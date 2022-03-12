РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18057 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияОбщество
29 997 17
армия РФ (15369) уничтожение (3837) Bayraktar TB2 (89) Байрактар (138)

Украинский "Байрактар" уничтожил РСЗО 9П140 "Ураган" российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Российские захватчики потеряли РСЗО 9П140 "Ураган" после очередного удара беспилотника "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Украинский Bayraktar уничтожил российскую систему РЭБ в Киевской области, - Залужный. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
показать весь комментарий
12.03.2022 15:51
+32
нехай щастить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:51
+23
так дивилася б і дивилася
показать весь комментарий
12.03.2022 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нехай щастить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:51 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 15:51 Ответить
так дивилася б і дивилася
показать весь комментарий
12.03.2022 15:52 Ответить
там рядом гребник проходил, интересно он хоть зажмурился от вспышки?
показать весь комментарий
12.03.2022 15:56 Ответить
Думаю да. Детонация была что надо. А если и нет, то говно из штанов до конца жизни выгребать будет.
показать весь комментарий
12.03.2022 16:13 Ответить
уже у Кабзона..
показать весь комментарий
12.03.2022 16:13 Ответить
мне ***** на рускую граматику., а ваше замечание не делает вас умней
показать весь комментарий
12.03.2022 16:17 Ответить
Красивое
показать весь комментарий
12.03.2022 15:56 Ответить
Эх нам бы сотню таких птичек...
показать весь комментарий
12.03.2022 16:00 Ответить
ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
показать весь комментарий
12.03.2022 16:02 Ответить
ya dumayu Ukraina posle voyni budet vikladivat vse video. seychas tayna osobenno kak byut fashistov nenado pokazivat im chtobi oni sozreli
показать весь комментарий
12.03.2022 16:02 Ответить
Кожен раз, коли дивлюсь роботу цих літачків, розумію, що це одне з небагатьох правильних рішень у сфері оборони.
показать весь комментарий
12.03.2022 16:05 Ответить
фрайкор не отстают от ЗСУ https://twitter.com/i/status/1502541966051061762
показать весь комментарий
12.03.2022 16:13 Ответить
можно вечно смотреть
показать весь комментарий
12.03.2022 16:16 Ответить
Как говорится, Мста-С лишней не бывает).
показать весь комментарий
12.03.2022 16:23 Ответить
 
 