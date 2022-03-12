Надо применить Байрактары на Мариупольском направлении, - "Азов". ВИДЕО

Заместитель командира полка "Азов" с позывным Калина обратился к военно-политическому командованию с просьбой помочь с предоставлением современного вооружения, в частности БПЛА Bayraktar защитникам Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу 36-й отдельной бригады морской пехоты

Он отметил: "Ситуация в Мариуполе тяжелая. Несмотря на все наши оборонные действия и контратаки, вражеская орда продолжает продвигаться. Ведутся тяжелые бои. За каждую улицу, за каждый дом, несмотря на то, что город находится в осаде с первого марта. Местное население и граждане других стран, оставшиеся в Мариуполе подвергаются беспощадному уничтожению".

"Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают "Байрактары" и наша авиация. Давайте применим все это и на нашем направлении! Давайте ударим в тыл по врагу! Мы не сдаемся. Мы ждем, чтобы вместе пойти в решительный наступление и разгромить врага", - подчеркнул Калина.

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Он также добавил, что на 12-е сутки блокады города российскими оккупационными войсками в городе ухудшается положение гражданского населения. Кроме того, не утихают обстрелы вражеской авиации и артиллерии по жилищным кварталам.

Представитель полка "Азов" заявил, что местные жители готовят "коктейли Молотова", чтобы останавливать вражескую технику в уличных боях.

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