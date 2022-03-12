Зеленский: Это народная война - и время требует отдавать все, что нужно для обороны. ВИДЕО

Украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору. Мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы это ни было сложно.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах. Выполнять свою работу на сто процентов, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны. Для наших защитников. Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость", - заметил глава государства.

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