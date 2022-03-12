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Наши 2-3 поколения минимум озлоблены на вас за ваши действия, - Усик к россиянам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Чемпион Украины по боксу Александр Усик обратился к российскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеообращение Усика размещено в соцсетях.

"За 17 дней войны Российская Федерация уничтожает наши города, равняет их с землей. Под предлогом "борьбы с фашизмом" вы боретесь с нашими женщинами, детьми, стариками, разрушая наши больницы, школы и целые города. При этом цинично врете и продолжаете врать о том, что это какая-то "спецоперация" и то, что ваши стрелки стреляют по военным базам.

Большой разрыв идет уже. Наши 2-3 поколения минимум озлоблены на вас за ваши действия. Вы знаете, люди, Господь противится гордецам, он помогает тем, кто любит, кто дарит любовь. Он противится тем, кто заставляет любить.

Мы на своей земле. На своей православной украинской земле. Мы построим нашу Украину. Мы вложим все средства, которые у нас есть, для восстановления нашей красивой и цветущей Неньки.

Дорогие друзья! Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который встал на защиту своей страны - "Большое спасибо", - отметил Усик.

Также он призвал молиться о защитниках Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усик про ОПЗЖ: Пусть выходят из бункеров, петухи, и защищают свою страну!
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Топ комментарии
+36
Сегодня показали по первому каналу РФ депутата Рады Киву в программе, обсирающей Украину. Вот это настоящая проститутка. А Усик... Просто чуток запутался в своем собственном отбитом мозгу. Но совесть у него есть. Однозначно.
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12.03.2022 20:31
+30
Он хоть и ватный православный боксер, но он хотя бы называет вещи своими именами, в отличие от наших, прости госпаде, селебретис, всяких лабадей, махнатиков, дорофеевичей и прочей *******, которым еще концерты давать после войны на рашке
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12.03.2022 20:28
+29
Меня тошнит от этой проститутки.
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12.03.2022 20:24
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Іноді краще мовчати. Та про два-три покоління він не схибив- та це поки...
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12.03.2022 20:24 Ответить
Меня тошнит от этой проститутки.
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12.03.2022 20:24 Ответить
Не вас одного.
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12.03.2022 20:29 Ответить
Сегодня показали по первому каналу РФ депутата Рады Киву в программе, обсирающей Украину. Вот это настоящая проститутка. А Усик... Просто чуток запутался в своем собственном отбитом мозгу. Но совесть у него есть. Однозначно.
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12.03.2022 20:31 Ответить
меня от него всегда тошнило однако теперь допускаю мысль что он был спящим агентом тем кто собрал цапскую аудиторию и когда надо ****** правду матку им
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12.03.2022 20:51 Ответить
Ну знаєш. Він не був за рашку. Старався як міг обійти політику, але зараз зрозумів, що її нереально обійти.
Краще пізно ніж ніколи - це про Усика
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12.03.2022 21:35 Ответить
Вагон, а Меня тошнит от таких как ты и что?
Усик славит украинский флаг и много пользы ещё принесет Украине и украинскому народу.
То что у нас есть Усик это благо. Тем более что он занимает все более и более проукраинскую позицию. Человек пошёл в тероборону. Жена у него однозначно проукраинская. Так чего тебе ещё надо Полиграф Плацкартович? Иль хочешь украинцев рассорить? А? Зря стараешься засланный казачок. Украина должна быть единой
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27.03.2022 17:44 Ответить
Я сказал свое мнение,ты сказал своё.
Если человек ****,то ***** и останется.
Надо только случай и он опять себя проявит.
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27.03.2022 20:18 Ответить
Прозрел
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12.03.2022 20:24 Ответить
Он хоть и ватный православный боксер, но он хотя бы называет вещи своими именами, в отличие от наших, прости госпаде, селебретис, всяких лабадей, махнатиков, дорофеевичей и прочей *******, которым еще концерты давать после войны на рашке
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12.03.2022 20:28 Ответить
Вісім років не бачив аж раптом очі відкрилися.
***** православна.
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12.03.2022 20:30 Ответить
цей ватний підор підмазає, де його сраці тепліше! це є прихований ворог, який продасть все як продав свою гідність у 2014 році, я свої висновки зробив!!! СЛАВА УКРАЇНІ!
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12.03.2022 20:59 Ответить
Мог бы спокойно махнуть за границу, взять гражданство любой страны (ему бы дала любая страна) и там махать кулаками. Но вот беда, там челюсть руско-язычная и языками не владеет
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12.03.2022 21:01 Ответить
Чей Крым? Усик?
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12.03.2022 20:25 Ответить
А усик чей????
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12.03.2022 20:30 Ответить
Крымский.
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12.03.2022 21:21 Ответить
Редактор и журналист - Вы сами обращение читали ?

»Чемпіон України з боксу Олександр Усик звернувся до українського народуДжерело: https://censor.net/ua/n3324401»'
»За 17 днів війни Російська Федерація знищує наші міста, рівняє їх з землею. Під приводом боротьби з фашизмом ви боретеся з нашими жінками, дітьми, старими, руйнуючи наші лікарні, школи та цілі містаДжерело: https://censor.net/ua/n3324401»

МОЖЕТ БУДЕТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ВЕРСТАТЬ ТЕКСТЫ ?
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12.03.2022 20:26 Ответить
может быть...но не вариант...заголовки попонятней...особенно от любителей братских стосункив...(
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12.03.2022 20:34 Ответить
Он переобулся с самого начала войны. Он уже вступил в тероборону, как и Ломаченко.
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12.03.2022 20:30 Ответить
Що, прям з 2014 року?🤬
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12.03.2022 20:32 Ответить
Ладно, я оговорился. С того момента, как рашка вторглась открыто. Но все равно - это поступок.
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12.03.2022 20:34 Ответить
Ой тільки не треба ліпити героя з повії.
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12.03.2022 20:36 Ответить
Быдло клюет на фантики, с памятью проблемы, она у него, как у рыбки-гуппи...
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12.03.2022 21:01 Ответить
*** Gar тебе перемкнуло? в мене війна з 2014 року? чи то тебе тільки що дойшло?
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12.03.2022 20:53 Ответить
Да нет, не только. Но до спортсменов доходит долго. И лучше поздно, чем никогда.
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12.03.2022 21:24 Ответить
https://streamable.com/mjc79d
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12.03.2022 20:34 Ответить
Напомним, что недавно Усик засветился в английском ресторане Novikov Restaurant, который расположен в престижном лондонском районе Мейфэр.

Отметим, что владельцем заведения является Аркадий Новиков. 59-летний бизнесмен в 2018 годы был на выборах доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Позже Александр Усик побывал на футболе в Лондоне, а Василий - в российском монастыре на Святой горе Афон в Греции. Посещением матча Лиги чемпионов между "Челси" и "Лиллем" крымчанин похвастался в сети.
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12.03.2022 20:36 Ответить
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12.03.2022 20:37 Ответить
22 лютого за 2 дні до війни!
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12.03.2022 20:38 Ответить
Я знаю, что у него православие головного мозга. Ну редко спортсмены, особенно боксеры, бывают умными. Так что делать? Я не смотрел его бои последние несколько лет из принципа и болел за его соперников. Но сейчас он за Украину. И это для нас может быть очень полезным. Он являлся кумиром в том числе и для многих набутылочников. Если отговорит воевать несколько сотен из них, это уже замечательно.
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12.03.2022 20:39 Ответить
Прозрел...
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12.03.2022 20:28 Ответить
боксёры обычно не тупые...но шось долго - как до жирафа...
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12.03.2022 20:36 Ответить
От Володимир Кличко звернувся, оце звернувся, в мене мороз по шкірі! А це таке.
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12.03.2022 20:31 Ответить
Поздно пить боржоми, когда печень отваливается...
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12.03.2022 20:31 Ответить
"Слава Украине" так и не выдавил из себя...
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12.03.2022 20:32 Ответить
Та ми з часів андрія боголюбського озлоблені на них. Але усіку звідки знати.
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12.03.2022 20:32 Ответить
Почему православной? В Украине живут и православные и католики и мусульмане и сатанисты и дьяволопоклонники. А свинособаки жить не должны!
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12.03.2022 20:32 Ответить
У него должно быть много подписчиков из рашки в соцсетях. Таких людей нужно задействовать для контрпропаганды.
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12.03.2022 20:33 Ответить
Олександре. на запит журналістів до (духовенства) Києво-Печерської Лаври,
чи є путін вбивцею, а росія ворогом,
вони всі відвертали свої погані рила та тікали і лише один сказав що
не має повноважень вести бесіду з журналістами.
чи не хотіли б Ви сказати людям, переходити до ПЦУ, КП?
та гнати московських попів-агентів фсб сраною мітлою з України.
Дуже ціную Ваші досягнення в боксі і те що Ви виходите в ринг під НАШИМ прапором.
Слава Україні
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12.03.2022 20:33 Ответить
Усик та пошёл ты *****!!! Тебя ещё суку будут судить за то что руссаками братался все это время. Один народ ты говорил? Мразь ты Усик
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12.03.2022 20:34 Ответить
Найогидніше те що подібні падлюки знецінюють героїзм наших безіменних воінів.
Сиділо б мовчки під шеонкою та не відсвічувало.
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12.03.2022 20:39 Ответить
ще найти Вам шановні відео проросійскі погляди цього покидька? чи самі найдете?
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12.03.2022 20:40 Ответить
Ні, не вірю цьому любітєлю МП-шной цєркві, кримнашисту.. Ганьба!
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12.03.2022 20:44 Ответить
Чиї покоління?? Та пішов ти!..
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12.03.2022 20:46 Ответить
Усик чий Крим ****
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12.03.2022 20:47 Ответить
Сашко вже "кукухою" поїхав. Але за 2-3 покоління вірно сказав... Україну рятують прості земні люди ЗСУ, тероборона, волонтери та інші прості українці..
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12.03.2022 20:48 Ответить
Дорого Украине обходятся прозрения таких усиков
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12.03.2022 20:49 Ответить
А я хочу сказать Усику спасибо!ты вернулся в душе.сердце и голове в свою неньку Украину!
Все будет Украина!! и ты еще обязательно как и Лома выступите на мировом ринге и принесете не одну победу своей неньки-Украине!
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12.03.2022 20:50 Ответить
Знаєш Усик.. "на бога надійся, але сам не зівай".. Від мордора Україну захистять українці, а не "бох" особливо той якому служить московський патріарх ФСБшник.
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12.03.2022 20:52 Ответить
Опа-па Саня, так ты уже не в теробороне? Фотосессию провел, и хватит?
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12.03.2022 20:59 Ответить
Православнуте на всю голову продовжує трансювати методички московської церкви. Напевно, ще не скоро вивітриться ця ватна інфекція
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12.03.2022 21:00 Ответить
Не так давно Вусик був прибічником узкого міру, якшався з кадировцями.
Навіть відмовився від українського прапору на ринзі , чи то Ломаченко був, не пам'ятаю.
Схаменувся ?
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12.03.2022 21:00 Ответить
Ото треба пам'ятати, а тоді писати. А не пам'ятаєте, то не наговорюйте на людину. Ляпають, що попало безсовісно. Соромно має бути. Усик виступав тільки під Українським прапором.
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12.03.2022 21:11 Ответить
Своєї відповідальності Усік досі не визнає в тому, що підігравав руськаму міру і фєдєрастовій секті гундяя??? що - досі буде їм руки цілувати???
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12.03.2022 21:04 Ответить
Дуже натискає на православ'я.І здається мені,що так і не вийшов з «лона» гундяївської банди.
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12.03.2022 21:08 Ответить
московія у світі стала заразою, тому туди їм зась, а Україну вони чомусь не сприймають за свою ВІТЧИЗНУ. Тому і виходить така слизьня. (моє бачення).
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12.03.2022 21:16 Ответить
Александр. Я рад, что Вы уходите из заблуждений. Посоветую - уходИте из под влияния попов. Особенно инстранных.

Московский патриархат это не христианство, а сатанизм притворяющийся христианством. Притом, во многом умело.

Современному человеку не нужны посредники с Богом. Зачастую, посредники могут быть мошенниками. Один из них Гундяев.

Никаких "духовников" Вам не нужно. Современный человек должен быть самодостаточным. Почитайте Библию и Новый Завет и используйте с умом знания полученные оттуда.

Самое главное, выдерживайте определенную дистанцию от каких либо попов. То что они говорят, необходимо пропускать через мозги и стараться фильтровать.
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12.03.2022 21:59 Ответить
Геніальний боксер, як і ломаченко, але, як громадянин і патріот- повне гімно....був би послідовним, то мав би в московитську тероборону вступати
...ганьба
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13.03.2022 05:11 Ответить
 
 