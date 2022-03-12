Мы никогда не забудем это, российские ублюдки, - кадры уничтоженной Бучи. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появились кадры уничтоженной под Киевом Бучи
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на фейсбук-странице Буча Лучший Город
"Мы никогда не забудем это, российские ублюдки! Но мы отстроим его вместе! Обязательно. Победа за нами", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Топ комментарии
+24 Vladyslav Namram
показать весь комментарий12.03.2022 22:07
+24 Юрий Хорошунов
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+12 Перехватчик
показать весь комментарий12.03.2022 22:21
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І не знищував своїх людей
Краще порівнювати с такими як Мао
Той більше знищив китайців. І майже повернув Китай в середні віка......
Двадцать лет назад на вопрос: "Не стесняешься ли ты русской национальности?"- я искренне недоумевал, с чего бы?
По поводу событий 2008, я ещё возмущался, что по wickileaks-овским материалам, осетинскую войну начали кокойтовцы - думал, это были "злые грузины".
В 2014 мне впервые оказалось стыдно быть русским.
В прошедшую пятницу ребёнку знакомых было стыдно и страшно идти в школу потому, что полагал что русский - это значит "убийца"...
И это далеко на Западе, про Украину говорить смысла нет, мы там теперь "Российско-фашистские оккупанты".
Простите нас, украинцы! Мы, в большинстве, действительно виноваты - кто-то в том, что в своей инфантильности хочет любой ценой расширить Родину обратно до 1/6 суши (нахера? было бы чем хвастаться!); кто-то хочет жить лучше, чем соседи, даже если для этого их придётся ограбить и убить; кто-то в том, что искренне полагает что он принадлежит государству, а не наоборот.
И пара подходящих дню цитат, не доставляющих мне ни малейшей радости:
- Каин, где брат твой Авель?
Писание
- И тебе мир, Керрик. И чтобы мир настал между иилане и устузоу.
- Нет. Будет ненависть, необъятная, как океан. А мир будет до тех пор, пока вы будете оставаться в своих краях.
Г.Гарриссон, Запад Эдема
і ненавидіти кацапню всі народи що проживають в Україні вони навчили за один день
24 02. 2022
день, коли вони вдерлися до нас зі своїм рузьким міром та ракетами в руках