29 997 17
Украинский "Байрактар" уничтожил РСЗО 9П140 "Ураган" российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Российские захватчики потеряли РСЗО 9П140 "Ураган" после очередного удара беспилотника "Байрактар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+48 BRZ 86
показать весь комментарий12.03.2022 15:51
+32 Тетяна Тать
показать весь комментарий12.03.2022 15:51
+23 Тетяна Тать
показать весь комментарий12.03.2022 15:52
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тетяна Тать
показать весь комментарий12.03.2022 15:51 Ответить Мне нравится 32
BRZ 86
показать весь комментарий12.03.2022 15:51 Ответить Мне нравится 48
Тетяна Тать
показать весь комментарий12.03.2022 15:52 Ответить Мне нравится 23
Евгений Гриб b2d8970e
показать весь комментарий12.03.2022 15:56 Ответить Мне нравится 2
andrew_sc
показать весь комментарий12.03.2022 16:13 Ответить Мне нравится 2
SlavaGeroyam
показать весь комментарий12.03.2022 16:13 Ответить Мне нравится 3
✘
Евгений Гриб b2d8970e
показать весь комментарий12.03.2022 16:17 Ответить Мне нравится 2
✘
MD_DB
показать весь комментарий12.03.2022 15:56 Ответить Мне нравится 12
Alex_Dimitrov
показать весь комментарий12.03.2022 16:00 Ответить Мне нравится 8
Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий12.03.2022 16:02 Ответить Мне нравится 6
ibimatic
показать весь комментарий12.03.2022 16:02 Ответить Мне нравится 3
Alex Vassago
показать весь комментарий12.03.2022 16:05 Ответить Мне нравится 5
Шимус
показать весь комментарий12.03.2022 16:13 Ответить Мне нравится 7
SlavaGeroyam
показать весь комментарий12.03.2022 16:16 Ответить Мне нравится 2
Валдис Унар
показать весь комментарий12.03.2022 16:23 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...