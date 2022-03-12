Группа активистов на границе Польши заблокировала проезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами в Беларусь и Россию. ВИДЕО
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Группа активистов заблокировала проезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами через польско-белорусскую границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в прямой трансляции с места блокировки сообщила Наталья Панченко. Кроме того, она призвала украинцев в Польше и поляков принять участие в акции и поддержать ее на всех других переходах.
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санкції лише на пользу !
грамотно щирою польською мовою подякувала братам полякам та поставила рачки уряд Жечі
якби була моя воля, я ще б пригостив тих водіїв рашкованських свіжевиготовленим коктелем
Дякуємо Вам і Польщі за підтримку Україні!!!
Скільки серед них українців ?
Сором.
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
Санкціі ЄС, проти убивць Украіни, та рішучі діі на кордонах ЄС Патріотів за підтримки Євродепутатів !!!!
ніякоі підтримки агресорам!!!
Сказки про сахар в топливе - пошли от карбовых двигателей, там да, карб "заростает" в следствии испарения бенза, и отложения сахара на поверхностях - поплавковая камера, эмульсионные трубки, диффузор.
Так и шо ты, лоцман, сказать хотел? Ну кроме херни?
20 українців тримають сотні фур. Це максимум, що можуть зробити - і то тільки тому, що польскі прикордонники та поліція симпатизує Україні.
Не намовляйте людей на дурниці!
https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/1403504780068461