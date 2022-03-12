Путин бросил в бой против Украины новобранцев и "альтернативщиков", - СБУ. ВИДЕО

Из-за маниакального желания захватить Украину через три дня Путин бросил в бой даже новобранцев и "альтернативщиков" - призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.

Об этом на видео СБУ говорит очередной пленник, который всего месяц как призвался в армию, передает Цензор.НЕТ.

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"За этот месяц я успел стать российским военным, затем военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", - говорит оккупант.

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Он сам признается, что русская армия не могуча, а просто "длинная". Причем многие подразделения войск – обычный балласт. "Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовленный выполнял свою задачу".

Теперь он свидетельствует против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала.

На спасение не надеется, "потому что РФ даже трупы солдат не забирает".

Вот она, "мощная" путинская армия...

Украина обязательно победит!