить
Из миномёта так в танк не попадешь.
показать весь комментарий
13.03.2022 06:46 Ответить
 
 