Военные РФ танком раздавили автомобиль с людьми в Запорожской области: погибли ребенок и двое мужчин, - полиция. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Автомобиль остановился на обочине дороги между селами Ореховского района. Российские военные преступники танком переехали "Таврию". В результате погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний мальчик сгорел в горящем автомобиле.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"06 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия". Транспортное средство с гражданскими гражданами, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в горящей автомашине", - говорится в сообщении.
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Сейчас полиция устанавливает личности всех погибших. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области возбуждено уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
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какие переговоры? о чем?
о мировой?
только военное поражение рф в Украине - остановит террор и российский фашизм..
PS. не було б зайвим всіх полонених проганяти через поліграф
может узнаешь где это произошло и когда?
тогда станет ясно кто сделал?
я ранее видео видел
как тупые рашисты от ничего деланься в селе
машину переезжали и ржали
что им мешает переехать машину с людьми?
это когда они в плен попадают, начинают блеять про "учения, ничего не знали"
а так они все знают, приехали "мачить хахлов"
бараны тупые
че ты тут забыло?
и сколько расскажи, прям инетересно
вот напиши сколько погибло и где, с подробностями
я могу только за торнадо сказать, но они людей не убивали
они мародерили и мягко говоря не хорошо себя вели
но их быстро убрали оттуда
больше каких то явных зверств я не знаю
а все эти годы войну вела рашка какашка
если бы они не посылали танки и людей туда
то быстро бы закончилось все
вон славянск и мариуполь тогда, есть же, че там всу не устроило газовые камеры?
вы тупые боты даже на это ничего сказать не можете
там были конченые из батальона Торнадо! но у нас их судили! и заслуженно! а это что за хрень? и не надо на всех распространять мерзость, если были несколько ублюдков!!!
надо было ждать пока рашисты вторгнутся?
когда это было и где
он тебе лично доложит
какая разница уже
тысячи фактов что делает "русская" армия есть
они авиационые бомбы старые кривые неточные на дома скидывают
подумаешь танком машину переехать
хватит дурачкой прикидываться
из тв увидела?
у вас ботов кроме азов другие подразделения есть?
хватить платься уже
иди в спам
потому что вас не так мало
а когда чуть ли не миллионая армия была в чечне
что они творили
особенно отличались контрактники, которые прошли первую войну
а теперь за деньги еще воевали
против людей с оружием они не очень шли воевать
а вот бомбить все подряд, запугивать
брать в заложники
грабить, тащить все что можно из сел
это они умели
Мясо должно гореть в аду.
Осипенко,Бердянський район ,1 березня https://www.facebook.com/100003594086888/posts/4664222950374128/?app=fbl
Генетика - то серйозна наука!