РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12855 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
26 654 29
Беларусь (7525) Волынь (924) национализация (233) Россия (91269)

На Волыни национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Волыни забрали на границе и национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Единство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о конфискации в Украине российской собственности

"По приказу руководителя Волынской ОВА 23 белорусских и рашистских фуры забрали на границе в районе Волыни и национализировали. Грузовики оккупантов отправились в пользу украинской армии", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+44
Два рашистських гвинтокрила збили над Скадовським районом на Херсонщині. Один заживо згорів, один з пілотів вижив, везуть в лікарню
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502676332936892416
показать весь комментарий
12.03.2022 18:17
+42
ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ-ТАК ТРИМАТИ...
показать весь комментарий
12.03.2022 18:15
+32
Не поняла- это говно ехало через Украину?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не поняла- это говно ехало через Украину?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:14 Ответить
Похоже ехали транзитом до начала войны
показать весь комментарий
12.03.2022 18:16 Ответить
Літом кожен день по 200 машин з бітумом привозили з Білорусії. Кожен день. І з паливом не менше.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:18 Ответить
Порадовали честно. Все у врагов убийц должно быть конфисковано
показать весь комментарий
12.03.2022 18:34 Ответить
Это говно ничему жизнь не учит. Шо плядь знааи читать не умеют??? Некуй шастать...
показать весь комментарий
12.03.2022 20:24 Ответить
ПОВНІСТЮ ПІДТРИМУЮ-ТАК ТРИМАТИ...
показать весь комментарий
12.03.2022 18:15 Ответить
"Денацифікація" по-волинськи.
Все законно, це на підставі закону прийнятого Верх. Радою
показать весь комментарий
12.03.2022 18:21 Ответить
и было в Украине
показать весь комментарий
12.03.2022 18:15 Ответить
це вам за мародерство суки, ваших армій
показать весь комментарий
12.03.2022 18:15 Ответить
molodcy ! tak derzhatj !
показать весь комментарий
12.03.2022 18:15 Ответить
Это мелочь. Национализируйте "Русал" (НГЗ) и кацапскую долю в "Альфа-Банк"
показать весь комментарий
12.03.2022 18:16 Ответить
Два рашистських гвинтокрила збили над Скадовським районом на Херсонщині. Один заживо згорів, один з пілотів вижив, везуть в лікарню
https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1502676332936892416
показать весь комментарий
12.03.2022 18:17 Ответить
Зеленський же сказав..посівна...ну так посівна
показать весь комментарий
12.03.2022 18:24 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FNqXkdcWYAklx8L?format=jpg&name=medium
показать весь комментарий
12.03.2022 18:24 Ответить
Какой-то хозяйственный селянин чего-то там приватизоровал к себе в прицеп
показать весь комментарий
12.03.2022 18:44 Ответить
Це коли було
показать весь комментарий
12.03.2022 18:52 Ответить
Там пилот почти живой... нога еще не догорела...
показать весь комментарий
12.03.2022 18:57 Ответить
коли збили? Скадовськ біля Криму. Там стоять окупаційні війська. Як там могли збити рашинський вертоліт?
показать весь комментарий
12.03.2022 19:15 Ответить
Таки було. Вже того що вижив показали фото і документи, паспорт з куркою
показать весь комментарий
12.03.2022 19:28 Ответить
Инструкция.
https://www.facebook.com/Oleksandr.Tsebriy/videos/1403504780068461
показать весь комментарий
12.03.2022 18:17 Ответить
👍
показать весь комментарий
12.03.2022 18:18 Ответить
Це в якому сейфі потрібно їхати, щоб не чути про війну? Чи це спроба відхреститися від дегенератів що сидять при владі в тих "країнах"?
показать весь комментарий
12.03.2022 18:21 Ответить
Ну они насмотрелись кацапо-сми, где постоянно говорят, что почти вся Украина захвачена, они и решили, что Волынь тоже.
показать весь комментарий
12.03.2022 18:28 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2022 18:24 Ответить
Красиво! пусть еще везут!)
показать весь комментарий
12.03.2022 18:30 Ответить
Неху* шастать!
показать весь комментарий
12.03.2022 22:38 Ответить
Фури використати для "евакуації" 200 в рашку і білорусь. В документах написати -хамон по-українськи. Слідуюча партія хамону незабаром прибуде.
показать весь комментарий
13.03.2022 08:07 Ответить
Придумали... Фуры наши на них еще тратить... Пешком пусть идут...
показать весь комментарий
13.03.2022 12:43 Ответить
 
 