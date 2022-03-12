"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня "защищать". Суки они!": этническая русская из Гостомеля о российских оккупантах. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Жительница Гостомеля заявила, что таких сволочей, как российские оккупанты в Украине, она никогда не видела.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила этническая русская Наталья.
"Я сама русская, всю жизнь мечтала вернуться на свою родину. Но должна сказать, что такой сволочи, как они, я в своей жизни еще не видела! И я никогда не могла даже подумать, что они придут меня "защищать". Я просила их об этом? Я просила Кадырова забрать мой золотой перстень к себе на ворота? Нет! Суки они!", - сказала женщина.
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