"Людей нет?", - "Да как нет. Вон нога", - украинские военные сбили 2 вражеских вертолета на Херсонщине. ВИДЕО

Российские вертолеты К-52 "Аллигатор" были сбиты над Скадовским районом Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Информацию подтвердил и советник главы МВД Антон Геращенко.

Один из пилотов якобы выжил. Пока его везут в больницу.

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