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Минометный обстрел жилых домов в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома в Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео камер наблюдения, зафиксировавших одну из таких атак на мирных жителей. На записи зафиксировано время атаки – 12 марта 7 часов 23 минуты.

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Топ комментарии
+16
Один народ! Какие же **** мрази лживые, подлые твари.
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12.03.2022 13:16
+12
мрази
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12.03.2022 13:07
+9
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:11
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мрази
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12.03.2022 13:07 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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12.03.2022 13:11 Ответить
Один народ! Какие же **** мрази лживые, подлые твари.
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12.03.2022 13:16 Ответить
Готовимся в Одессе. Консервы закупаем. Естественно глянула на сардины - рашисистский производитель. Понимаю что нельзя, но других консерв почти нет, чем потом ребенка кормить. Деньги за нее уже поставщиками все равно заплачены, пусть простят меня украинцы.
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12.03.2022 13:16 Ответить
Это что-то совсем мелкокалиберное, а значит не дальнобойное. Бои идут уже в жилых районах Николаева?
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12.03.2022 13:19 Ответить
Нет. В городе их нет.
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12.03.2022 13:24 Ответить
Это не миномётный обстрел ... Это кассетные снаряды так разлетаются. Статьи дилетанты пишут, понятия не имеющие о чём пишут.
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12.03.2022 13:25 Ответить
нет воронок-это не минометы
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12.03.2022 15:44 Ответить
до газа чуть не прилетело а то было бы куда хуже
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12.03.2022 13:41 Ответить
НАТО не може вирішити нічого.
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12.03.2022 14:22 Ответить
А вони і не мусять. Скільки разів казали - це - Північноатлантичний блок і нас там нема. Натомість, вони нам зброєю допомагають. Не розганяй "зраду", бо працюєш на ворога.
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12.03.2022 14:43 Ответить
 
 