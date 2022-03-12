Из-за умышленных повреждений у сбитого российского пилота не сработала одна из самых надежных в мире систем катапультирования К-36. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Вчера возле села Бехи, что в Житомирской области точным выстрелом из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот оккупантов погиб, из-за умышленно поврежденной системы катапультирования и сгорел уже на земле.
Украинские военные опубликовали видеозапись с места падения сбитого российского самолета, на котором видна часть системы катапультирования К-36. Такое катапультное кресло считается самым лучшим и самым надежным в мире.
Топ комментарии
+73 esfero
показать весь комментарий12.03.2022 12:49
+58 Шимус
показать весь комментарий12.03.2022 12:48
+50 Вадим Мулява
показать весь комментарий12.03.2022 12:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
тот называется Мабута"
я все життя не міг второпати сенс цього прислівья, аж воно виявилось як
виявилось гарна доктрина...
А может и не нож, а визитка его справляется.
Вдова отримає мішок цибулі.
Ще й як "брасают", та прямо об землю!
К-36 - звичайна совкова застаріла система, при капультуванні вірогідність загинути десь 30%, покалічитись - 90%.
Будь-яка відверта брехня буде знижувати довіру до джерела, і пофігу від чого радіє тупориле совкове бидло, бо воно взагалі нічого не вирішує.
Я особисто був присутній на спорядженні К-36 і прекрасно розумію, що будь-який брак у одному з десятків піропатронів (які не мають дублювання), і від льотчіка залишається лише фарш.
Мені похеру чи будуть на мене ссилаться зомбо ЗМІ, бо я їх не дивлюсь, а на тих хто дивиться мені так само похеру, як і на мнєніє усіх руцкочєлюстніх до речі.
Кацапські льотчики прекрасно знають чи справні в них катапультні крісла чи ні, бо це є частиною передпольотної перевірки, а те що пару тисяч недоумків будуть думати, що їм підрізають стропи - взагалі ні на що не вплине.
А найголовніше - це показувати ворогу, що ми єдині в усьому, а коли величезна частина населення й досі не саізволіла вивчити державну мову і строчить коменти на свинособачій, то вони будуть й далі защіщать руцкоязичних.
Все розмова закінчена ******!!!
За часи бидлоковича було нанесено найбільшої шкоди ЗСУ, ніж за каденції усіх інших презиків разом узятих
Они же воевали только против мирняка до этого, вот и не следили за своими катапультами и парашютами.
Скоро сами падать начнут из тех что остались.
Цензор, от тільки не треба розповсюджувати тут інфу сотка про аналаговнет, добре?