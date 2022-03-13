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За сутки войска РФ совершили почти 50 обстрелов жилых районов Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани, - Синегубов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 50 артиллерийских, минометных и ракетных обстрелов по жилым районам Харькова, Чугуева, Изюма, Рогани, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"По сравнению с предыдущими днями – ситуация менее напряженная (за минувшие сутки было 84 обстрела. – Ред.). Но ВСУ не теряют бдительности", – написал Синегубов в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, снова наблюдается активность беспилотных летательных аппаратов противника для разведки.

Он отметил, что в результате продолжительных обстрелов Изюмского района была повреждена установка комплексной подготовки газа возле с. Глазуновки: произошло интенсивное горение газа и травмирован один работник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский истребитель в Харьковской области, - Синегубов

Синегубов сообщил, что в Осколе возобновил работу психоневрологический интернат, обстрелянный оккупантами 11 марта.

"В Осколе, где оккупанты атаковали психоневрологический интернат, возобновили функционирование заведения, там находятся 350 подопечных и работники. Параллельно работаем над эвакуацией", - написал Синегубов.

Он подчеркнул, что украинские воины не дают противнику продвинуться вперед.

"Каждый день наши бойцы наносят значительные потери противнику и не дают продвинуться вперед. В том же Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель", - написал Синегубов.

Автор: Анастасія Потіха
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13.03.2022 10:57 Ответить
 
 