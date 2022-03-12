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Мы никогда не забудем это, российские ублюдки, - кадры уничтоженной Бучи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появились кадры уничтоженной под Киевом Бучи

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на фейсбук-странице Буча Лучший Город

"Мы никогда не забудем это, российские ублюдки! Но мы отстроим его вместе! Обязательно. Победа за нами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буча устояла ценой больших разрушений: погиб воин, сожжены вражеские колонны, руины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+24
Смерть кацапским ублюдкам! В плен не брать...
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12.03.2022 22:07
+24
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12.03.2022 22:09
+12
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12.03.2022 22:21
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Смерть кацапским ублюдкам! В плен не брать...
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12.03.2022 22:07 Ответить
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12.03.2022 22:09 Ответить
Каддафі свою країну підняв

І не знищував своїх людей

Краще порівнювати с такими як Мао

Той більше знищив китайців. І майже повернув Китай в середні віка......
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12.03.2022 22:12 Ответить
Або з Чаушеску. В нього, кажуть, теж був стовідсотковий рейтинг за день до страти
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12.03.2022 22:33 Ответить
Нелюдим Каменюгин... Мир за гранью добра и зла. Это ж каким одарённым нужно быть, чтобы в попытке расширить территорию концлагеря, уничтожить будущее своего народа, не говоря о репутации?

Двадцать лет назад на вопрос: "Не стесняешься ли ты русской национальности?"- я искренне недоумевал, с чего бы?
По поводу событий 2008, я ещё возмущался, что по wickileaks-овским материалам, осетинскую войну начали кокойтовцы - думал, это были "злые грузины".
В 2014 мне впервые оказалось стыдно быть русским.
В прошедшую пятницу ребёнку знакомых было стыдно и страшно идти в школу потому, что полагал что русский - это значит "убийца"...
И это далеко на Западе, про Украину говорить смысла нет, мы там теперь "Российско-фашистские оккупанты".

Простите нас, украинцы! Мы, в большинстве, действительно виноваты - кто-то в том, что в своей инфантильности хочет любой ценой расширить Родину обратно до 1/6 суши (нахера? было бы чем хвастаться!); кто-то хочет жить лучше, чем соседи, даже если для этого их придётся ограбить и убить; кто-то в том, что искренне полагает что он принадлежит государству, а не наоборот.

И пара подходящих дню цитат, не доставляющих мне ни малейшей радости:

- Каин, где брат твой Авель?
Писание

- И тебе мир, Керрик. И чтобы мир настал между иилане и устузоу.
- Нет. Будет ненависть, необъятная, как океан. А мир будет до тех пор, пока вы будете оставаться в своих краях.
Г.Гарриссон, Запад Эдема
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12.03.2022 22:12 Ответить
одним "пробачте" не відбудуться
і ненавидіти кацапню всі народи що проживають в Україні вони навчили за один день
24 02. 2022
день, коли вони вдерлися до нас зі своїм рузьким міром та ракетами в руках
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12.03.2022 22:24 Ответить
Есть инфо, что это российский фейк
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12.03.2022 22:53 Ответить
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12.03.2022 22:21 Ответить
смерть кацапським нацистам і фашистам!!!!
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12.03.2022 22:27 Ответить
Твари черномазые, лютая смерть вам.
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12.03.2022 22:45 Ответить
 
 