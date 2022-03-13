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Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории, - Подоляк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина требует на переговорах полного вывода войск РФ со своей территории

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Current Time, передает Цензор.НЕТ.

Подоляк рассказал о ходе "беловежских" переговоров с Россией, которые продолжаются в видеоформате. Он сообщил, что ранее Россия вбрасывала в публичное пространство "ультимативные позиции", которые никогда не озвучивались на переговорах членами делегации РФ.

Также читайте: Переговоры с РФ продолжаются непрерывно в видеоформате, - Подоляк

Советник ОП отказался уточнять, какие конкретные вопросы сейчас обсуждаются на переговорах. "Наши делегации договорились, что пока не будет хорошего базового документа, готового к публичному его обсуждению и подписанию, до этого все эти черновые позиции не будут обсуждаться публично", – сказал Подоляк.

В то же время, Подоляк очертил основной подход Украины на переговорах. "Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уйдут с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – сказал он.

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Топ комментарии
+30
Не можна закінчити війну переговорами,гуманітарними коридорами, чи то перемир'ям , з рашистським ворогом,Війну можна закінчити лише перемогою
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13.03.2022 09:11
+27
Коротко..
...
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 09:07
+26
Крим, Донецьк та Луганськ це Україна!
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13.03.2022 09:11
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Коротко..
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 09:07 Ответить
Це правильно. І тільки так.
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13.03.2022 09:09 Ответить
Не здавайся Украина!!!
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13.03.2022 09:10 Ответить
Не можна закінчити війну переговорами,гуманітарними коридорами, чи то перемир'ям , з рашистським ворогом,Війну можна закінчити лише перемогою
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13.03.2022 09:11 Ответить
Так в тексті і написано.
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13.03.2022 09:12 Ответить
Крим, Донецьк та Луганськ це Україна!
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13.03.2022 09:11 Ответить
Кубань ..Брянськ...
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13.03.2022 09:14 Ответить
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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13.03.2022 09:14 Ответить
Так а що за нація...руський?
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13.03.2022 09:18 Ответить
Русские/ кац/.
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13.03.2022 09:19 Ответить
Руський, це не нація, це прикметник, це спосіб існування і мислення.
Бог не створив таку націю.
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13.03.2022 10:06 Ответить
Білогородщіна, Курська, Воронежська, Ростовська, Ставропольщина, Кубань
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13.03.2022 11:02 Ответить
але подоляк мабуть про це забув. рашисти ніколи не погодяться віддати Крим. Поки не розвалиться рашка. Окрім того я не розумію - чому технічного працівника, не дипломата, не дипутата, практично хтозна кого направили на переговори. Та ще й дозволили коментувати. Він не є офіційно особою української держави.
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13.03.2022 09:18 Ответить
Мабуть? Усе чітко сказано, читайте першоджерела.
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13.03.2022 09:21 Ответить
Рашка розвалиться, як ссср. Тепер жорсткі санкції допоможуть.
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13.03.2022 09:34 Ответить
"...до цього всі ці чорнові позиції не обговорюватимуть публічно..." надіюсь в "чорнових позиціях" чітко вказано, що Крим-- це Україна, Донбас-- це Україна! Чи може саме через те, що планується чергова зрада , "чорнові позиції не обговорюватимуть публічно"?!
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13.03.2022 09:15 Ответить
Крим та Лугандон?
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13.03.2022 09:15 Ответить
Смерть москалям !!!!
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13.03.2022 09:16 Ответить
‼️‼️Надо бы фотки горы трупов в моргах Беларуси как то на рашу распрстранить с предложением искать мамашкам своих сыночков «ФАС ! ИСКАТЬ»
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .

а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом «ТОЖЕ хочешь туда ?»
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13.03.2022 09:18 Ответить
переговорами война не заканчивается, опять подпишите Будапештский договор 2
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13.03.2022 09:20 Ответить
Його під час війни підписували?
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13.03.2022 09:23 Ответить
Росія вважає Крим своїм. Треба чітко формулювати, з Кримом та Окупованими територіями.
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13.03.2022 09:23 Ответить
Або ми переможемо, або вони нас будуть знищувати, як 100 років тому. Якщо ця пухлина залишиться на нашій території, то вона завжди буде рости, поки нас не поглине.
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13.03.2022 09:24 Ответить
Немцы поговаривают, что россия наконец-то избавила из от вечного позора нацизма....
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13.03.2022 09:26 Ответить
Так и есть.
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13.03.2022 09:29 Ответить
Подоляк видає бажане за дійсне. Раша просто так не складе зброю.
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13.03.2022 09:30 Ответить
пока московия не развалится, она никогда не отцепиться от Украины..
подоляк это перепуганная курица, который бредит переговорами с террористами..
не только возврат территорий, а международный трибунал для военных преступников кремлядей, контрибуции, развал рф ..
подоляк это дружок ********** дерьмака, они вообще должны быть вычищены из окружения зеленского..
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13.03.2022 09:31 Ответить
Украина должна быть тако какой ее задумал и создал Бог..ЦЕЛОСТНАЯ ,ПРОЦВЕТАЮЩАЯ И СЧАСТЛИВА..
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13.03.2022 09:33 Ответить
Щось воно херовато звучить "...відмовився уточнювати, які конкретні питання...".
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13.03.2022 09:34 Ответить
только военное поражение рф в Украине - спасет Украину..
ЗСУ делают свою работу, им главное не мешать..
рф (московия) исторически заточена на ненависти к Украине и никогда от Украины не отстанет..
даже когда рф подыхать будет, то будет тянуть свое бухое рыло, что бы укусить ..
подоляк инфантильное существо этого не понимает..
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13.03.2022 09:39 Ответить
Мабуть хочуть підписати договір, що Україна не буде розміщати ядерні ракети нато і ракети Pro на своїй території.
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13.03.2022 09:43 Ответить
Не вірю я "подолякам".
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13.03.2022 10:13 Ответить
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 10:24 Ответить
Оце вже мова впевненої у собі країни. І більше ніяких поступок окупантам
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13.03.2022 10:54 Ответить
Шото ЗЕшобла мутит. С такими переговорщиками как бы не остаться у разбитого корыта.
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13.03.2022 12:03 Ответить
 
 