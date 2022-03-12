Группа активистов на границе Польши заблокировала проезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами в Беларусь и Россию. ВИДЕО

Группа активистов заблокировала проезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами через польско-белорусскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в прямой трансляции с места блокировки сообщила Наталья Панченко. Кроме того, она призвала украинцев в Польше и поляков принять участие в акции и поддержать ее на всех других переходах.

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