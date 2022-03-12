"ВСУ не сдаются в плен и воюют", - кремлевский политолог Марков объяснил причины переноса завершения "спецоперации" в Украине. ВИДЕО
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Кремлевский политолог Сергей Марков заявил, что сроки завершения "спецоперации" в Украине переносятся из-за того, что "ВСУ не сдаются в плен".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Марков удивленно заявил, что пленных очень мало.
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+170 Ромарио Гомес
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показать весь комментарий12.03.2022 19:40
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6. Не убивай
7. Не кради
2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
скоро кадирівців будете залякувати нашими ВСУ
а мамки замість "бабайка прийдьот" будуть казати "ВСУ прийдьот заберьот... и сьест!"
Сегодня в мой Фэйсбук приплелся некто Приземлин. Он служил в БРСпн в Изяславе-там где и я. Сейчас, видимо работает на пропагандонов. До этого был атташе в Африке. Запомни эту фамилию. Я напишу докладную в СБУ.
А сейчас писал мне некто Дунаев Сергей. Скотина живет в Ставрополье. Всех интересует хотим ли мы сдаться. Я им отписываю-сгиньте, уроды. Мы войну заколнчим в Таганроге.
Чужого нам не нужно.