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Польша хорошо позаботится об украинских детях, которых война выгнала из дома, - первая леди Польши Агата Дуда. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Польша хорошо позаботится об украинских детях, которых война выгнала из дома

Об этом заявила первая леди Польши Агата Дуда в обращении к миру, которое опубликовала первая леди Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверяю, что Польша хорошо позаботится об украинских детях, которых война выгнала из дома", - отметила Агата Дуда.

"В начале вторжения РФ я попросила коллег, первых леди и джентльменов разных стран, свидетельствовать миру о том, что происходит в Украине. Что здесь – война, а не "спецоперация". Что здесь – террор против мирного населения, а не "спасение", как уверяет Россия.

Первая леди Польши свидетельствует о том, что видит своими глазами, ведь абсолютное большинство из миллиона украинских детей-беженцев обрели убежище именно в ее стране.

Спасибо, что вы стали нашим тылом, братья-поляки! Мы этого не забудем" - отметила Зеленская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 73 онкобольных ребенка отправились из Украины в Польшу на лечение, - Зеленская. Фоторепортаж
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Дякуємо народу Польщі за турботу та допомогу
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12.03.2022 16:29 Ответить
Вивіз своїх на другий день війни до Польщі, ставлення поляків реально вище всіх похвал, нотаріус безкоштовно житло надав, стоматологи гроші брати відмовляються, власниця житла касу приносила, відмовились, то перебор.
Для дітей школа і садочок.
Де і який народ брати питаннь нема.
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12.03.2022 16:34 Ответить
Еще и работу дают без проблем, кто приехал без денег, найдут себе где заработать
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12.03.2022 19:16 Ответить
я в этом не сомневаюсь, спасибо за это Настоящим Братьям Полякам.....
об одном болит - многие из этих детей останутся и продолжат свою жизнь в Польше....
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12.03.2022 16:45 Ответить
Польша - наш главный адвокат в ЕС. Страны Балтии - тоже, но поляков слышат сильнее.
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12.03.2022 16:45 Ответить
 
 