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Мариуполь сегодня: "Нет света, воды и газа. Люди объединяются - подъездами, домами, чтобы приготовить что-нибудь на костре, попить чаю. Под постоянной бомбардировкой". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети появилась целая серия видеозаписей, сделанная сегодня на разных улицах Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видны последствия бомбардировок города и мирных жителей города, пытающихся выжить в условиях постоянных атак российских захватчиков.

"Нет света, воды и газа. Люди объединяются - подъездами, домами, чтобы приготовить что-нибудь поесть на костре или просто выпить горячего чая. И все это под постоянной бомбардировкой российской авиации и артиллерии", - пишет автор записей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг разрушает Мариуполь до основания. Точно подсчитать количество погибших мариупольцев сейчас невозможно, - 36-я бригада. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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zhestj.....nadejus na skory kontr-nastup VSU
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12.03.2022 17:01 Ответить
Всех не убьют - даже если на этой земле останется последний украинец, он обязательно задушит последнего оккупанта.
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12.03.2022 17:02 Ответить
Південь реально захоплюють і це не паніка.Чому ніяких військ там не було? Та й одразу після нападу, Маріуполь почав страждати і йому ніякої допомоги не було.
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12.03.2022 17:08 Ответить
Блин, не хочется о плохом. Нет активности в других местах, нет удара на деблокаду. Из леса Джавелинами стрелять это одно, но наверное пора ВСУ показать себя и в наступлении
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12.03.2022 17:12 Ответить
Пан Станіслав не рви кіньми, нам не докладають що і як роблять. Дай Боже захисту од сатани нашому ВСУ
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12.03.2022 17:14 Ответить
Тримайтесь рідненькі сил вам!
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12.03.2022 17:12 Ответить
неужели нет никакой возможности уничтожать арту?
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12.03.2022 17:33 Ответить
а може немає бажання?
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12.03.2022 18:40 Ответить
 
 