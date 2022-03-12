Мы никогда не забудем это, российские ублюдки, - кадры уничтоженной Бучи. ВИДЕО

В сети появились кадры уничтоженной под Киевом Бучи

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на фейсбук-странице Буча Лучший Город

"Мы никогда не забудем это, российские ублюдки! Но мы отстроим его вместе! Обязательно. Победа за нами", - говорится в сообщении.

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