Мариуполь сегодня: "Нет света, воды и газа. Люди объединяются - подъездами, домами, чтобы приготовить что-нибудь на костре, попить чаю. Под постоянной бомбардировкой". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В сети появилась целая серия видеозаписей, сделанная сегодня на разных улицах Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях видны последствия бомбардировок города и мирных жителей города, пытающихся выжить в условиях постоянных атак российских захватчиков.
"Нет света, воды и газа. Люди объединяются - подъездами, домами, чтобы приготовить что-нибудь поесть на костре или просто выпить горячего чая. И все это под постоянной бомбардировкой российской авиации и артиллерии", - пишет автор записей.
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