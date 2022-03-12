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"Мы рвем их без страха! Русский военный корабль - иди нах#й!", - Бабкин записал новую версию своего хита "Я солдат". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Шоу-бизнес Война в Украине

Украинский музыкант Сергей Бабкин, экс-участник популярной в нулевой группе 5'nizza, записал новую версию своей известной песни "Я солдат".

В 2003 году музыканты из Харькова Сергей Бабкин и Андрей Запорожец (SunSay) выпустили песню "Я солдат" в ответ на песню группы "Любэ" - "Комбат".

Сегодня же, в свете последних событий в Украине, Бабкин переписал текст песни и она приобрела новые смыслы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - украинцы посвятили песню ударному БПЛА. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
русскій корабль:
- Прєкратітє посилать, я давно уже там!
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12.03.2022 15:16
+8
вместе с танками, самолетами, ракетами, русоуё*ками и кадыровцами....
популярное направление... авжеж!
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12.03.2022 15:21
+7
Круто!
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12.03.2022 15:22
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русскій корабль:
- Прєкратітє посилать, я давно уже там!
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12.03.2022 15:16 Ответить
вместе с танками, самолетами, ракетами, русоуё*ками и кадыровцами....
популярное направление... авжеж!
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12.03.2022 15:21 Ответить
Невже і цей впертий ватан, любитель Новососії раптом перефарбувався
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12.03.2022 15:19 Ответить
Та ні, швидше прозрів...
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12.03.2022 15:23 Ответить
Мабуть так.
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12.03.2022 15:35 Ответить
он как ты выразился "перекрасился" ещё в 14ом! да, в его поведении присутствовала определённая доля наивности (миру - мир, люди братья... и т.д.) и белопальтошничества, но у нас таких было 3/4 населения....... до 24.02.2022!!! Мир изменился окончательно, и в таких условиях у адекватных людей пазл наконец то правильно складывается!!!
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12.03.2022 17:06 Ответить
Ага і при цьому був ввконтактє підписаний на пабліки Новососії...
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12.03.2022 19:03 Ответить
Круто!
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12.03.2022 15:22 Ответить
Дуже класно, але ж.. Чому не українською? Пісня ж про Україну. Саме про Українців. Зробіть переклад, тоді взагалі шедеврально буде.
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12.03.2022 16:38 Ответить
Андрей Запорожец писал что в Харькове. С ним все хорошо ?
Бабкин - молоток!
Мы победим!
Слава Украине!
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12.03.2022 17:18 Ответить
Страницы истории Российской империи - оставьте Украину украинцам
Машина времени

На пустые страницы истории Российской империи
То золою, то золотом наши ложатся года.
Так отдайте литовцам - Литву, Михайло Сергеевич,
Мил насильно не будешь, увы. Ну а кровь - не вода.

То-то бы было красиво, достойно, вот было бы здорово -
Высочайшим указом свободу даруем, мол, вам
Всем омоновцам дать по медали с портретом Невзорова,
Хорошо угостить, а потом отпустить по домам.

Будут новые стычки - поверьте, уж повод отыщется,
И опять у рязанского парня не дрогнет рука.
Отпустите литовцев - Вам это зачтется, запишется,
Все равно с них сегодня, пардон, как с козла молока.

Скоро кончатся дырки от бубликов - где уж там бублики!
Недоверье к словам рождено недоверьем к делам.
Лучше друг по соседству, чем враг в виде "братской республики".
Отпустите литовцев - ну что они сделали Вам ?

Под вопросом их глаз вам все больше и больше сутулиться
Может быть, мы и вправду - большая-большая семья,
Только что-то семье не живется без танков на улицах,
Без талонов на воздух, без каторги и без вранья.

Я бы много отдал, чтоб увидеть как все это кончится.
Отпустите их с Богом, причем не потом, а сейчас,
Пусть они улыбнутся в ответ - как мне этого хочется!
И тогда их улыбки счастливее сделают нас.

Оккупанты, Прочь руки от Украины...
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12.03.2022 18:46 Ответить
 
 