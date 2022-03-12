Путин бросил в бой против Украины новобранцев и "альтернативщиков", - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за маниакального желания захватить Украину через три дня Путин бросил в бой даже новобранцев и "альтернативщиков" - призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.
Об этом на видео СБУ говорит очередной пленник, который всего месяц как призвался в армию, передает Цензор.НЕТ.
"За этот месяц я успел стать российским военным, затем военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", - говорит оккупант.
Он сам признается, что русская армия не могуча, а просто "длинная". Причем многие подразделения войск – обычный балласт. "Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовленный выполнял свою задачу".
Теперь он свидетельствует против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала.
На спасение не надеется, "потому что РФ даже трупы солдат не забирает".
Вот она, "мощная" путинская армия...
Украина обязательно победит!
Пожалуйста, подождите...
попереду останній рубіж - груз 200.
Но что-то пошло не так...
он хоть раз стрелял, вообще, в своей жизни????
зачем его сюда послали?
вторая армия мира, гавно.....
путин, *****
мокши, ...идарасы
н.п. по 20-30-50тысяч а у населения кроме берданок никуя нету.
вот и будут как у себя дома.
охотников хотя бы вооружили...
https://www.youtube.com/watch?v=tAqHE6h7GGo&t=151s
Если эти пленные так не делают, то я им не верю.
Не Ваня чи Тракторбєк з аулу.