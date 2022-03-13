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война (46847) артиллерия (569) 128 отдельная горно-пехотная бригада (140)

"Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!" - артиллерия 128 бригады бьет по врагу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Реактивная артиллерия 128 бригады наносит удары по живой силе врага, защищая Украину.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Салютный" удар по врагам от реактивной артиллерии 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!" – прокомментировали в бригаде.
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Топ комментарии
+72
Олег Козырев


@oleg_kozyrev

·
12 ч



Я думаю, ситуация сейчас неоднозначная. Не стоит спешить с выводами.
Надо выслушать обе стороны - и Гаагу и Нюрнберг
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13.03.2022 10:23
+63
Передайте это фото в рекламный отдел фирмы SAAB, это им для фирменного календаря. Украинский воин с отстрелянным гранатометом NLAW фирмы SAAB, и с трофейным российским автоматом АК-12 на фоне уничтоженной российской БМП-3 в городе Ирпень. Оружие для профессионалов!
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13.03.2022 10:30
+62
Господи, не думала що це буде найкраща музика яку чула, буду лайкать трупаки рашистські. А сердечко ставлю коли їх більше двох! Слава нашим Захистникам! Слава Україні!
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13.03.2022 10:25
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Олег Козырев


@oleg_kozyrev

·
12 ч



Я думаю, ситуация сейчас неоднозначная. Не стоит спешить с выводами.
Надо выслушать обе стороны - и Гаагу и Нюрнберг
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13.03.2022 10:23 Ответить
Господи, не думала що це буде найкраща музика яку чула, буду лайкать трупаки рашистські. А сердечко ставлю коли їх більше двох! Слава нашим Захистникам! Слава Україні!
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13.03.2022 10:25 Ответить
пока доки рузге держи
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13.03.2022 10:28 Ответить
гуцулы всегда славились игрой на трембите (так что видимо какая трембита у них в руках такова и музыка ничего нового только факт)
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13.03.2022 10:30 Ответить
і я про це ...)
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13.03.2022 11:03 Ответить
Сьогодні у Кобздона знову концерт буде.
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13.03.2022 10:27 Ответить
Снаряди вітром? Геніально.
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13.03.2022 10:31 Ответить
кацапи сер тупі як йх вар боса кужухета у которого в роду давалки з часів Субіде
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13.03.2022 10:35 Ответить
буков - так дійсно снаряди вітром здуває. Але ж для запобігання цьому явищу є поправка на вітер,яку СОБ вираховує
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13.03.2022 10:36 Ответить
бовдур це на відстані білше ніж 8 км враховуется тай то для стволки для пакетів з граду це не критично
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13.03.2022 10:38 Ответить
Бовдур зайве, це свій.
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13.03.2022 10:40 Ответить
Звісно, але не настільки, це шлейф здуває.
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13.03.2022 10:39 Ответить
Погоджуюсь, це димовий слід здуває )
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13.03.2022 11:36 Ответить
В тебе вiтром мозок видуло...
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13.03.2022 10:36 Ответить
Это шлейф пороховой сдувает. На снаряды ветер тоже действует, но при стрельбе это учитывается.
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13.03.2022 10:37 Ответить
А исчо есть притяжение земли, солнечная радиация и влажность воздуха....ДБЛ ***
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13.03.2022 10:40 Ответить
Передайте это фото в рекламный отдел фирмы SAAB, это им для фирменного календаря. Украинский воин с отстрелянным гранатометом NLAW фирмы SAAB, и с трофейным российским автоматом АК-12 на фоне уничтоженной российской БМП-3 в городе Ирпень. Оружие для профессионалов!
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13.03.2022 10:30 Ответить
Ахах! Там снаряды на 40 км могут улететь. То есть ты предлагаешь пацанам сгонять туда "в командировку" для фотоотчета?) есть данные разведки, вычислены координаты, вот и лупят по точкам.
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13.03.2022 10:43 Ответить
А ВИ ШО ДУМАЄТЕ..в чаті нема колоборантів та шпигунів? з прапором українським ...
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13.03.2022 10:34 Ответить
Тут також сидять колаборанти із Дамбасу і звітують перед кацапами 😡
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13.03.2022 10:38 Ответить
Державний Гімн України

https://www.youtube.com/watch?v=-hmE02eRU2c
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13.03.2022 10:38 Ответить
Anri Tina


@Anri__Tina

·
16 ч



Прикованный цепью российский гранатомётчик(чтобы не дезертировал)замёрз насмерть.

https://twitter.com/i/status/1502682238575538180
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13.03.2022 10:39 Ответить
Опора з/б, якщоби хотів жити то перетер би ланцюг, а заодно і зігрівся!
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13.03.2022 11:10 Ответить
и куда ууууто всё полетело? на бульбофюрера?дык закарпатская бригада... на бульбашей не добьёт
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13.03.2022 10:42 Ответить
Где они находятся - секрет! Чего зря языком лепетать.
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13.03.2022 10:45 Ответить
Почему у Кобзона так мало концертов??
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13.03.2022 10:43 Ответить
Допоки на світі є Росія,спокою всіму світу не буде!Війна не закінчиться,коли Україна переможе,бо треба розвалити на друзки останню в світі неоімперію рашистів назавжди!Горіти кацапам в пеклі!Слава ЗСУ!
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13.03.2022 10:46 Ответить
Я думаю, що як розберуться з москалями, то і візьмуться відразу за інших диктаторів, превентивно.
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13.03.2022 11:39 Ответить
Героям Слава !!!
Мочите крыссиян !!!
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13.03.2022 11:54 Ответить
Кажуть що якраз на Яворів приїздили арахамія і подоляк, відос знімали, все розказали, пофоткались. І одразу москалі його бомбили.
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13.03.2022 12:16 Ответить
Молодці, хлопці. Але от ріпак ви дарма потоптали. Нам його ще молотити треба і світ годувати.
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13.03.2022 12:51 Ответить
А ви, пане, занадто прискіпливий. Просто радійте звитягам наших хлопців-молодців.
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13.03.2022 13:17 Ответить
У мене є одне запитання до Міноборони - скажіть, в умовах ведення бойових дій посилати солдат спати в казармах - це нормально, то так має бути? Напевно половина втрат - це жертви обстрілів в казармах. Може не варто дислокувати особовий склад у будівлях - потенційних мішенях для ворога?
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13.03.2022 13:11 Ответить
в мене таке саме питання і вже давно, перед цим казарми під Києвом обстріляли і також 10 загиблих
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13.03.2022 13:26 Ответить
128-а бригада???? Ви че серйозно???? Одна залпова установка, i це бригада наших ЗСУ? Набрид вже цей ******. Гаразд на Ютубі, а то вже в новинних стрічках ***** показують і за правду видають. Так, і все зелено кругом...
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14.03.2022 00:01 Ответить
 
 