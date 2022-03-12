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"Время колебаний прошло", - Порошенко на заседании ПА ОБСЕ призвал Европу остановить Путина, чтобы он не пошел дальше. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Чем быстрее объединенная Европа остановит Путина, тем с меньшими человеческими, политическими и экономическими потерями она столкнется.

Об этом во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ сказал Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он призвал европейских партнеров к максимально жестким санкциям против России и мощной поддержке нашего государства.

"Наша борьба может длиться всего несколько недель, если все решительные действия будут сразу выполнены. Или это может длиться годами, если сделать только полшага. С более разрушительными экономическими последствиями, прежде всего, для Европы. Давайте остановим Путина в Украине и дадим отпор его военным планам в других странах", – подчеркнул Порошенко.

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Пятый президент отметил первоочередные шаги со стороны ОБСЕ:

  • Немедленное и безусловное прекращение огня.
  • Создание гуманитарных коридоров на территории Украины с беспрепятственным доступом международных гуманитарных организаций.
  • Вывод российских вооруженных сил из международно признанных границ территории Украины, подтвержденный международными наблюдателями. Я имею в виду также Крым.
  • Возвращение СММ ОБСЕ в Украину.
  • Доступ международных гуманитарных организаций в пострадавшие районы для оценки масштабов разрушений и потерь, а также для поиска и идентификации погибших и пропавших без вести лиц.

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"Каждый день должны быть новые санкции. Каждый день полумеры и колебания приводят к десяткам потерянных жизней украинцев. Отсоедините все российские и белорусские банки от SWIFT, запретите импорт энергоресурсов. Прекратите отправлять полмиллиарда евро в Россию каждый день", – призвал Порошенко.

"Что касается дополнительной финансовой и экономической поддержки восстановления после войны, прошу вас подумать о своего рода Плане Маршалла для Украины", - отметил Порошенко.

Он также призвал европейцев приехать в Украину и увидеть своими глазами последствия российской агрессии.

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"Приезжайте в Украину, чтобы увидеть и почувствовать, что такое война. И предотвратить это в ваших странах. Встаньте за Украину на нашей земле, чтобы увидеть зверства российских агрессоров. И предотвратить их вторжение в ваши страны. Присоединяйтесь к украинской борьбе, чтобы ощутить дух украинцев, нашу преданность общим ценностям. Чтобы напомнить себе, что мы должны бороться за наши ценности, потому что они не должны восприниматься как должное", – отметил Порошенко.

"Давайте победим Путина в Украине сегодня – и спасем мир для целых поколений! Время колебаний прошло", – призвал пятый президент.
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Топ комментарии
+40
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12.03.2022 14:10
+13
Нажаль, інших організацій зараз немає, тому і звертатись треба до тих, що є.
А взагалі система колективноі безпеки виявилась повністю неефективною.
Якщо член Ради безпеки ООН може творити таке, то таку організацію треба в топку.
Але це справа майбутнього.
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12.03.2022 14:16
+11
Порох, позвони уже своему корешу и скажи шоб небо закрыл, сам разказывал какой Бидон охрененный друг Украины
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12.03.2022 14:09
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крик в пустоту
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12.03.2022 14:07 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?ref=tab%20
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12.03.2022 16:18 Ответить
На яких х"р те ОБСЄ взагалі існує якщо воно с"обується як тільки починається війна, а потім тримає язика в сраці!?
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12.03.2022 14:08 Ответить
Нажаль, інших організацій зараз немає, тому і звертатись треба до тих, що є.
А взагалі система колективноі безпеки виявилась повністю неефективною.
Якщо член Ради безпеки ООН може творити таке, то таку організацію треба в топку.
Але це справа майбутнього.
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12.03.2022 14:16 Ответить
А яким чином ООН може запобігти конфлікту ?
Немає жодних інструментів.
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12.03.2022 14:18 Ответить
так ото ж...
Организа́ция Объединённых На́ций - международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.
Виявилось, що воно мертвонароджене, раз механізмів для впливу на ситуацію не створено.
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12.03.2022 14:22 Ответить
Все вірно сказав.
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12.03.2022 14:08 Ответить
Порох, позвони уже своему корешу и скажи шоб небо закрыл, сам разказывал какой Бидон охрененный друг Украины
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12.03.2022 14:09 Ответить
Не закроют. Хватит этот дурацкий зелин нарратив повторять.
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12.03.2022 14:26 Ответить
Z-ботам методички вже тиждень не оновлювали
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12.03.2022 14:37 Ответить
Та Підлога Маккартні нормальный хлопец. Просто не все понимают что такое "закрыть небо" на самом деле.
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12.03.2022 14:40 Ответить
Ідіотнормальний хлопец у коментах гірше за ворога
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12.03.2022 14:48 Ответить
Ты часом не в курсе, уголовное дело против Байдена и Пороха прекратили? А то я за Бенядиктовой и Зелёной камарильей давно не следил?
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12.03.2022 14:42 Ответить
Без Байдена було б краще? Серйозно?
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12.03.2022 14:44 Ответить
Мне стыдно за Петра Алексеевича. Лучшего у нас не было и дай бог когда-нибудь появится, но делай дела тихо, а не вот каждый день пиар во время войны. Он же не зеля в конце то концов.

На счет Байдена, то дело даже не в небе, войска вводить нужно, через нехочу, угомонить этого *****. Это даже не просьба, это крик души. Иначе демократия и рубля ломаного не стоит...
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12.03.2022 15:24 Ответить
Порох, як робив, так і продовжує робити все для захисту України, і словом, і ділом, і грошима.
І те, що він інформує киян, українців, що Київ стоїть, це не піар, а частина інформаційної війни проти мокшанських фейків та паніки.
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12.03.2022 15:49 Ответить
робить: https://www.facebook.com/watch/?ref=tab%20
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12.03.2022 16:20 Ответить
А що Байден колись відкривав небо України, щоб його зараз зачинять ? ☺️
Якийсь дитячий садок.
Потрібні ППО, радянські підійдуть, чим більше, тим краще.
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12.03.2022 18:06 Ответить
Треба було після обрання преЗедента одразу займатися закриванням неба, а не ставити собі за основну мету посадити Пороха і Байдена.
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12.03.2022 18:56 Ответить
Хочу закликати українську діаспору за кордоном доносити правду про війну у соціальних мережах. Наразі це наш тил що дестабілізують кремлівські пропагандони!
у ютубі у Західній Європі дуже широко розганяються путінські пропагандистські тези про війну, біженців, витрати на відновлення України за рахунок західних платників податків. Якщо не протидіяти цьому зараз, через громадську думку буде надано тиску на уряди. Навіть мінімальна інформація про реальний стан справ, арешт золотовалютних резервів для контрибуцій, і т.д. для багатьох є одкровенням
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12.03.2022 14:10 Ответить
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12.03.2022 14:10 Ответить
це на стільки ж прекрасно, на скільки і неймовірно...
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12.03.2022 14:18 Ответить
те, що іноді здається неможливим, раптово виявляється неминучим.
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12.03.2022 14:50 Ответить
самий вірний хід і 100% .після напів розгрому Україною,дедлайн НАТО путіним виконається.
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12.03.2022 15:10 Ответить
Порошенко онлайн выступал в Вене?
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12.03.2022 14:11 Ответить
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застерігає Німеччину від додаткової історичної провини через довге лобіювання інтересів РФ.Він нагадав, що стосовно Росії політику відкорегували, проте ціною цьому стали життя цивільних та пошкоджені міста.

11.03.2022 07:12
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12.03.2022 14:14 Ответить
Німецькі еліти дуже бояться, що Україна переможе, а Росія розпадеться - Сергій Сумленний

https://youtu.be/gx1jxXmu9SU
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12.03.2022 14:15 Ответить
Які вони в біса еліти, якщо вони бояться? Звичайне меркантильне плебейське німецьке лайно.
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12.03.2022 14:42 Ответить
ВЕЛИКЕ СПОДІВАННЯ, ЩО ЇМ ДІЙДЕ!
СЛАВА УКРАНІ!
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12.03.2022 14:18 Ответить
Требования из разряда бла-бла-бла, мог бы еще добавить требование 100-градусных морозов в местах скопления орков и всего ********** - результат одинаковый.
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12.03.2022 14:21 Ответить
Когда этот ***** поймет. что он просто дурак? Или русский летчик с нераскрывающимся парашютом! Руки за жопу загнуты и голова полная шлема крови. Фото было в интернете!
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12.03.2022 14:46 Ответить
Это наш воздушный снайпер Петя Порошенко! И никто друвгой !
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12.03.2022 14:48 Ответить
Якщо раша відтіснятиме / Але вірю - не зможе стерво російське нас тіснити!/ Україну до кордонів НАТО, вийде на свого Орбана /Угорщина/, щоб розколоти Україну, та займеться Румунією з Півдня? А там і Прибалтика в планах Мошкви- СССРії. Прийдеться й НАТО від дипломатії перейти до бойового захисту на території Альянсу! Недарма прості громадяни з ЄС і інших країн ідуть добровольцями, щоб зупинити рашистів. Адже краще зараз надати повну допомогу Україні зброєю й інструкторами! Загрозу світу - московське зло і зупиняти треба всім світом!
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12.03.2022 15:12 Ответить
"Наша боротьба може тривати всього кілька тижнів, якщо всі рішучі дії будуть відразу виконані. Або це може тривати роками, якщо зробити лише пів кроку. Джерело: https://censor.net/ua/v3324266


Мудрі слова у Пороха.
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12.03.2022 18:01 Ответить
 
 