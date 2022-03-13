5 814 6
Оккупанты продолжают разрушать Мариуполь обстрелами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ продолжают преступно обстреливать город Мариуполь.
Видео соответствующего обстрела опубликовал в телеграм-канале советник главы ВМС Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают разрушать Мариуполь и убивать мирных жителей!", - написал Геращенко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
1- Навязчивая пропаганда патриотизма;
2- Презрительное отрицание прав человека;
3- Сплочение против назначенных общих врагов;
4- Превосходство оборонных расходов;
5- Разжигание половой дискриминации;
6- Взятие под контроль прессы;
7- Помешательство на госбезопасности;
8- Сращивание религии с государством;
9- Государственная защита олигархии;
10- Притеснение союзов трудящихся;
11- Пренебрежение к наукам и искусствам;
12- Одержимость преследованиями за преступления;
13- Всепоглощающие кумовство и коррупция;
14- Заведомо фальшивые выборы.
***
Предлагаю читателям самим определить уровень фашизма у «сестер». У меня вот что получилось.
ТАК КТО ЖЕ ФАШИСТЫ?
Украина
9,13. (2)
Беларусь
1,2,3,6,7,8,10,12,13,14. (10)
Россия
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14. (13)