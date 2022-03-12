На Волыни национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии. ВИДЕО
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На Волыни забрали на границе и национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Единство".
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"По приказу руководителя Волынской ОВА 23 белорусских и рашистских фуры забрали на границе в районе Волыни и национализировали. Грузовики оккупантов отправились в пользу украинской армии", - говорится в сообщении.
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