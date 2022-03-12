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"Байрактары в действии!", - главнокомандующий ВСУ Залужный опубликовал запись уничтожения РСЗО оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Ударный БПЛА "Байрактар" украинской армии уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Прицельное уничтожение реактивной системы залпового огня противника. Байрактары в действии! Сотни спасенных жизней наших сограждан, прежде всего мирных жителей!", - написал он в комментарии к видео.

Также смотрите: Оккупанты разбомбили трамвайное депо в Харькове. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+54
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12.03.2022 19:03
+42
Хлопці з Азову просять - щоб Байрактари відправили на підмогу в Маріуполь.
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12.03.2022 19:03
+14
КРАСИВО…только почему они не летают над Мариуполем!в то время когда там идут ожесточенные бои и враг продвигается вперёд ..
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12.03.2022 19:14
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12.03.2022 18:59 Ответить
Хлопці з Азову просять - щоб Байрактари відправили на підмогу в Маріуполь.
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12.03.2022 19:03 Ответить
И Чернигов просит, и Волноваха просит, и Сумы просит, и Северодонецк просит, и ....
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12.03.2022 20:23 Ответить
Але на відміну від Маріуполя - це міста не знаходяться в оточенні так довго.
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12.03.2022 20:27 Ответить
Долго- это сколько? А то что в Чернигове нет воды, связи, тепла и т.д. , а Волноваха это одни руины! Вы наверное больше знаете чем генштаб ВСУ?
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12.03.2022 21:06 Ответить
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12.03.2022 19:03 Ответить
Дерусифікованих багато?
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12.03.2022 19:03 Ответить
Было уже здесь это видео
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12.03.2022 19:04 Ответить
коли? бо я його вперше бачу
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12.03.2022 19:07 Ответить
посмотри видео по тегу Bayraktar. прыдыдущая новость.
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12.03.2022 19:18 Ответить
Дивлюсь я на небо
Тай думку гадаю:
Чому Байрактари
так файно літають? *)
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12.03.2022 19:05 Ответить
Тому що кацапу
Бог крилець не дав,
Щоб той після вибуху
В небо злітав!
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12.03.2022 20:47 Ответить
Треба терміново домовлятись з турками, щоб вони ще нам тих байрактарів продали.
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12.03.2022 19:05 Ответить
Ударні БПЛА є не тільки у Туреччині. Але й в Туреччину терміново потрібно двигуни з Запоріжжя відвантажити, щоби для себе була можливість їх залучити.
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12.03.2022 19:12 Ответить
Я розумію, що потрібно зараз давати позитивні новини... Але не одне ж і те саме по 5 разів на день під різними назвами.. або одне й те ж саме через кілька днів .. воно тоді навпаки сприймається....
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12.03.2022 19:06 Ответить
Таки заметил вначале показывает тероборона , потом это же показывает кто то повыше ,и так до Залужного включительно . В общем как обычно у победы дохрена участников ,а про юг с Мариуполем все ни при чем , ну разве только если Азов или 36 уничтожат пару танков так сразу опять кто то вылезет наверху с победной реаляцией
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12.03.2022 19:16 Ответить
"Та трошки поплавився їх інвентар...
Байрактар!"
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12.03.2022 19:07 Ответить
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12.03.2022 19:08 Ответить
В Мариуполь отложите!
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12.03.2022 19:11 Ответить
*одолжите!
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12.03.2022 19:12 Ответить
а потери в Байрактарах были со времени начала войны или все целы?
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12.03.2022 19:13 Ответить
КРАСИВО…только почему они не летают над Мариуполем!в то время когда там идут ожесточенные бои и враг продвигается вперёд ..
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12.03.2022 19:14 Ответить
Сигнал глушат скорее всего
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12.03.2022 20:15 Ответить
потому что там кацапское пво. Все большие колонны идут также с пво
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13.03.2022 09:11 Ответить
Байрактар, мабуть, найкращий перемовник з орками.
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12.03.2022 19:21 Ответить
Байрактар может по идее до кремля долететь? Может попробуете?
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12.03.2022 19:23 Ответить
так у него до 150км же дальность управления
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12.03.2022 19:29 Ответить
Жаль.
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12.03.2022 19:32 Ответить
MQ-9 Reaper если бы были . там до 1900км.
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12.03.2022 19:40 Ответить
Залужний наверно оглох или ослеп, непонимает какое трудное положение в Мариуполе. Или зеля наухо шепчет.
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12.03.2022 20:17 Ответить
У них был выбор, они могли не пойти или развернуться назад и уйти. Но они уперто выбрали умереть за недофюрера и за его Резиденции и Дворцы.
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12.03.2022 20:36 Ответить
Стесняюсь спросить: почему нам показывают детские киношки, что вот Байрактар уничтожил ОДНУ установкуТРИ ТАНКА... а под Киевом в пробке на 40 км стояли рашвойска и по ним почему-то Байрактары не работали... Теперь они рассредоточились - готовятся атаковать Киев..Кто объяснит почему Байрактары не бомбили эту пробку ? Есть версии ?
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12.03.2022 22:05 Ответить
питання не в бров, а в око! також чомусь байрактари зовсім не літають на півдні України... чому?
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13.03.2022 04:14 Ответить
пво там мощное. Байрактары сейчас работают по более простым одиночным целям.
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13.03.2022 09:26 Ответить
Ну, нас с тобой больше не Байрактары, как таковЫе интересуют, а почему не расхерячили 40 км вражеской угрозы... Атам..Байрактары ли..арта.. миномёты - тотакЭ ..но нифига ж потним не было ...несколько дней стояли..теперь разъехались на исходныйе ..завтра будут по Киеву задрачиваться... так поставлю шире вопрос: почему за несколько дней стояния не расхерячили эту пробку - не понятно мне.
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13.03.2022 09:48 Ответить
Зато как говорит! Какие красивые выступления!!!! И люди из-под бомб пишут :"Ах--Ох такого президента ещё не было"...Хотя , вот в этом они правы. Бо мне пох какой урон по сравнению с мировой войной у рашки , а вот украинские города с того ж самого времени в таких руинах не лежали...
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13.03.2022 12:52 Ответить
Байрактары защищают дачи депутатов в Киеве какой Мариуполь
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13.03.2022 09:47 Ответить
В Мариуполе что противотанковые средства от других стран есть нет все под Киевом ! Ермака м Мариуполь привезите и бомбежки прекратятся хватит кротов кормить нашей кровь
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13.03.2022 09:51 Ответить
 
 