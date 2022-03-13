"Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!" - артиллерия 128 бригады бьет по врагу. ВИДЕО

Реактивная артиллерия 128 бригады наносит удары по живой силе врага, защищая Украину.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Салютный" удар по врагам от реактивной артиллерии 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!" – прокомментировали в бригаде.