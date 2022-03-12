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Зеленский: Это народная война - и время требует отдавать все, что нужно для обороны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцы имеют чрезвычайный успех в противостоянии агрессору. Мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы это ни было сложно.
Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах. Выполнять свою работу на сто процентов, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны. Для наших защитников. Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость", - заметил глава государства.
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+17 Михаил 9b8cd9a5
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показать весь комментарий12.03.2022 13:44
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0675727094 В'ячеслав
Надіюсь, що це нарешті дійде до українського олігархату (в тім числі до "реєстрових" патріотів)...
гримить війна на Україні,
Не мов скажений Путін пре.
Нам дуже тяжко стало нині,
Та страх нікого не бере.
В містах касетні бомби рвуться,
Скидають тонні з літаків,
Але бійці геройські б'ються,
Спиняють рашу козаки.
Бліцкригу в Путіна не стало,
В полон біжить його солдат.
Об нас ті зуби вже зломили,
Тисячі загарбників лежать.
Ще трішки й буде Перемога,
Прогонимо в Москву солдат.
Підвішують Путіна за ногу,
Хоч слізно буде нас благать.
З руїн повстане Україна,
Вона мов Фенікс зацвіте.
Чужину біженці покинуть,
Добробут теж до нас прийде.
Володимир Паладько.
Окуеть, а до 24 февраля 2022 года это война была Порошенко. А в голове Зеленского война кончилась в мае 2019 года. Тварь конченная.
Інакше - якщо не оборонятися активно, - то ворог зміг би окопатись і укріпитись, оговтатись, переукомплектуватися, підтягти постачання і знову продовжив би вбивати людей. Сподіваюся, що найбільш активних убивць серед ворогів вдасться знищити максимально швидко, щоб вони не показували поганий приклад іншим ворожим військам, тоді багато людей із числа ворожих військ не будуть зведені зі шляху здорового розуму і здадуться в полон Україні, щоб припинити воювати і зберегти життя усім: і нам, і собі.
Это помимо его личных средств на поддержку и "модерн" ПВО Киева!
Я зауважал такое подтверждение его слов.
Стесняюсь спросить, а Зеленский, кстати, не желает пару- тройку миллионов долларов из своего кармана "стряхнуть" в фонд Национальной обороны Украины? Или хУцпа не позволяет?.Зато регулярно оплачивает оккупантам свою крымскую недвижимость, и ещё массу ништяков по всему миру.