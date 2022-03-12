"Байрактары в действии!", - главнокомандующий ВСУ Залужный опубликовал запись уничтожения РСЗО оккупантов. ВИДЕО
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Ударный БПЛА "Байрактар" украинской армии уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Прицельное уничтожение реактивной системы залпового огня противника. Байрактары в действии! Сотни спасенных жизней наших сограждан, прежде всего мирных жителей!", - написал он в комментарии к видео.
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Тай думку гадаю:
Чому Байрактари
так файно літають? *)
Бог крилець не дав,
Щоб той після вибуху
В небо злітав!
Байрактар!"