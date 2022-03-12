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Войска РФ ведут обстрелы из жилых кварталов Тростянца, - Геращенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска, занявшие Тростянец Сумской области, в пятницу вели интенсивный огонь непосредственно из жилых районов города, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Рашисты вчера вели сильный огонь из Тростянца Сумской области", - написал Геращенко в телеграмме в субботу, прикрепив к сообщению видеосъемку обстрелов с воздуха, передает Цензор.НЕТ.
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