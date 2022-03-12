"Людей нет?", - "Да как нет. Вон нога", - украинские военные сбили 2 вражеских вертолета на Херсонщине. ВИДЕО
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Российские вертолеты К-52 "Аллигатор" были сбиты над Скадовским районом Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Информацию подтвердил и советник главы МВД Антон Геращенко.
Один из пилотов якобы выжил. Пока его везут в больницу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 7 марта сбиты 3 вражеских самолета и 1 вертолет. С начала войны - 52 самолета и 69 вертолетов, - Воздушные силы ВСУ
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