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"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": этническая русская из Гостомеля о российских оккупантах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жительница Гостомеля заявила, что таких сволочей, как российские оккупанты в Украине, она никогда не видела.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила этническая русская Наталья.

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"Я сама русская, всю жизнь мечтала вернуться на свою родину. Но должна сказать, что такой сволочи, как они, я в своей жизни еще не видела! И я никогда не могла даже подумать, что они придут меня "защищать". Я просила их об этом? Я просила Кадырова забрать мой золотой перстень к себе на ворота? Нет! Суки они!", - сказала женщина.
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Топ комментарии
+25
Никогда не верьте русским и не будете обмануты
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12.03.2022 14:31
+12
Бачила. Але,звично вважала,що,так треба...
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12.03.2022 14:26
+8
Бабцю, не тебе вони "захищати" прийшли, а свою маячню з телевізора.
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12.03.2022 14:41
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Бачила. Але,звично вважала,що,так треба...
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12.03.2022 14:26 Ответить
Вони кричали "брехня" Путін введи війська
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12.03.2022 17:17 Ответить
Никогда не верьте русским и не будете обмануты
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12.03.2022 14:31 Ответить
Трохи пізно, раніше треба було волати, зараз треба робити висновки і воювати кожному на своєму фронті: військовому, цивільному, гуманітарному, інформаційному ...
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12.03.2022 14:32 Ответить
Абсолютно так. Після 2014 треба було організувати Віче російсько--мовних УКРАЇНЦІВ і продемонструвати масовість руху у кожній області Путин мы не нуждаемся в твоей помощи! Пошел вон! це може й не вплинуло б на маразматика. Але який був би потужний аргумент для світового розуміння і особливо для Гааги!
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12.03.2022 16:40 Ответить
Бабцю, не тебе вони "захищати" прийшли, а свою маячню з телевізора.
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12.03.2022 14:41 Ответить
От через таких ватних "я руская" курок вони сюди й лізуть, росіян в україні бути не повинно, використовуйте українську, забудьте язик.
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12.03.2022 14:41 Ответить
А запитайте у рускай бабушкі, за кого вона весь час голосувала...
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12.03.2022 14:46 Ответить
Занадто дорогою ціною приходить розуміння для таких людей,хоча думаю все-одно залишаться тупорилі,які будуть йти у московську церкву і кликати *****.
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12.03.2022 14:47 Ответить
Та нікого і не від кого вони захищати не збирались і не збираються. Ординці йшли і йдуть сюди грабувати та вбивати. Згадайте 14 рік, Чонгар - вони ж унітази знімали і тягли до себе по халупам. далі полізли на Донецьк, Луганськ - от там вже "гуляй рваніна" - машини, техніку, коштовності та інше. Знали й знають що українці завжди заможніше жили. ОсвАбадителі від нажитого майна.
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12.03.2022 15:02 Ответить
как то она не искренне сказала последние слова, не так как Украинци не верю ей !
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12.03.2022 15:18 Ответить
Хіба про перстень не від душі?
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12.03.2022 15:33 Ответить
От тільки то про перстень і від душі. Та й то, кадировець зняв.
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12.03.2022 17:12 Ответить
 
 