Наши 2-3 поколения минимум озлоблены на вас за ваши действия, - Усик к россиянам. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Чемпион Украины по боксу Александр Усик обратился к российскому народу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Усика размещено в соцсетях.
"За 17 дней войны Российская Федерация уничтожает наши города, равняет их с землей. Под предлогом "борьбы с фашизмом" вы боретесь с нашими женщинами, детьми, стариками, разрушая наши больницы, школы и целые города. При этом цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то "спецоперация" и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам.
Большой разрыв идет уже. Наши 2-3 поколения минимум озлоблены на вас за ваши действия. Вы знаете, люди, Господь противится гордецам, он помогает тем, кто любит, кто дарит любовь. Он противится тем, кто заставляет любить.
Мы на своей земле. На своей православной украинской земле. Мы построим нашу Украину. Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой и цветущей Неньки.
Дорогие друзья! Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который встал на защиту своей страны - "Большое спасибо", - отметил Усик.
Также он призвал молиться о защитниках Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Усик про ОПЗЖ: Пусть выходят из бункеров, петухи, и защищают свою страну!
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Краще пізно ніж ніколи - це про Усика
Усик славит украинский флаг и много пользы ещё принесет Украине и украинскому народу.
То что у нас есть Усик это благо. Тем более что он занимает все более и более проукраинскую позицию. Человек пошёл в тероборону. Жена у него однозначно проукраинская. Так чего тебе ещё надо Полиграф Плацкартович? Иль хочешь украинцев рассорить? А? Зря стараешься засланный казачок. Украина должна быть единой
Если человек ****,то ***** и останется.
Надо только случай и он опять себя проявит.
***** православна.
»Чемпіон України з боксу Олександр Усик звернувся до українського народуДжерело: https://censor.net/ua/n3324401»'
»За 17 днів війни Російська Федерація знищує наші міста, рівняє їх з землею. Під приводом боротьби з фашизмом ви боретеся з нашими жінками, дітьми, старими, руйнуючи наші лікарні, школи та цілі містаДжерело: https://censor.net/ua/n3324401»
МОЖЕТ БУДЕТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ВЕРСТАТЬ ТЕКСТЫ ?
Отметим, что владельцем заведения является Аркадий Новиков. 59-летний бизнесмен в 2018 годы был на выборах доверенным лицом президента России Владимира Путина.
Позже Александр Усик побывал на футболе в Лондоне, а Василий - в российском монастыре на Святой горе Афон в Греции. Посещением матча Лиги чемпионов между "Челси" и "Лиллем" крымчанин похвастался в сети.
чи є путін вбивцею, а росія ворогом,
вони всі відвертали свої погані рила та тікали і лише один сказав що
не має повноважень вести бесіду з журналістами.
чи не хотіли б Ви сказати людям, переходити до ПЦУ, КП?
та гнати московських попів-агентів фсб сраною мітлою з України.
Дуже ціную Ваші досягнення в боксі і те що Ви виходите в ринг під НАШИМ прапором.
Слава Україні
Сиділо б мовчки під шеонкою та не відсвічувало.
Все будет Украина!! и ты еще обязательно как и Лома выступите на мировом ринге и принесете не одну победу своей неньки-Украине!
Навіть відмовився від українського прапору на ринзі , чи то Ломаченко був, не пам'ятаю.
Схаменувся ?
Московский патриархат это не христианство, а сатанизм притворяющийся христианством. Притом, во многом умело.
Современному человеку не нужны посредники с Богом. Зачастую, посредники могут быть мошенниками. Один из них Гундяев.
Никаких "духовников" Вам не нужно. Современный человек должен быть самодостаточным. Почитайте Библию и Новый Завет и используйте с умом знания полученные оттуда.
Самое главное, выдерживайте определенную дистанцию от каких либо попов. То что они говорят, необходимо пропускать через мозги и стараться фильтровать.
...ганьба