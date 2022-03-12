"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": этническая русская из Гостомеля о российских оккупантах. ВИДЕО

Жительница Гостомеля заявила, что таких сволочей, как российские оккупанты в Украине, она никогда не видела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила этническая русская Наталья.

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"Я сама русская, всю жизнь мечтала вернуться на свою родину. Но должна сказать, что такой сволочи, как они, я в своей жизни еще не видела! И я никогда не могла даже подумать, что они придут меня "защищать". Я просила их об этом? Я просила Кадырова забрать мой золотой перстень к себе на ворота? Нет! Суки они!", - сказала женщина.