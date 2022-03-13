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"Динамо": Остановим рашизм – спасем мир!. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Футбольный клуб "Динамо" выпустил видеоролик о победе над рашизмом.
Видео опубликовано на канне "Динамо" в Ютубе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это не гитлеровская Германия, это рашистская Россия Путина. Z – символ тьмы, поглощающей мир", – говорится в ролике.
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+17 Мистер Икс 00711c20
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2. Не создавай себе кумиров (идолов), т.е. не поклоняйся твари, но Творцу.
https://champion.com.ua/football/2022/03/12/897492/verona-orhanizovuye-zbir-humanitarnoyi-dopomohy-dlya-********
Італійська "Верона", перед домашньою грою Серії А з "Наполі" у неділю, 13 березня, організує збір гуманітарного вантажу для громадян України, на територію якої віроломно вторглися російські окупанти.
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Хто такий пiар робить?