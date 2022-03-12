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Из-за умышленных повреждений у сбитого российского пилота не сработала одна из самых надежных в мире систем катапультирования К-36. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Вчера возле села Бехи, что в Житомирской области точным выстрелом из ПЗРК был сбит штурмовик Су-25 ВКС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот оккупантов погиб, из-за умышленно поврежденной системы катапультирования и сгорел уже на земле.

Украинские военные опубликовали видеозапись с места падения сбитого российского самолета, на котором видна часть системы катапультирования К-36. Такое катапультное кресло считается самым лучшим и самым надежным в мире.

Также читайте: В Мариуполе войска РФ обстреляли мечеть, где прячутся граждане Турции, - МИД Украины
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Топ комментарии
+73
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12.03.2022 12:49
+58
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12.03.2022 12:48
+50
Ну і ****..сь, одним виродком на Землі стало менше.
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12.03.2022 12:49
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12.03.2022 12:48 Ответить
как то он не соблюдает ПДД.надо колесами книзу ездить .за то наверное и покаран нарушитель
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12.03.2022 13:00 Ответить
Транспортное средство для езды по небесной тверди.
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12.03.2022 14:14 Ответить
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12.03.2022 12:49 Ответить
Проще нового зробити.
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12.03.2022 13:01 Ответить
Здесь половина деталей лишние.
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12.03.2022 15:04 Ответить
Ну і ****..сь, одним виродком на Землі стало менше.
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12.03.2022 12:49 Ответить
сбу треба спрямовано поширювати ці відео серед родин рашкованських вилупків-пілотів - хай кожен знає що його чекає
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12.03.2022 14:16 Ответить
"кто не был в стропах парашюта,
тот называется Мабута"

я все життя не міг второпати сенс цього прислівья, аж воно виявилось як
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12.03.2022 14:21 Ответить
Красиво летів, напевно на погоду...
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12.03.2022 12:51 Ответить
Без свідків.Краще вбити ніж обміняти.Страна параша.
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12.03.2022 12:52 Ответить
За останні 5 днів, наші воїни збили більше 15 кацапських говнольотів, і жодного разу пілот не катапультувався живим. Хоч ще тиждень тому, наші заарештували півдесятка пілотів-вбивць. Совпадєніє?! Не думаю! А все тому, що кремлефюрреру дуже не хочеться, щоб в гаагу потрапили ті хто скидав 500 кг вакумні бомби на цивільні міста.
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12.03.2022 12:52 Ответить
тенденція , однако
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12.03.2022 14:16 Ответить
одне радує, мінус літак і мінус пілот.тобто в інший літак ця тварина не сяде. а готувати нових потрібен час і гроші. а інші будуть сратися летіти бо назад ніхто не повертається.
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12.03.2022 15:51 Ответить
А ушлепок где?
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12.03.2022 12:52 Ответить
в поллитровой баночке
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12.03.2022 12:59 Ответить
Юрку Гагарина с Серегиным собирали в зеленое эмалированое ведро..по богатому!
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12.03.2022 14:21 Ответить
в поле осталось мокрое место. На видео оно видно
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12.03.2022 13:02 Ответить
Сгорел на работе
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12.03.2022 13:33 Ответить
Собачка з'їла
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12.03.2022 14:54 Ответить
***** посилає сюди одноразові війська. Складається враженяя що своїх орків будуть скотчем примотувати до гармат, танків щоб не мали змоги втекти
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12.03.2022 12:52 Ответить
камікадзе понєволє - тєрпіли узкого міра, нахай щастить, дебіли..
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12.03.2022 12:52 Ответить
как оказалось, солдаты в Мордоре - одноразовое изделие
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12.03.2022 12:52 Ответить
А какие они ещё могут быть, если все они продукт некачественного другого одноразового изделия?
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12.03.2022 13:00 Ответить
Гандоны , одним словом!
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12.03.2022 13:23 Ответить
совкова військова доктрина: солдат живе на полі бою 5 хв., а танк - 15 хв.

виявилось гарна доктрина...
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12.03.2022 14:18 Ответить
отличный материал. пусть каждый кацманавт теперь боится подлянки от своих
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12.03.2022 12:53 Ответить
довбні якись, шкодили б вже відразу сам кацаполіт, що б крила на взлеті відпадали, всім би клопоту менше було.
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12.03.2022 12:54 Ответить
Ну и отлично что кацапсина сгорела живьем. Нах. он не нужен в плену чтобы через месяц его выпустили и оно опять вернулось в строй
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12.03.2022 12:56 Ответить
Запилить в качестве рекламы на всех ресурсах мордора, а то и на ТВ. Работа для хакеров, по-моему вполне реальная.
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12.03.2022 12:57 Ответить
ну и промолчали бы...зачем ставить под удар тайного помощника украинских воинов из группы сд и сапс какого то там полка.он бы еще жареных летунов подогнал.
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12.03.2022 12:57 Ответить
Даже мне, не специалисту, из ролика совершенно очевидно, что катапультная система несколько повреждена.
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12.03.2022 12:58 Ответить
фсб не хлчет смотреть рассказы сбитых ватных летунов и делают из них камикадзе ...правда без их ведома ...
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12.03.2022 12:58 Ответить
Ярош имеет длинные руки и очень острый нож.
А может и не нож, а визитка его справляется.
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12.03.2022 13:01 Ответить
"может это зинка с солдатами нато испортила?"
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12.03.2022 13:01 Ответить
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12.03.2022 13:01 Ответить
Убийственный аргумент сдавать свои летаки ВСУ.
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12.03.2022 13:01 Ответить
Покажите, пожалуйста, крупным планом, что там ест местный собакен?
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12.03.2022 13:04 Ответить
Кацапа.
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12.03.2022 13:06 Ответить
печінку....смажену)))
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12.03.2022 13:18 Ответить
Песель в темі
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12.03.2022 13:04 Ответить
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12.03.2022 13:04 Ответить
Жаль немає відео "русопілот-в грунт".
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12.03.2022 13:05 Ответить
Короче, у кацапских летунов новая тактика - взлетел, нажал катапульту, понял что не работает, бомбонул по своим и сдался.....
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12.03.2022 13:06 Ответить
Туди цапу й дорога!
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12.03.2022 13:09 Ответить
понимают твари, что это ценные свидетели и они не должны выжить, я только не понимаю, за что эти "ценные свидетели воюют"...
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12.03.2022 13:10 Ответить
Камікадзе.
Вдова отримає мішок цибулі.
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12.03.2022 13:10 Ответить
А ще кажуть "рускіє сваіх ні брасают"...
Ще й як "брасают", та прямо об землю!
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12.03.2022 13:16 Ответить
)(.йло зрозумів що настав час здохнути, тому й намагається забрати із собою на той світ своє військо, рабів, гарем... Орда!! Каганат!!
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12.03.2022 13:23 Ответить
Досить нести совкову пропаганду.
К-36 - звичайна совкова застаріла система, при капультуванні вірогідність загинути десь 30%, покалічитись - 90%.
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12.03.2022 13:31 Ответить
А вы на ЧЬЕЙ стороне воюете? Нах кацам подыгрываете? Каждый кац должен сраться от одной мысли об Украине и что его сдают СВОИ... Если вы не понимаете таких элементарных правил, то заткнитесь и не отсвечивайте...
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12.03.2022 15:08 Ответить
Я воюю на українській стороні і вам, кацапам, не підіграю аж ніяк.
Будь-яка відверта брехня буде знижувати довіру до джерела, і пофігу від чого радіє тупориле совкове бидло, бо воно взагалі нічого не вирішує.
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12.03.2022 15:15 Ответить
Это вы пытаетесь выяснить причину самоуничтожения кацапа... А всем пох на нее... Это потом на вас будут ссылаться раша говносми, что мы распространяем фейки... Что в принципе вы и делаете... А по факту кацап СДОХ.. А кресло было бракованным или его кто то поломал, пусть кацапы сами разбираются...
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12.03.2022 15:24 Ответить
Я просто намагаюсь звернуту уваги редакції на недоцільність використання совкових/російських штампів (типу лучшийвмірі, ніімєющійаналагав), що не мають жодного відношення до реальності.
Я особисто був присутній на спорядженні К-36 і прекрасно розумію, що будь-який брак у одному з десятків піропатронів (які не мають дублювання), і від льотчіка залишається лише фарш.
Мені похеру чи будуть на мене ссилаться зомбо ЗМІ, бо я їх не дивлюсь, а на тих хто дивиться мені так само похеру, як і на мнєніє усіх руцкочєлюстніх до речі.
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12.03.2022 15:48 Ответить
Идет ВОЙНА... И информационная в том числе... И сломить волю противника основная ее задача. Вы может и лучше технарь чем я, но в информационной войне ничего не понимаете... Это в мирное время можно обсуждать детали и причины, сейчас НЕТ... Должна быть одна позиция и у врага должна быть паника... Это вы знаете К-36, простой кацапский пехотинец о ней ничего не знает... И если он будет знать, что пилотам ломают катапульты, то он будет уверен, что и его так же бросят.... Оно по факту так и есть, но его в этом нужно и убедить...
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12.03.2022 16:02 Ответить
Найкраща стратегія інформаційної війни - це говорити правильно дозовану правду, бо коли спростовуються фейки від офіційної влади, то це наносить набагато сильніший удар, чим усі фейки ворога.
Кацапські льотчики прекрасно знають чи справні в них катапультні крісла чи ні, бо це є частиною передпольотної перевірки, а те що пару тисяч недоумків будуть думати, що їм підрізають стропи - взагалі ні на що не вплине.
А найголовніше - це показувати ворогу, що ми єдині в усьому, а коли величезна частина населення й досі не саізволіла вивчити державну мову і строчить коменти на свинособачій, то вони будуть й далі защіщать руцкоязичних.
Все розмова закінчена ******!!!
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12.03.2022 16:18 Ответить
Не просто у К-36, а ще й на металобрухті типу МіГ-29, Су-24/25/27
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16.03.2022 21:04 Ответить
Не всі, а лише за роки його правління.
За часи бидлоковича було нанесено найбільшої шкоди ЗСУ, ніж за каденції усіх інших презиків разом узятих
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16.03.2022 21:21 Ответить
На жаль, жоден з українськіх зразків озброєння не замінив би тих ПТРК/ПЗРК, що були надані союзниками перед самим початком війни
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17.03.2022 06:28 Ответить
Якщо руцкочєлюстноє кидає якісь висери на цензорі, то варіантів лише один - кацапський бот
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17.03.2022 22:19 Ответить
Новый вид камикадзе - рашен швайн катапультэн.
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12.03.2022 13:31 Ответить
Як сказав один мужичок з ТрО -" та там з чотирьох танкістів тільки півлітрову банку набрати можна"
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12.03.2022 13:37 Ответить
Не перебільшуйте... Він про трьох танкістів говорив... Четвертий, то вже буде баночка з горкою.
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12.03.2022 15:00 Ответить
Как говорится да и ху сим.
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12.03.2022 13:39 Ответить
Может это у них пошли самолётики в таком техническом состоянии?
Они же воевали только против мирняка до этого, вот и не следили за своими катапультами и парашютами.
Скоро сами падать начнут из тех что остались.
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12.03.2022 13:41 Ответить
Ну собачка покушала сытно - хоть какая польза от орка
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12.03.2022 13:43 Ответить
Звернули увагу на тварину: вуха, корткий хвіст. Це шакал - вони стрімко поширюються Україною вже років з 20. Живуть і на Житомирщині...
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12.03.2022 14:00 Ответить
не зрозумів...а залишки пилота це та купка попілу чи те що собака доїдав??
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12.03.2022 14:48 Ответить
Шакал гепнувся об землю.А це божа тваринка утілізатор решток шакала.
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12.03.2022 14:52 Ответить
Собачке - приятного аппетита!
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12.03.2022 15:00 Ответить
Таке катапультне крісло вважається найкращим та найнадійнішим у світі. Джерело: https://censor.net/ua/v3324240

Цензор, от тільки не треба розповсюджувати тут інфу сотка про аналаговнет, добре?
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12.03.2022 15:07 Ответить
А что вас не устраивает? Пусть кацапы верят в аналоговнет... И пусть верят, что это свои им специально все ломают... Нам какая разница от чего он сдох??? Нам нужно чтобы они срались от одной мысли сюда лететь...
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12.03.2022 15:16 Ответить
Мене не влаштовує аналаговнет від Цензора, вам зрозуміло?
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12.03.2022 15:54 Ответить
Отписывался другому, повторюсь и для вас... Идет ВОЙНА... И информационная в том числе... И сломить волю противника основная ее задача. Вы может и лучше технарь чем я, но в информационной войне ничего не понимаете... Это в мирное время можно обсуждать детали и причины, сейчас НЕТ... Должна быть одна позиция и у врага должна быть паника... Это вы знаете К-36, простой кацапский пехотинец о ней ничего не знает... И если он будет знать, что пилотам ломают катапульты, то он будет уверен, что и его так же бросят.... Оно по факту так и есть, но его в этом нужно и убедить...
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12.03.2022 16:06 Ответить
Все правильно кроме одного. Простой кацапский пехотинец не читает Цензор. Которому нужно тщательнее формулировать тексті. В условиях войні. И информационной в том числе, как Ві правильно отметили. З повагою.
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12.03.2022 16:17 Ответить
Та пусть и не читает) Главное чтобы шум шел, много шума на эту тему) А там тик ток или вк, но до него все равно дойдет)
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12.03.2022 16:57 Ответить
фашисту федерасту нежданчик прилетел.
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12.03.2022 15:11 Ответить
Картина маслом! Обломки везде разбросаны, собачка кого-то доедает.
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12.03.2022 15:25 Ответить
 
 