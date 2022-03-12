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Зеленский: Это народная война - и время требует отдавать все, что нужно для обороны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору. Мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы это ни было сложно.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах. Выполнять свою работу на сто процентов, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны. Для наших защитников. Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость", - заметил глава государства.

Также смотрите: Путин бросил в бой против Украины новобранцев и "альтернативщиков", - СБУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Не имеем права? А ты имел право закатывать деньги в асфальт,когда нет элементарной формы для ополчения,а кацапы топчатся у наших границ?
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12.03.2022 14:03
+15
Бить их и днем и ночью не давать спать и срать
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12.03.2022 13:41
+14
Де ракетна програма яку заснував Порох? Скільки ракет зроблено за твого царювання?
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12.03.2022 13:44
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Интересно, а хакеры с группы Анонимус могут как-то вывести с орбиты спутники глонаса? Что бы у этих ****** не было собственной навигации
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12.03.2022 13:36 Ответить
Анонимам нет, военные хакеры США да. Но ведь это будет началом Третьей Мировой, как считает Байден
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12.03.2022 13:37 Ответить
У этих ********** навигации в Украине, ГЛОНАСС на нашей территории не работает. Поэтому они так часто и блуждают по лесам.
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12.03.2022 13:41 Ответить
Кацапи самі навряд можуть звести їх з орбіти.
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12.03.2022 14:03 Ответить
Да ,надо втрое больше валить кацапов !
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12.03.2022 13:39 Ответить
Бить их и днем и ночью не давать спать и срать
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12.03.2022 13:41 Ответить
Да ,именно так ,пусть срут кровью ,при чём ртом ...
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12.03.2022 13:43 Ответить
Они пришли нас убивать, а значит и ни каких пленных быть не должно. Только уничтожение...
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12.03.2022 15:22 Ответить
Це теж оборона!

Активісти блокують польський кордон для російських і білоруських вантажівок.
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12.03.2022 13:44 Ответить
Де ракетна програма яку заснував Порох? Скільки ракет зроблено за твого царювання?
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12.03.2022 13:44 Ответить
В 2021 году мо Украины заключило с Укроборонпромом - 1 контракт. В бюджете мо не было заложено ни одного дивизиона Нептунов и только в конце года приняли какую-то хрень на три дивизиона Нептунов поставкой в марте 2022. Как понимаете то сейчас никаких дивизионов не будет.
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12.03.2022 19:09 Ответить
Мобілізованим ВСУ у Кременчуці для організації зв'язку необхідні рації Baofeng UV-5RT. Візьмемо або придбаємо за розумні кошти. Необхідно 6-8 шт.
0675727094 В'ячеслав
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12.03.2022 13:45 Ответить
Я поддерживаю президента. Зеленский, держимся.
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12.03.2022 14:01 Ответить
Другого, увы, нет...
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12.03.2022 15:28 Ответить
Как то скромненько. Ну то такое.
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12.03.2022 19:10 Ответить
Не имеем права? А ты имел право закатывать деньги в асфальт,когда нет элементарной формы для ополчения,а кацапы топчатся у наших границ?
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12.03.2022 14:03 Ответить
Нужно же просто перестать стрелять
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12.03.2022 15:40 Ответить
Нічо... Перемога і тоді Народний Суд, колода, дьоготь, пір'я й "парад" цеї папуги від Чопу до Луганська........ МІНІМУМ
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12.03.2022 16:07 Ответить
Baofeng китайская фирма. Китай - враг не только Украины, но и всего цивилизованного мира.
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12.03.2022 14:04 Ответить
Ну то пиши зі смартфону зібраного в Канаді...
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12.03.2022 20:28 Ответить
"інтенсивність оборони"?
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12.03.2022 14:04 Ответить
Мы вже вісім років так живемо. А заклик гарний, да.
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12.03.2022 14:27 Ответить
Але воно за два вивело з ладу оборону й ДЯКУЮЧИ БОГОВІ Опір його фокуси з писюнькою на роялі в гробу бачив!
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12.03.2022 16:09 Ответить
"отдавать все, что необходимо для нашей обороны "
Надіюсь, що це нарешті дійде до українського олігархату (в тім числі до "реєстрових" патріотів)...
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12.03.2022 14:32 Ответить
До речі, а що із власних статків віддав уже на потреби оборони України сам Зеленський?
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12.03.2022 14:36 Ответить
Сало з хріна, шоніпанятна! Він "ніщій", шопадєлать!
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12.03.2022 16:10 Ответить
де обьявлена мобілізація чого повно призовного віку чоловіків шатаеться і не йдуть воювати,одні кажуть що не приймають місць немае як це так
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12.03.2022 14:36 Ответить
Ти сам у військоматі був? То запитай. Алєням там пояснюють файно, "чому", турканімецька!
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12.03.2022 16:11 Ответить
ЗА НАШУ ПЕРЕМОГУ

гримить війна на Україні,

Не мов скажений Путін пре.

Нам дуже тяжко стало нині,

Та страх нікого не бере.

В містах касетні бомби рвуться,

Скидають тонні з літаків,

Але бійці геройські б'ються,

Спиняють рашу козаки.

Бліцкригу в Путіна не стало,

В полон біжить його солдат.

Об нас ті зуби вже зломили,

Тисячі загарбників лежать.

Ще трішки й буде Перемога,

Прогонимо в Москву солдат.

Підвішують Путіна за ногу,

Хоч слізно буде нас благать.

З руїн повстане Україна,

Вона мов Фенікс зацвіте.

Чужину біженці покинуть,

Добробут теж до нас прийде.

Володимир Паладько.
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12.03.2022 14:41 Ответить
Ты народная война, для начала хоть вид сделай что мариуполю помогаешь... Херсонщина сдана за 1 день...бункерный херой
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12.03.2022 14:53 Ответить
бункерний, то інший вол де мор... цей в бункері нонстоп не сидить!
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13.03.2022 03:38 Ответить
Зеленский: Это народная война - и время требует отдавать все, что нужно для обороны. Источник: https://censor.net/ru/v3324253===========
Окуеть, а до 24 февраля 2022 года это война была Порошенко. А в голове Зеленского война кончилась в мае 2019 года. Тварь конченная.
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12.03.2022 15:25 Ответить
А все таки интересно сколько из того что есть отдал ты? В полной уверенности, что многие благодаря тебе отдали уже самое дорогое по результатам твоих гулянок на корпоративам на буковелях и по заграницам!
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12.03.2022 15:26 Ответить
Честь й совість воно віддало. Ще у середині 90-х через маслюка мацквє... ДОБРЕ знаємо!
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12.03.2022 16:12 Ответить
Запальна балачка футбольного коментатора не впливає на хід матчу...
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12.03.2022 16:55 Ответить
українець на рохунку не має і 500 долл, а ле є декілька людей в Україні, які мають більше нас разом взятих
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12.03.2022 18:47 Ответить
Інтенсивність оборони?
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12.03.2022 20:56 Ответить
Інтенсивність оборони повинна бути високою до перемоги. - Повністю погоджуюсь із цією ідеєю.

Інакше - якщо не оборонятися активно, - то ворог зміг би окопатись і укріпитись, оговтатись, переукомплектуватися, підтягти постачання і знову продовжив би вбивати людей. Сподіваюся, що найбільш активних убивць серед ворогів вдасться знищити максимально швидко, щоб вони не показували поганий приклад іншим ворожим військам, тоді багато людей із числа ворожих військ не будуть зведені зі шляху здорового розуму і здадуться в полон Україні, щоб припинити воювати і зберегти життя усім: і нам, і собі.
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12.03.2022 22:44 Ответить
Вот Порошенко сравнительно недавно закупил 100 импортных снайперских винтовок в полном "обвесе" на подразделения ВСУ чисто ИЗ СВОЕГО КАРМАНА.
Это помимо его личных средств на поддержку и "модерн" ПВО Киева!
Я зауважал такое подтверждение его слов.
Стесняюсь спросить, а Зеленский, кстати, не желает пару- тройку миллионов долларов из своего кармана "стряхнуть" в фонд Национальной обороны Украины? Или хУцпа не позволяет?.Зато регулярно оплачивает оккупантам свою крымскую недвижимость, и ещё массу ништяков по всему миру.
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13.03.2022 02:14 Ответить
"... згинуть наші вороженьки, як роса на сонці..."!
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13.03.2022 03:37 Ответить
гнида зеленая ... на Мариуполь посмотри вместо своих дебильных видосиков... просрал страну за 2 года отдыха...
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13.03.2022 05:32 Ответить
 
 