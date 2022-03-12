"ВСУ не сдаются в плен и воюют", - кремлевский политолог Марков объяснил причины переноса завершения "спецоперации" в Украине. ВИДЕО

Кремлевский политолог Сергей Марков заявил, что сроки завершения "спецоперации" в Украине переносятся из-за того, что "ВСУ не сдаются в плен".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Марков удивленно заявил, что пленных очень мало.

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