РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12855 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине
28 736 71
дети (6022) Нацполиция (15739) убийство (6291) Запорожская область (2247) военные преступления (1157)

Военные РФ танком раздавили автомобиль с людьми в Запорожской области: погибли ребенок и двое мужчин, - полиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Автомобиль остановился на обочине дороги между селами Ореховского района. Российские военные преступники танком переехали "Таврию". В результате погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний мальчик сгорел в горящем автомобиле.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"06 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия". Транспортное средство с гражданскими гражданами, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в горящей автомашине", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам дали команду всех ху#рыть, всех подряд: гражданские, дети, не дети", - СБУ перехватила разговоры оккупантов по Харькову. АУДИО

Сейчас полиция устанавливает личности всех погибших. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области возбуждено уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
А мы их *** берем в плен потому что они на учениях заблудились и хотят к маме. С*****
показать весь комментарий
12.03.2022 17:57
+38
Только одно - не называйте больше этих тварей людьми.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:58
+35
Переговори вони ***** проводять ,тільки повне знищення московії як держави так і нвції.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕТ СЛОВ….
показать весь комментарий
12.03.2022 17:56 Ответить
😢😠
показать весь комментарий
12.03.2022 20:07 Ответить
А мы их *** берем в плен потому что они на учениях заблудились и хотят к маме. С*****
показать весь комментарий
12.03.2022 17:57 Ответить
Як що не будемо брати в полон, то вони не будут здаватися!
показать весь комментарий
12.03.2022 18:07 Ответить
А нах. они нам в плену? Они должны от одного выстрела разбегаться и срать в штаны как срали в Чечне а не сдаваться в плен чтобы потом через неделю мы их отпустили
показать весь комментарий
12.03.2022 18:14 Ответить
гори в аду расія
показать весь комментарий
12.03.2022 17:57 Ответить
Є такі, що не хочуть задушити москаля?
показать весь комментарий
12.03.2022 17:57 Ответить
Душить? Нет. Сжигать тварей
показать весь комментарий
12.03.2022 18:07 Ответить
Переговори вони ***** проводять ,тільки повне знищення московії як держави так і нвції.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:58 Ответить
Саме так! Також не бачу альтернативи, крім як знищіти ціх потвор!
показать весь комментарий
12.03.2022 18:02 Ответить
Знищіти ціх?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:03 Ответить
Не буде армії не буде нації ,це кочове плем'я саме розбіжиться по Сибіру .
показать весь комментарий
12.03.2022 18:08 Ответить
Только одно - не называйте больше этих тварей людьми.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:58 Ответить
Переговорникам усім Беннетам Шольцам Макронам відправте
показать весь комментарий
12.03.2022 17:58 Ответить
Кацап-м'ясник...
показать весь комментарий
12.03.2022 17:59 Ответить
Запомните, даже когда все это закончится, я и еще сотни тысяч людей положат жизнь на то, чтоб всех вас найти. Плевать, через сколько лет, но все вы будете ликвидированы в страшных мучениях.
показать весь комментарий
12.03.2022 17:59 Ответить
Зеленский, ето ты с етими тварями хочешь на компромисы пойти и оставить им захваченные территории и наших людей?
показать весь комментарий
12.03.2022 17:59 Ответить
будьте кацапи прокляті на всі часи... смерть кацапам!
показать весь комментарий
12.03.2022 18:00 Ответить
ФАШИСТЫ...
показать весь комментарий
12.03.2022 18:00 Ответить
фашисты просто бы ужаснулись увидев что творят Рашисты...
показать весь комментарий
12.03.2022 18:08 Ответить
НЕЛЮДИ..
показать весь комментарий
12.03.2022 18:16 Ответить
Мрази... Они явно от этого удовольствие получают. Никаких пленных, ипашить всех нах!
показать весь комментарий
12.03.2022 18:00 Ответить
о чем Зеленский и его конченное окружение бредит говорить с маньяком кабаевым?
какие переговоры? о чем?
о мировой?
только военное поражение рф в Украине - остановит террор и российский фашизм..
показать весь комментарий
12.03.2022 18:02 Ответить
Запомните! Не путин сидит в танке и не он управляет самолетами. Не путин наводит артиллерию на мирные города, не путин ради прикола убивает - это все делают граждане рашки, которые завтра все будут спихивать на путина чтобы отбелить себя. Убивай русского чем только можно его убить и не слушай их оправданий.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:03 Ответить
я б тільки змінив "путін" на ***** і було б саме те.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:06 Ответить
Артелеристи, пілоти, мародери, а тепер вже і танкісти поповнили список тих кого не варто брати в полон.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:03 Ответить
кацапов нужно убивать где только можно, всеми доступными способами - взрывать, стрелять, травить, резать, вещать, жечь ...
показать весь комментарий
12.03.2022 18:04 Ответить
нелюди...
PS. не було б зайвим всіх полонених проганяти через поліграф
показать весь комментарий
12.03.2022 18:06 Ответить
Правильно делали в Ичкерии. Пора живым кацапам резать бошки.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:06 Ответить
Бажаю щоб кожен орк на свої власні очі побачив таку загибель своїх рідних.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:09 Ответить
ну да, это же танк абрамс переехал....
показать весь комментарий
12.03.2022 18:11 Ответить
козломордое, ты как сюда попало ?!
показать весь комментарий
12.03.2022 18:13 Ответить
ты все не успокоишься?
может узнаешь где это произошло и когда?
тогда станет ясно кто сделал?
я ранее видео видел
как тупые рашисты от ничего деланься в селе
машину переезжали и ржали
что им мешает переехать машину с людьми?

это когда они в плен попадают, начинают блеять про "учения, ничего не знали"
а так они все знают, приехали "мачить хахлов"
бараны тупые
показать весь комментарий
12.03.2022 18:16 Ответить
****** мокшанская, слейся обратно в чебурнет, вместе со своими убогими высерами,гнида путинососная
показать весь комментарий
12.03.2022 18:21 Ответить
ты наверное ждешь путлера? цветы приготовила?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:25 Ответить
иди на рашистские сайты
че ты тут забыло?

и сколько расскажи, прям инетересно
вот напиши сколько погибло и где, с подробностями

я могу только за торнадо сказать, но они людей не убивали
они мародерили и мягко говоря не хорошо себя вели
но их быстро убрали оттуда
больше каких то явных зверств я не знаю
а все эти годы войну вела рашка какашка
если бы они не посылали танки и людей туда
то быстро бы закончилось все

вон славянск и мариуполь тогда, есть же, че там всу не устроило газовые камеры?
вы тупые боты даже на это ничего сказать не можете
показать весь комментарий
12.03.2022 18:22 Ответить
сколько? есть видео?
там были конченые из батальона Торнадо! но у нас их судили! и заслуженно! а это что за хрень? и не надо на всех распространять мерзость, если были несколько ублюдков!!!
показать весь комментарий
12.03.2022 18:25 Ответить
и сколько? у тебя есть точные данные?? давай, огласи!
показать весь комментарий
12.03.2022 18:29 Ответить
ты где сидишь, коза долбаная? а кто по-твоему это сделал - марсиане? овца тупоголовая - съезди и проверь! и напишешь опровержение: "ах какая гуманная русская армия!, они всего-то и убили, что 79 детей да около 2000 взрослых. а таврия - так случайно сама под гусиницы бросилась от радости встречи с расейской армией"
показать весь комментарий
12.03.2022 18:27 Ответить
а что им мешало это делать раньше?
надо было ждать пока рашисты вторгнутся?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:13 Ответить
бутусову позвони и спроси
когда это было и где
он тебе лично доложит
какая разница уже
тысячи фактов что делает "русская" армия есть
они авиационые бомбы старые кривые неточные на дома скидывают
подумаешь танком машину переехать
хватит дурачкой прикидываться
показать весь комментарий
12.03.2022 18:18 Ответить
Ти ******* ,чи ольгинський бот ,напевно просто ******* чи ******** як і вся московські нацисти .
показать весь комментарий
12.03.2022 18:14 Ответить
откуда ты это знаешь?
из тв увидела?
у вас ботов кроме азов другие подразделения есть?
хватить платься уже
иди в спам
показать весь комментарий
12.03.2022 18:19 Ответить
І як, довго виковирювала монтажну піну з свого відра?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:20 Ответить
не Азов, а Торнадо! не надо путать! не знаешь - рот держи на замке
показать весь комментарий
12.03.2022 18:26 Ответить
представьте это их еще не так много
потому что вас не так мало
а когда чуть ли не миллионая армия была в чечне
что они творили
особенно отличались контрактники, которые прошли первую войну
а теперь за деньги еще воевали
против людей с оружием они не очень шли воевать
а вот бомбить все подряд, запугивать
брать в заложники
грабить, тащить все что можно из сел
это они умели
показать весь комментарий
12.03.2022 18:10 Ответить
Брати в полон, маркувати свастикою на лобi, каструвати, а пiсля можна вiдпускати...
показать весь комментарий
12.03.2022 18:15 Ответить
В плен ещё будете их брать?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:17 Ответить
Так що і надалі беремо в полон, годуємо і потім відпускаєио додому ?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:19 Ответить
Потом они вам расскажут что не хотели воевать, командиры их обманули, жрать им нечего, они против войны и тому подобное.

Мясо должно гореть в аду.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:19 Ответить
кацапи я бажаю щоб ви суки срались і сцялись тільки від вигляду українця, а це так і буде, і будете купувати за гривні пиріжки з горохом на красні площі у москві!
показать весь комментарий
12.03.2022 18:22 Ответить
Це пересічна подія на окупованих територіях.
Осипенко,Бердянський район ,1 березня https://www.facebook.com/100003594086888/posts/4664222950374128/?app=fbl
показать весь комментарий
12.03.2022 18:24 Ответить
😰😠
показать весь комментарий
12.03.2022 20:13 Ответить
Садисты! Будьте вы прокляты! 🤲 Мы тоже пережили такое. Сочувствуем и разделяем ваш гнев. 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
показать весь комментарий
12.03.2022 18:29 Ответить
Пора всему миру объединяться и давать рашке пи.ды.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:54 Ответить
Москалі не винні. Просто вони такими народжуються.
Генетика - то серйозна наука!
показать весь комментарий
12.03.2022 19:25 Ответить
Як не дивно, але вони так завжди до Нас відносилися.
показать весь комментарий
12.03.2022 19:57 Ответить
Уже пошли массовые изнасилования на оккупированных территориях, десятки случаев и это только по официальным данным.
показать весь комментарий
13.03.2022 07:33 Ответить
 
 