Оккупанты нас боятся, уважают и хотят стать гражданами Украины, - Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Глава Николаевской области Виталий Ким со ссылкой на перехваченные разговоры заявил, что российские оккупанты боятся и уважают Вооруженные силы, а также хотят стать гражданами Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ким рассказал во время утреннего видеообращения.
"Утром 13 марта (оккупанты. – Ред.) разбомбили "Зарю" (государственное предприятие "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря". – ред.), по материальным воротам, наверняка самолетами. Теперь выясняем обстоятельства.
По всем перехватам, разговорам в России и Беларуси – орки не только нас боятся, они нас уважают. Уважают, что у нас такой дух.
Боятся и уважают. Это является основным показателем того, что победа будет за нами. Многие сейчас хотят стать гражданином Украины. Не знаю, как на это реагировать.
Они понимают, что у нас лучше, у нас свобода, и мы за нее боремся. А у них рабство.
Хочется, чтобы наши желания сбывались, мы все равно будем двигаться вперед и отстаивать родную землю", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
А хто обороняє Харків та Суми?
А потім вони будуть дружньо знов у нас будувати опзж, оппоблок, "рюську весну", "рюський мир", ...
НАХРЕН З ПЛЯЖУ! - до лагерів!
Требуется КАРДИНАЛЬНОЕ переосмысление и законодательное изменение в конституции и законе основополагающего ИНСТИТУТА РЕСПУБЛИКИ (ГРАЖДАНСТВА)!
Разделить фактически и юридидески все НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ на 4 категории:
1) ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ - полностью ДЕЕСПОСОБНИЕ (и СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, старше 16 лет), прошедщие ДОБРОВОЛЬНУЮ СЛУЖБУ В АРМИИ УКРАИНЫ (не менее года вне зависимости от пола) и сдавшие ТЕСТ или ЭКЗАМЕН на ГРАЖДАНСТВО (в том чиле на знание государственного языка) и имеющие ВСЕ политические права;
2) ПОДДАННЫЕ УКРАИНЫ - родившиеся или ДОБРОВОЛЬНО принятые в ПОДДАНСТВО УКРАИНЫ, обязанные проходить обязательную военную подготовку в территориальной обороне по месту жительства (месяц сборов раз в 4 года), имеющие политические права только на местном (МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ, избирать и быть избранными), а также все проживающие постоянно заграницей (ГРАЖДАНЕ, которые понижаются по статусу до ПОДДАННЫХ);
3) ЖИТЕЛИ (РЕЗИДЕНТЫ) УКРАИНЫ - лица родившиеся или постоянно законно проживающие на ее территории (бывшие ГРАЖДАНЕ или бывшие ПОДДАНЫЕ), невоеннообязаны и не имеющие никаких политических прав (и прово работать в правохратительных органах, судах и на государственных должностях), кроме права БЕЗУСЛОВНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В УКРАИНУ (в отлиции от лиз без гражданства и иностранцев) и платящие налог ЗА ЗАЩИТУ;
4) ЛБГ и ИНОСТРАНЦЫ - неимеющие никаких политических прав, в том числе и права безусловного возвращения в Украину, также платящие налог ЗА ЗАЩИТУ;
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
Нам ті раби громадянами не потрібні.