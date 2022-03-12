Польша хорошо позаботится об украинских детях, которых война выгнала из дома, - первая леди Польши Агата Дуда. ВИДЕО

Польша хорошо позаботится об украинских детях, которых война выгнала из дома

Об этом заявила первая леди Польши Агата Дуда в обращении к миру, которое опубликовала первая леди Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

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"Уверяю, что Польша хорошо позаботится об украинских детях, которых война выгнала из дома", - отметила Агата Дуда.

"В начале вторжения РФ я попросила коллег, первых леди и джентльменов разных стран, свидетельствовать миру о том, что происходит в Украине. Что здесь – война, а не "спецоперация". Что здесь – террор против мирного населения, а не "спасение", как уверяет Россия.

Первая леди Польши свидетельствует о том, что видит своими глазами, ведь абсолютное большинство из миллиона украинских детей-беженцев обрели убежище именно в ее стране.

Спасибо, что вы стали нашим тылом, братья-поляки! Мы этого не забудем" - отметила Зеленская.

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