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Войска РФ ведут обстрелы из жилых кварталов Тростянца, - Геращенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска, занявшие Тростянец Сумской области, в пятницу вели интенсивный огонь непосредственно из жилых районов города, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Рашисты вчера вели сильный огонь из Тростянца Сумской области", - написал Геращенко в телеграмме в субботу, прикрепив к сообщению видеосъемку обстрелов с воздуха, передает Цензор.НЕТ.

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Если на это не отвечать, войну проиграем.
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12.03.2022 13:48 Ответить
Это Град. У него 20 секунд уходит на полный залп(40 ракет) и через 10-20 секунд его уже нет там, откуда был залп. Отстрелявшись они даже не складываются, сваливают с поднятыми трубами подальше, потом только опускают их в походное состояние.
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12.03.2022 14:20 Ответить
Беспилотник там наверное не для развлечения летал. Возможно установка была уже под прицелом, но нужно было подловить ее где-то подальше от жилья. Может ее уже и нет.
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12.03.2022 14:25 Ответить
а где байрактары?
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12.03.2022 13:48 Ответить
Почему бы Точку-у не отправить на Ростов, снова?
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12.03.2022 13:50 Ответить
шоб путина не разозлить, а то нападет!
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12.03.2022 17:37 Ответить
 
 