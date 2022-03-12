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"Нам дали команду всех ху#рить, всех подряд: гражданские, дети не дети", - СБУ перехватила разговоры оккупантов о Харькове. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове им дали команду стрелять в гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Русская армия бросает все больше сил на оцепление города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов – несравнимы. Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25" лиц", - говорится в сообщении.

Это заставляет оккупантов зверствовать, и так открывается настоящее лицо "миротворцев", отмечают в спецслужбе.

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"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху#рыть, всех подряд: гражданские, дети не дети… всех ху#рыть, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили", – говорит на перехваченном СБУ разговоре один из оккупантов.
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Топ комментарии
+39
Скоты!!!!это не люди!!!всех в утиль,они не должны плодиться!!!
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12.03.2022 17:13
+32
Я только не пойму почему до сих пор мы в плен кацапоидов берем? Даже наемников и летчиков. Одно дело взять пленных которые пришли и сами сдались. А другое дело брать в плен тварей которых танк подбили или у которых патроны закончились и они решили в плен сдаться чтобы выжить наслушавшись рассказов про лошков- украинцев которые верят в сказки о заблудившихся на учениях
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12.03.2022 17:18
+27
«-у нас там второй БТГр вчера уезжая оставил несколько «карандашей». 3 из них нужно отправить в Россию. У одного отец умер,у одного жена умерла,трое детей осталось и одному уход за отцом,умирает раком.. - отправляй. Но позвони Леневу. Пусть пробьет. Если не так - «кончайте».
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502660282853822472
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12.03.2022 17:11
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«-у нас там второй БТГр вчера уезжая оставил несколько «карандашей». 3 из них нужно отправить в Россию. У одного отец умер,у одного жена умерла,трое детей осталось и одному уход за отцом,умирает раком.. - отправляй. Но позвони Леневу. Пусть пробьет. Если не так - «кончайте».
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502660282853822472
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12.03.2022 17:11 Ответить
все що треба було знати про россіян.
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12.03.2022 17:18 Ответить
- Зай, понимаешь, такая ***** пошла в плане того, что ВДВ с задачей не справилось, потому что рассчитывали взять за три дня, *****, а мы уже 16-й день здесь. **** я в рот это ВДВ, этот поле ******! - я тут в Бога поверил! Такого понавидался
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502660282853822472
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12.03.2022 17:12 Ответить
Скоты!!!!это не люди!!!всех в утиль,они не должны плодиться!!!
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12.03.2022 17:13 Ответить
Покидьок. Як таке створіння земля терпить. Горіти вам всім з дітьми, дружинами, батьками в Аду!
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12.03.2022 17:13 Ответить
-У меня тут новости хорошие! Нашли немецкую хату,*****! Я щас ******** оттуда золото забирать,*****! -хаха, мародер! -привезу миллионов400,*****!Духи здесь нашел, вкусные,*****,******! -а я сходила купила! -а я на халяву беру,*****! -все бери." -сейчас сожжём эту хату,*****!
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502643982253363200
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12.03.2022 17:13 Ответить
вот они, братушки! во всей своей красе ))
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12.03.2022 17:15 Ответить
какие нах "братушки"??? ты по акценту не слышишь сто это какие-то азиаты или кавказцы?!
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12.03.2022 17:41 Ответить
Танки з буквою Z на вулицях Маріуполя. На вулицях точаться бої.
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12.03.2022 17:16 Ответить
Там їм і срака буде.
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12.03.2022 17:24 Ответить
Дуже на це сподіваюсь.
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12.03.2022 17:26 Ответить
Закінчаться набої, зубами буду рвати цих нелюді !!!
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12.03.2022 17:17 Ответить
eto prosto ZHIVOTNYE kakie to.....takih nuzhno kastrirovatj - shtoby neplodilis
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12.03.2022 17:17 Ответить
Я только не пойму почему до сих пор мы в плен кацапоидов берем? Даже наемников и летчиков. Одно дело взять пленных которые пришли и сами сдались. А другое дело брать в плен тварей которых танк подбили или у которых патроны закончились и они решили в плен сдаться чтобы выжить наслушавшись рассказов про лошков- украинцев которые верят в сказки о заблудившихся на учениях
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12.03.2022 17:18 Ответить
Для суду та на обм!н, але як до мене то занадто толерантно ми до них
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12.03.2022 17:21 Ответить
А что кацапы в плен кого-то берут? Есть статистика? Им там самим жрать нечего. Пленных они берут, ага

В плен не брать. Раненых добивать!!!
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12.03.2022 17:27 Ответить
Гражданские
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12.03.2022 17:28 Ответить
К сожалению есть статистика... Моего сына однокурсника, лейтенанта, взяли в плен. Вроде договорились обменять... Поэтому обменный фонд нужен...
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12.03.2022 17:57 Ответить
Голос умершего *******.Наши этот всё пелнгуют и потом бах и жареный осёл.
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12.03.2022 17:18 Ответить
Дай то Бог чтоб это так и было. Слава Украине.
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12.03.2022 19:26 Ответить
КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ-ВИ ВСІ ГОРІТИМИТЕ У ПЕКЛІ...
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12.03.2022 17:18 Ответить
Я пишу російською, тому що не знаю української мови, я кацап.

Киевский народ!

Утрите слёзы, утрите кровь и взгляните ясным взором: на вас напала Орда. Ничего у нас, кацапов не изменилось в нашей тактике за 800 лет: набежать тысячами полу-рабов, не считать наших убитых, взять в осаду города и месяцами выжигать их, вымаривать голодом, пока жители сами не откроют ворота и не сдадуться в полон. Если не сдадуться - стереть город с лица земли. А если сдадутся - посадить своего «царя», дать ему ярлык на правление и пусть собирает дань и отсылает в Орду, чтобы мы жили хорошо, не работали, развлекались с полоненными женщинами и детьми и готовились к следующему набегу - дальше на запад. Чтобы и другие народы платили нам дань. Мы, кацапы, хотим обложить данью все народы земли, потому что кто сильнее - тот и прав. Это наш единственный закон, наша вера, наша логика. Мы в своей Орде живем лишь по этому закону, и заставляем жить по нему всех, кого смогли подчинить. Над всеми остальными верами, законами и общественными договорами мы смеемся в душе - а иногда и в открытую. В глубине нашего сознания каждый из нас уверен, что человек - животное, а мы, ордынцы, кацапы - хищники среди человеческого стада. Жизнь другого человека для нас не стоит ничего, да и наша собственная жизнь не стоит больше того, насколько нам хорошо или плохо прямо сейчас, в этот момент. У нас нет ни прошлого, ни будущего, мы не думаем о них. Нам иногда бывает жалко собственных детей или родителей, но это быстро проходит, потому что сочувствие - это слабость, а слабый всегда будет либо мертвым, либо рабом. Мы никому не верим, и меньше всего - друг другу. Хороший ордынец все делает молча, а если произносит человеческие слова - то лишь для того, чтобы обмануть или заманить жертву. Потому что мы считаем, что все, что не скрыто - ложь. Кацап не верит в право собственности. Мое - это то, что я украл или отнял и то, чтоу меня нельзя сейчас отнять, если я молод и силен, или то, что съел или спрятал - если стар и хитер. Если Хан долго не дает мне есть - я убиваю своего ребенка, чтобы накормить себя и ту женщину, в которую я сегодня буду выпускать свое семя.

Мы не признаем и не ведаем других чувств, кроме страха, голода и похоти. Все остальное - выдумки трусов и слабаков, которые настолько генетически ущербны, что даже не могут испытать радости садиста - высшего наслаждения, доступного лишь истинным хищникам. Мы не боимся смерти, потому что смерть - это избавление от страха, голода и боли. Мы боимся лишь голода и боли. Народам, порабощенным нами, кажется, что мы - дикари, но мы, кацапы, верим, что на самом деле мы - те, что не боятся смотреть правде в глаза, мы - вершина эволюции человеческого рода. Это живет в каждом из нас, и поэтому наша Орда не менялась веками и никогда не изменится, пока она существует. Взращенный в Орде всегда будет ордынцем в душе, даже если жизнь забросит его в другме народы.

Народ Киевского государства, украинцы!

Нами, кацапами, сейчас правит слабый Хан, старый, трусливый и глупый, и это - ваш шанс уберечь свою землю от полона. Если вы сможете убить, перехитрить нас или испугать нас, так, чтобы мы побежали обратно в Орду - вы победите нас и защитите свою землю на какое-то время. Тех из нас, кто вернется в Орду живыми, превратят в рабов и будут убивать мучительной смертью, чтобы новые поколения воинов знали, что бывает с теми, кто не довел набег до конца. Через двадцать, тридцать или пятьдесят лет новый Хан пошлет наших детей в новый набег, потому что нам нужно кушать, и кушать хорошо. А вы должны нас кормить, иначе мы вас убъем. Это знает каждый кацап, это - основа Орды. Мы полуграмотны и полуголы, но нас миллионы и мы по-другому жить не умеем, да и не хотим. Мы к этому привыкли и нас, в принципе, это устраивает. Каждый из нас готов стать Ханом, если представится такой случай. В прежние века, бывало, нами правили и сербы и Литва, и немцы - но мы не изменились, мы всегда возвращались в Орду. Так будет всегда, пока существует Орда.

Я - кацап, и рассказываю вам, что живет в глубине моей души, как и в глубине души каждого кацапа. Во многих из вас, в тех, предки которых веками брались в полон Ордой, тоже живет это. Я знаю, что, когда вы читали эти строки, в душах некоторых из вас шевелился раб. Когда вы берете нас в плен и вам хочется нас убить беззащитными - это в вас говорит кацап. Мы, ордынцы, чувствуем это в тех из вас, в ком это есть - мы хищники и хорошо замечаем любую слабость: ожесточение, отчаянье, сомненье или страх. Сейчас перед вами выбор - сдаться нам на милость и стать частью Орды, или отразить набег, остаться Украинцами и готовиться отражать наши следующие набеги. Этот выбор должен сделать каждый из вас, потому что те, кто уговаривает себя, что их это не коснется - уже сдались нам. Я желаю вам победить нас. Тогда мои внуки смогут бежать к вам из Орды, заработать ваше прощенье и стать свободными.

И вы, народ Киевского государства, не называйте нас «орками». Мы - такие же люди, как и вы. Просто много веков назад мы сделали свой выбор и сдались Орде.

Владимир Железняков, москаль, соучастник убийства, внук палача и сын труса.
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12.03.2022 17:22 Ответить
sho za bred
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12.03.2022 17:26 Ответить
В москаля мізки плавляться.
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12.03.2022 17:29 Ответить
ja proshu vas...... net u nih mozgov
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12.03.2022 17:31 Ответить
Є такий собі Яков Кедмі,він стрімить "тєлєгу",Господи людове як би ви бачили й чули що росіяни пишуть,:
Убивати українців,мордувати,дітей душити й це не тільки росіяни чоловіки а й жінки і не совєцьке ,молоде покоління
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12.03.2022 17:24 Ответить
тварей в плен не брать.
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12.03.2022 17:24 Ответить
СУКИ, ТВАРИ....
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12.03.2022 17:25 Ответить
Будьте прокляті кацапи!
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12.03.2022 17:30 Ответить
Орков-кацапов надо просто убивать. Любого, кто пришел с оружием на нашу землю и не успел сдаться. Вопрос давно стоит просто - или мы или москали
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12.03.2022 17:34 Ответить
На такому холоді як зара, якшо когось з них ****** водою то йому буде ой як недобре, мокра форма та задубілі пальці яі на курок не можуть жати...
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12.03.2022 17:42 Ответить
Ця інформація для Гаагського суду, а не для оприлюднення... хоча це залежить від того, які поставлені цілі
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12.03.2022 17:44 Ответить
Судя по голосу чучмэки
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12.03.2022 18:07 Ответить
Першоразники, в армії не служили, тупі настільки, що один "досвідчений" відкриває очі співрозмовнику, що коли вибухає, то летять уламки. Тупо м'ясо для фаршу.
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12.03.2022 18:17 Ответить
А коли ЗСУ буде команда "всіх (кацапів) ху#рити, всіх підряд".
А то якийсь полон, чайок, дзвінки по телефону додому.
Панове ми не занадто розшаркуємося з болотяним бидлом ? ☣
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12.03.2022 18:36 Ответить
Ми за гуманне поводження з вбивцями полоненими, а то як же на нас Єуропа дивитись буде.
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12.03.2022 19:05 Ответить
В плен не брать - валить на месте. Де факто - каждый из них убийца детей и женщин. Не обращать внимания на сопли, которые они растирают себе по щекам.
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12.03.2022 19:25 Ответить
 
 