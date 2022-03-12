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Российские оккупанты готовятся провести на Херсонщине псевдореферендум по созданию "ХНР", - депутат облсовета Хлань. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР".

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсонской области готовят "референдум" по созданию ХНР", - написал Хлань в Фейсбуке в субботу.

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По его словам, оккупанты звонят депутатам Херсонского облсовета с вопросом "Готовы ли они сотрудничать с захватчиками?".

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! ХНР"... Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Хлань.
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Топ комментарии
+26
ХйНаРыло а не ХНР
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12.03.2022 15:38
+25
скоро будем проводить Референдум о делении Рашки какие территории нам что Китаю а что Японии Калининградскую в германию сдать надо и Прибалтам добавить.. кое чего да и финам не мешало бы вернуть историческую справедливость с 1940 года... и нам вернуть то что Сталин **** отрезал Ростовская область Таганрог истинно украинский всегда был...и Воронежская область и Брянская область с Белгородской то все ранее были УКРАИНОЙ... и можно помощь Молдове предложить передать Украине ПМР кацапы рванут да так что в Тихом океане утоплятся... эти кретины не понимают что РОССИЯ ЭТО СТРАНА ФАНТОМ ЕЕ УЖЕ НЕТ все что им кажется страной- им уже не принадлежит...да они сами скоро будут поделены между Китаем и онными...
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12.03.2022 15:45
+23
З таким же успіхом вони можуть провести референдум в Каліфорнії.
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12.03.2022 15:39
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Эка новость.
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12.03.2022 15:35 Ответить
кого эта хрень вообще интересует.....
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12.03.2022 15:37 Ответить
скоро будем проводить Референдум о делении Рашки какие территории нам что Китаю а что Японии Калининградскую в германию сдать надо и Прибалтам добавить.. кое чего да и финам не мешало бы вернуть историческую справедливость с 1940 года... и нам вернуть то что Сталин **** отрезал Ростовская область Таганрог истинно украинский всегда был...и Воронежская область и Брянская область с Белгородской то все ранее были УКРАИНОЙ... и можно помощь Молдове предложить передать Украине ПМР кацапы рванут да так что в Тихом океане утоплятся... эти кретины не понимают что РОССИЯ ЭТО СТРАНА ФАНТОМ ЕЕ УЖЕ НЕТ все что им кажется страной- им уже не принадлежит...да они сами скоро будут поделены между Китаем и онными...
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12.03.2022 15:45 Ответить
Мы не прибалты, мы балтийцы.
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12.03.2022 17:34 Ответить
..успокойтесь..Уважаемый! Тот металлолом..что хранится с 90-х.... а именно больше чем 30 лет давно уже такой ужастной опасности не представляет. Что то взорвётся..что то улетит от взрыва... Не стоит так паниковать... Если даже и взорвётся..так это только плюс. Пару сотен кацапсин утилизируется...
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12.03.2022 21:57 Ответить
Я бачив, що стало з Хіросимою... Вважаєте 10 кілотонн дурницею?
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12.03.2022 22:08 Ответить
..Якщо навіть і буде так..як ви пофантазували...то Україні з цього тільки великий плюс!! Ну здохне не пара сотен..а пара тисяч руснявої мразоти разом з виводками та свиноматками. Ну що Вас....так хвилює? Ну молдовашки трохи збідніють... Зараз кормлять..поять ПМР... заробляють грошики... Ну то що тут поганого? Великий БАХ.... і не більше..)))
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12.03.2022 22:20 Ответить
Тобто Вас не хвилює в даному випадку доля Балти, Подільську, Кодими, так?
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12.03.2022 23:17 Ответить
..ну а тут я рахую, що треба припиняти щось писати та пояснювати відвертому дурнику! Візьми дурнувате карту..та подивись ...де Балта.. Де Подільський.... Там навіть звуку не буде чутно..якщо у Придністровьї щось вибухне. І запам*ятай ДИТИНКО... НЕ рвуться снаряди та інші ********** всі разом одночасово. Тобі б сопельки витерти та у пісочниці погратися з твоїм розумінням мождивих наслідків підриву складів у Придністровьї. Ти навіть ..дитятко не розумієш... шо склади розміщені на відстані один від одного і підрив всіх разом..це фантастика. От такі дурнуваті панікери і поширюють свої хворі фантазії. До мамки..сопля... Під спідницю сховайся..там тебе нічого не дістане.))))
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13.03.2022 06:53 Ответить
Нет Прибалтики после развала СССР. Есть Балтийские страны.
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12.03.2022 19:28 Ответить
ХйНаРыло а не ХНР
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12.03.2022 15:38 Ответить
З таким же успіхом вони можуть провести референдум в Каліфорнії.
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12.03.2022 15:39 Ответить
Депутатам Херсона нужно было выехать из окупированного города. От них там пользы уже как с козла молока а вот под дулами автоматов они подпишут все что угодно
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12.03.2022 15:39 Ответить
Возможно задумка кацапов сделать из Украины федерацию куда войдет и дыра
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12.03.2022 15:39 Ответить
Диру вони можуть зробити в тому місці,де зазвичай буває гіморой
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12.03.2022 15:42 Ответить
Это их изначальный план - федеративная республика Украина. Документы выкладывались в сеть.
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12.03.2022 16:02 Ответить
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12.03.2022 16:26 Ответить
Хоть хнр хоть говнр,минска 2,3 4 уже не будет,как они не понимают после уничтожения Чернигова Харьква,сел,роддомов,школ детских садов,после того как пол страны в руинах и убитых,само существование Мордора под угрозой,сша дали зеленый свет для Украины на резерв 300 млрлд долларов кацапских зомороженных центрбаком,когда выбьют орков то вернеться и весь донбасс и Крым, тут уже полумеры и замороженый конфликт равнозначен гибель Украины и шантажа не будет,идти до конца иначе
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12.03.2022 15:48 Ответить
Пофиг, всё равно никто в мире не воспримет серьезно эту очередную серию для орковского Пропаганд-ТВ.
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12.03.2022 15:49 Ответить
Ситуация похожа на донецк 14 года - тоже вначале были митинги за Украину,потом фсб с местными коллаборантами и приезжими "казачками" и "добровольцами" резко пресекли все попытки неповиновения и в сухом остатке сложилась ситуация которая есть на сегодня. По том что читал сложилось впечатление что Херсон почти никто не защищал - местной теробороне не выдали оружия,полиция испарилась,достаточного количества военных которые могли дать достойный отпор тоже не оказалось. Печально - отбивать потом города слишком сложно...
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12.03.2022 15:49 Ответить
Херсон отбивать не нужно - достаточно обозначить своё присутствие на окружной и побегут на мост вприпрыжку.
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12.03.2022 16:16 Ответить
Выпускать только без техники...
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12.03.2022 16:42 Ответить
Я к чему это написал - у Херсона особенность такая - въездов в город всего два с севера и востока. Троп нет. Если по окружной выйти до восточного в район моста то тикать только вплавь.
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12.03.2022 17:12 Ответить
Между Тягинкой и Дарьевкой они сейчас учат срочников стрелять из автоматов... Полигон устроили на "горках"... Вы понимаете какой у них моральный дух... Несколько хороших заходов на Шилову и в Тягинку и бежать им будет некуда... Или вообще весь участок на сектора побить...
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12.03.2022 18:24 Ответить
Я о том, что если их всю технику заблокировать и отжать на правом берегу, то до Перекопа маршрут будет почти свободным...
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12.03.2022 18:27 Ответить
Вот и вопрос, почему при такой особенности Херсон практически никто не защищал...
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12.03.2022 19:03 Ответить
А если не побегут. А если будут прикрываться мирным населением. Нам что, сравнять Херсон с землей? Я против этой бравады...
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12.03.2022 17:37 Ответить
Согласен. Пока ЗСУ отбиваются на севере, на юге уже ХНР , сухопутный коридор в Крым, днепровская вода и вишенка на тортике - запорожская АЭС. Теперь только осталось заморозить конфликт и ждать следующего раза, когда можно будет захватить Одессу и прорубить коридор в приднестровье. Молодцы наши власти. Перемога. На каждом канале ТВ. А кто эту мразь на юге теперь выбьет с нашей земли.😢😭
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12.03.2022 17:15 Ответить
ХЕР им, а не ХНР
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12.03.2022 15:52 Ответить
Це недобре. Бо це вже говорить нам про істинні наміри пуйла відносно України - порізати її на частини, в кращому випадку "федєралізовать"
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12.03.2022 15:53 Ответить
Нас это не касается как бы. Тем более что кормить это добро мы не можем сейчас - у нас война. В отличии от ОРДЛО.
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12.03.2022 15:55 Ответить
Да, у обнулёныша именно такие планы. Но они изначально были провальными. Чтобы их реализовать, России необходимо держать в Украине от 500000 до 1000000 человек, а таких ресурсов у России и раньше не было, а после санций и подавно...
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12.03.2022 16:01 Ответить
Мы почти ничего не знали о раше . Реально , там одни дебилы .
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12.03.2022 15:54 Ответить
В 2014 году ХНР хотели создать в Харькове. Но харьковчане эту аббревиатуру расшифровывали "Х..й На Рыло". Братья с Херсона. Расшифруйте это для оккупантов!
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12.03.2022 15:55 Ответить
Як тільки розблокують Київ - одразу кинуть більші сили на південь
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12.03.2022 15:55 Ответить
ХНР - розшифровується: хер на рашку!
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12.03.2022 15:56 Ответить
Это уже не имеет смысла, разве что только для ватной телеаудитории
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12.03.2022 15:58 Ответить
И что изменит провозглашение хреноерии . Для всех это временно оккупированная территория и будет освобождаться как и остальная оккупированная территория страны.
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12.03.2022 16:00 Ответить
Смотри.
1. Они хотят чтобы те работали на Россию. Тоесть, стали для них базой.
2. Они хотят начать вербовать мясо, чтобы посылать его на войну. Как это было в ОРДЛО и в Крыму.
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12.03.2022 16:04 Ответить
феодализм какой то
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12.03.2022 16:06 Ответить
ти чий холуй будеш?
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12.03.2022 16:20 Ответить
И валюта у них будет ХЕРки?
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12.03.2022 16:21 Ответить
А точнее - ХРЕНУШКИ.
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12.03.2022 23:02 Ответить
Пуйло у відчаї, він мислить (як слушно підмітив екс-міністр оборони Кузьмук) шаблоном 2014, не бажаючи помічати що для усього світу він себе викрив як божевільний Гітлер! Тому ці ********* вже не канають, проте наближають до табакерки або Гааги
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12.03.2022 16:27 Ответить
Ему надо чтобы местные чиновники начали работать на Россию. Это как бы главная цель. Менты, судьи и прочее. Чтобы им давали жрачку, информацию. Чтобы с ними сотрудничали.
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12.03.2022 16:29 Ответить
я ж кажу - він неадекват
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12.03.2022 16:53 Ответить
Я тоже думаю что это никому не выгодно. Всё в итоге заканчивается серой зоной и мясом, которого палят в крематории как это сейчас происходит в ДНР.
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12.03.2022 16:58 Ответить
А ще такий момент. Навіть із анексією Крима та окупацією Донбаса під чужими прапорами про Україну в світі знало 0,5 % населення Землі. А зараз про Україну з кожної праски йдуть новини. Ми із союзниками реально на вуха Землю поставили! Про нас вже точно 60% землян знають та співчувають! Й з кожним днем це все лише посилюється, більше того півсвіту вже знають де ми, хто, обрис нашої країни на карті, міста, селища, держустрій тощо... Далі буде. Лише Пуйло це не врахував, бо його засліпила жага до знищення України як такої
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12.03.2022 17:20 Ответить
Зная количество депутатов ватников в моём городе,даже не удивлюсь,что так и будет.Единственная надежда на население,которое этого не допустит.Народ всё таки сила.
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12.03.2022 16:38 Ответить
Народ то сила, только его вооружить забыли. Окупанты устраивают террор. Безоружные люди долго не продержатся. По ТВ кричат, что из каждого окна по оккупантам будут стрелять. Но на оккупированых территориях что то пока этого не видно. Уже и гуманитарочку завезли. Как же мы это допустили.......???
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12.03.2022 17:27 Ответить
Ханурики.
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12.03.2022 18:06 Ответить
Это какие то предсмертные судроги нацистов. В остальном мире них пошлёт туда же где корабль.
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12.03.2022 19:31 Ответить
Кому понятно: почему так легко сдали Херсон , понимая , что это вода в Крым? Ведь Николаев держат...да ещё как! Харьков держат зубами... Почему же Мариуполь защищает всего один полк ?! Ведь это - сухопутный коридор ! Почему ушли из Херсона , оставив несколько сотен тероборонцев на погибель? х**ло хотел воду в Крым? Он почти у цели. х**ло хотел сухопутный коридор ? Он почти у цели ... А мы зачем-то считаем сбитые у него самолёты и паленные танки, а он пока выполняет намеченные задачи войны... ДА - с потерями. Но выполняет. И не надо отмазываться "на всё не хватает сил! Мариуполь и Херсон важнейшие точки для обороны . Почему так легко там х**лу досталось их взять? Взяв Марик и пустив воду в Крым он сам остановится , объявив себя победителем... А Украина потеряет ещё территории... опровергайте. Буду рад , если ошибаюсь
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12.03.2022 21:17 Ответить
Кому уей цирк потрібен? Кацапи якісь зовсім єпануті...
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12.03.2022 21:29 Ответить
Щоб було зрозуміло - Хєр На Рило,а не республіку...
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13.03.2022 10:06 Ответить
 
 