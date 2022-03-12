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Херсонщина (3505) ВСУ (5154) вертолёт (1038)

"Людей нет?", - "Да как нет. Вон нога", - украинские военные сбили 2 вражеских вертолета на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские вертолеты К-52 "Аллигатор" были сбиты над Скадовским районом Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Информацию подтвердил и советник главы МВД Антон Геращенко.

Один из пилотов якобы выжил. Пока его везут в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 7 марта сбиты 3 вражеских самолета и 1 вертолет. С начала войны - 52 самолета и 69 вертолетов, - Воздушные силы ВСУ
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Топ комментарии
+84
Над Рубіжним, Луганської області наші воїни збили ще і російський літак
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12.03.2022 18:53
+38
Два сбили.
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12.03.2022 18:55
+28
какой человек .. он о чем.. орк
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12.03.2022 18:56
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Підсмалені кацапські ратички.
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13.03.2022 10:36 Ответить
Ljudei net, no estj noga.
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13.03.2022 12:45 Ответить
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