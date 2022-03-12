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Оккупанты привязали цепью к столбу своего гранатометчика, чтобы тот не дезертировал. Он замерз насмерть. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Русские оккупанты привязали цепью своего гранатометчика к столбу, чтобы тот не дезертировал и оставили его с двумя патронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись такого предотвращения дизертирства от оккупантов опубликована в соцсетях.

"Сталинские методы. Оккупанты приковали цепью российского гранатометчика, чтобы тот не дезертировал. Он замерз насмерть. Пусть увидят матери российских солдат. Нелюди", - пишет пользователь соцсетей, опубликовавший видео на своей странице.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+84
замерз за родіну, за путіна
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12.03.2022 19:53
+78
Кацапам в принципі байдуже кого вбивати.
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12.03.2022 19:53
+69
самые настоящие орки
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12.03.2022 19:53
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Скрепно
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13.03.2022 03:54 Ответить
не щадят ни своих ни чужих!фашисты они и есть фашисты!
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13.03.2022 11:25 Ответить
1939 год. Финляндия. А нет, 2022 год. Украина.
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13.03.2022 13:43 Ответить
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