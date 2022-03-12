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Группа активистов на границе Польши заблокировала проезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами в Беларусь и Россию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Группа активистов заблокировала проезд грузовиков с российскими и белорусскими номерами через польско-белорусскую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в прямой трансляции с места блокировки сообщила Наталья Панченко. Кроме того, она призвала украинцев в Польше и поляков принять участие в акции и поддержать ее на всех других переходах.

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Топ комментарии
+64
Так держать.
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12.03.2022 13:42
+47
Дякую, смiливi спiввiтчизникi.
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12.03.2022 13:43
+43
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12.03.2022 13:52
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Так держать.
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12.03.2022 13:42 Ответить
то є свинство пропускати рашкованські фури з Європи, бо вони везуть якийсь потрібний рашці крам.
санкції лише на пользу !
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12.03.2022 13:55 Ответить
Вытаскивайте рашко-водителей и почки отбивайте. Тогда точно конвои никуда не поедут
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12.03.2022 13:43 Ответить
Водил выкинут из кабин, а груз отдать нуждающимся!!!
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12.03.2022 13:43 Ответить
металл везет ахаха, а ни чё что у него будка рефрижератор наверно чтоб не испортился, таракану усатому морепродукты везёт.
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12.03.2022 14:28 Ответить
Дякую, смiливi спiввiтчизникi.
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12.03.2022 13:43 Ответить
Це теж оборона!
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12.03.2022 13:45 Ответить
Поляки рулять! Тільки так!
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12.03.2022 13:45 Ответить
То не поляки,наші там.
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12.03.2022 13:48 Ответить
Поляки - наші
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12.03.2022 13:52 Ответить
Бальзам на душу.
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12.03.2022 13:46 Ответить
Молодці та скоріше це ненадовго(
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12.03.2022 13:46 Ответить
Чому Польща не закриває кордон з Білоруссю...
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12.03.2022 13:47 Ответить
а чому ми не розірвали дип.відношень з Білорусь?
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12.03.2022 13:53 Ответить
Тому що е надія що білоруси не введуть основний контингент, нам зайві втрати наших хлопців не потрібні.
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12.03.2022 13:56 Ответить
а це нормально, що їхню територію використовують для вторгнення руssіш та бомбових і ракетних ударів по Україні? Це не співучасть?
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12.03.2022 14:09 Ответить
Давно пора. Закрыть границу вообще.
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12.03.2022 13:48 Ответить
молодець дівчина !
грамотно щирою польською мовою подякувала братам полякам та поставила рачки уряд Жечі

якби була моя воля, я ще б пригостив тих водіїв рашкованських свіжевиготовленим коктелем
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12.03.2022 13:51 Ответить
Жиночко! У Вас чудова польська мова!
Дякуємо Вам і Польщі за підтримку Україні!!!
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12.03.2022 13:52 Ответить
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12.03.2022 13:52 Ответить
Я уверен, что "НЕ ТАКИЕ" это самые подлые и мерзкие! Человек может ОШИБАТЬСЯ под прессом пропаганды, но ПОНИМАТЬ и никуя не сделать кроме ОТМАЗКИ "мы не такие" - вот настоящая ПОДЛОСТЬ, которая убивает!
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12.03.2022 14:26 Ответить
те що кацапи безпринципна наглота, то відомо, але щоб після війни сюди їхати, то це вже за межами, хоча й те, що зараз вони роблять в не вкладається в голові, просто ніяк
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12.03.2022 20:04 Ответить
Можете не сомневаться. Особенно очешуительный поток увидим с формулировкой "воссоединение семьи".
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12.03.2022 20:10 Ответить
Півтора мільйона громадян України в Польщі...
Скільки серед них українців ?
Сором.
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12.03.2022 13:56 Ответить
Немає ніякого сорому . До акції ще приєднаються люди...
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12.03.2022 14:19 Ответить
Українці у Польщі- це жінки з дітьми, як вони мають допомагати?
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12.03.2022 16:33 Ответить
Бути разом з протестуючими ! Там і "діти" є на дві голови вищі !
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12.03.2022 17:24 Ответить
Таємне озброєння швабами **********???
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12.03.2022 13:56 Ответить
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 13:56 Ответить
Молодці! Слава Патріотам Украіни!
Санкціі ЄС, проти убивць Украіни, та рішучі діі на кордонах ЄС Патріотів за підтримки Євродепутатів !!!!
ніякоі підтримки агресорам!!!
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12.03.2022 13:58 Ответить
Дуже хочеться,щоб ця акція і підтримка польского народу не закінчилася розгоном і арештами активістів.Ці фури-це пряма допомога війні в Україні.Не повинно бути і нашим і вашим....Санкції так санкції...
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12.03.2022 14:00 Ответить
Номера зривати,різати скати!
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12.03.2022 14:02 Ответить
А чому з цього приводу тишина з боку Кулеби та Зеленського?
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12.03.2022 14:03 Ответить
Найбільш ефективні санкції, з тих що були введені...
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12.03.2022 14:07 Ответить
Молодцы
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12.03.2022 14:07 Ответить
Паліть їх.
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12.03.2022 14:08 Ответить
Це потрібно МЗС.. звернути увагу і підняти питання.. Треба розголос
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12.03.2022 14:15 Ответить
подяка малим-Великим Героям, ви - Найкращі українсько-польске партизани проти Мордору..
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12.03.2022 14:16 Ответить
колеса им прокалывайте все и бензобаки. Пусть станут там навсегда.
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12.03.2022 14:18 Ответить
смотрите ребята, что нужно делать, если вы их будете палить- это уголовщина и не совсем то, шины прокалывать - тоже малоэфективно, старайтесь срывать замки на бензобаках, очень незаметно и аккуратно, одни отвлекают, другие засыпают сахар в бензобаки, 2-3кг. сахара будет достаточно, через некоторое время, дизеля- лягут, зашлакуются все форсунки, ремонт длительный и дорогой, дерзайте, привлекайте спецов по взламыванию замком на баках!
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12.03.2022 14:21 Ответить
Форсунки не зашлакуются. Только испаритель на автономке ляжет. Плавали - знаем.
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12.03.2022 14:33 Ответить
еще как зашлакуется, там где ты плавал, я лоцманом ходил;-(
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12.03.2022 14:47 Ответить
Угу. Конечно. Четыре тягача против твоих слов. Причём причина обращения - автономка дымит и не запускается. Все приехали своим ходом. После разбора автономки - куча шлака на испарителе, после некоторого офигевания - лизнул, оказалось горелый сахар. Кстати, в фильтр автономки нифига не попало, заборник выше моторного. Демонтировались баки и промывались керхером, сахара кило по три было, в соляре не так много и растворилось. И ещё - через форсунку проходит жидкая фракция, дизель будет работать и на подсолнечном масле - хрен чё закоксуется. Правда системам снижения токсичности поплохеет.
Сказки про сахар в топливе - пошли от карбовых двигателей, там да, карб "заростает" в следствии испарения бенза, и отложения сахара на поверхностях - поплавковая камера, эмульсионные трубки, диффузор.
Так и шо ты, лоцман, сказать хотел? Ну кроме херни?
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12.03.2022 15:11 Ответить
Зачем такие сложности, бросил бутылку в лобовое стекло, даже если будет просто трещина фуру дальше не пустят. Ответственность - хулиганка макс штраф 500 злотых.
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13.03.2022 09:07 Ответить
В теории да. Но на практике - машины застрахованы, переклейка лобовухи - сутки(шоб герметик схватился).
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13.03.2022 11:06 Ответить
Рахувати вмієте?
20 українців тримають сотні фур. Це максимум, що можуть зробити - і то тільки тому, що польскі прикордонники та поліція симпатизує Україні.

Не намовляйте людей на дурниці!
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12.03.2022 15:00 Ответить
Колись в армії заради хохми експереметували з цукром в бензин, туфта. А от мило розчинене в невеликій кількості води запакувало всі бензопроводи і карбюратор назавжди.
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12.03.2022 15:56 Ответить
Кожен воює на своєму фронті! Молодці!
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12.03.2022 14:21 Ответить
Мы , в который раз, играемся в ,, хороших,, ребят с ,, братьями,, - их осталось только целовать за Мариуполь и Волноваху, за убитых детей. У Зе не прошла мечта смотреть в глаза и задницу убийцам. При такой поддержке в мире даже обезьяна умеющая читать станет героем. У этих ****** нужно забирать транспорт для нужд.
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12.03.2022 14:28 Ответить
Ніби на гербах орли одноголові, а виходить двоголові. Задобрити Москаля хочуть коштом української крові, чи що?
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12.03.2022 14:29 Ответить
Колеса надо резать. Все.
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12.03.2022 14:41 Ответить
Україні слід подати позов до польського суду з вимогою конфіскації цих фур і вантажу з метою компенсації завданої агресорами шкоди.
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12.03.2022 14:41 Ответить
Продажная Германия любыми методами пытается спасать Россию
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12.03.2022 14:50 Ответить
Молодці! Ріжте колеса тварюкам.
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12.03.2022 15:10 Ответить
и машины и грузы нужно конфисковывать.
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12.03.2022 15:52 Ответить
Да х..й с ними , с этими фурами.Надо чтобы польский сейм ( украинская сторнона?) , издали указ на запрет перевозок грузов в бел.рус или рашенстан на время военного часу у нас.А кто с грузом пусть едут обратно где грузились.
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12.03.2022 16:39 Ответить
Які ж молодці! Не пускайте цих убивць. Така допомога нам теж дуже потрібна. СЛАВА УКРАЇНІ!
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12.03.2022 17:56 Ответить
https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/1003572417034806/
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12.03.2022 18:09 Ответить
Инструкция
https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/1403504780068461
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12.03.2022 18:11 Ответить
Молодці - хай кацапи і белоруси лапу сосуть.
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12.03.2022 18:12 Ответить
 
 