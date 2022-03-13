Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории, - Подоляк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Current Time, передает Цензор.НЕТ.
Подоляк рассказал о ходе "беловежских" переговоров с Россией, которые продолжаются в видеоформате. Он сообщил, что ранее Россия вбрасывала в публичное пространство "ультимативные позиции", которые никогда не озвучивались на переговорах членами делегации РФ.
Советник ОП отказался уточнять, какие конкретные вопросы сейчас обсуждаются на переговорах. "Наши делегации договорились, что пока не будет хорошего базового документа, готового к публичному его обсуждению и подписанию, до этого все эти черновые позиции не будут обсуждаться публично", – сказал Подоляк.
В то же время, Подоляк очертил основной подход Украины на переговорах. "Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уйдут с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
Бог не створив таку націю.
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .
а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом «ТОЖЕ хочешь туда ?»
подоляк это перепуганная курица, который бредит переговорами с террористами..
не только возврат территорий, а международный трибунал для военных преступников кремлядей, контрибуции, развал рф ..
подоляк это дружок ********** дерьмака, они вообще должны быть вычищены из окружения зеленского..
ЗСУ делают свою работу, им главное не мешать..
рф (московия) исторически заточена на ненависти к Украине и никогда от Украины не отстанет..
даже когда рф подыхать будет, то будет тянуть свое бухое рыло, что бы укусить ..
подоляк инфантильное существо этого не понимает..