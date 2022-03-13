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"Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!" - артиллерия 128 бригады бьет по врагу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Реактивная артиллерия 128 бригады наносит удары по живой силе врага, защищая Украину.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Салютный" удар по врагам от реактивной артиллерии 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Это вам за Яворов и Франик, сукины дети!" – прокомментировали в бригаде.
Топ комментарии
+72 Перехватчик
показать весь комментарий13.03.2022 10:23
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показать весь комментарий13.03.2022 10:25
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@oleg_kozyrev
·
12 ч
Я думаю, ситуация сейчас неоднозначная. Не стоит спешить с выводами.
Надо выслушать обе стороны - и Гаагу и Нюрнберг
https://www.youtube.com/watch?v=-hmE02eRU2c
@Anri__Tina
·
16 ч
Прикованный цепью российский гранатомётчик(чтобы не дезертировал)замёрз насмерть.
https://twitter.com/i/status/1502682238575538180
Мочите крыссиян !!!