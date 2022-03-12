Минометный обстрел жилых домов в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения
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Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома в Николаеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео камер наблюдения, зафиксировавших одну из таких атак на мирных жителей. На записи зафиксировано время атаки – 12 марта 7 часов 23 минуты.
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