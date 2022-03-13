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армия РФ (15376) война (46847) Мелитополь (596) митинг (2540)

"Нах#й идите", - мелитопольцы оккупантам в ответ на запрет митингов. ВИДЕО

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Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе разъезжает военная техника, из которой в громкоговорителе на русском языке предупреждают о запрете митингов и демонстраций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Гражданская администрация Мелитополя с целью предотвращения правонарушений и обеспечения общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. С 18:00 до 6:00 утра вводится комендантский час", - говорится в сообщении.

Как свидетельствует видео, записанное на улицах города, мелитопольцы это обращение и самих оккупантов посылают в международно известном направлении – за российским кораблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обнародован весь список мелитопольских коллаборантов

Также читайте: Депутат от "Оппоблока" Данильченко в Мелитополе стала фейковым "мэром" оккупантов и призвала к "новой реальности". ВИДЕО
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Топ комментарии
+52
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13.03.2022 11:58
+35
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ тварям !
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13.03.2022 11:55
+30
Кацапи , ідіть ****** і не нервуйте мелітопольців 😡
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13.03.2022 12:00
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13.03.2022 11:55 Ответить
Байден, ЗБРОЇ. !!!
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13.03.2022 12:07 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Только ЛЮТАЯ СМЕРТЬ тварям !
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13.03.2022 11:55 Ответить
прямо на проспекте пару радиоуправляемых мин под эти граммофоны и все сразу тишина и бегом ***** из Мелитополя нас тут также ненавидят... эти кацабы храбрые пока груз 200 не нарисовался... а город явно помогли сдать вот те коллаборанты что уже сосут писюн ***** и его заплечным катам...
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13.03.2022 11:58 Ответить
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13.03.2022 11:58 Ответить
это пять...та она любого кацапа в поле загоняет
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13.03.2022 12:04 Ответить
Прикольно конечно, но эта байка давно по инету ходит. В разных интерпртациях.
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13.03.2022 13:31 Ответить
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13.03.2022 11:59 Ответить
Красивое
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13.03.2022 12:03 Ответить
Дивився відео з "матюгальником" і чогось не вистачало.
Ось чого:

"Ахтунг! Ахтунг! Будем немножко убивайт!"

Асвабадидели от нациков пришли
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13.03.2022 12:05 Ответить
Какой умный и дальновидный кацап! Теперь его так легко по наколке опознать.
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14.03.2022 04:38 Ответить
Росія здохни.
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13.03.2022 12:00 Ответить
Кацапи , ідіть ****** і не нервуйте мелітопольців 😡
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13.03.2022 12:00 Ответить
А де спротив , Бандера Смузі , зброї повно в місті , можна перебити їх, захопити трофейну зброю ....
А ходити махати флагами без толку
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13.03.2022 12:41 Ответить
"Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок сегодня в Запорожье активно борется за «русский мир». Мер Мелітополя це ставлениця депутата від ОПЗЖ Баліцького. Нащадка того самого ката України. Вони поколіннями у владі і поколіннями винищують українців... Вбийте це падло...
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13.03.2022 12:59 Ответить
Народ, будь ласка, допоможіть Херсону. Ось два канали, які ми не можемо забанити. Прошу тих у кого є телеграм - зайдіть та залиште скаргу на ці канали. Заходьте в групу, не приєднавшись до неї, в правому верхньому кутку кнопка з трьома крапками: поскаржитися. Вибирайте - інше. І залишайте коментар про те, що спільнота загрожує державному суверенітету України. Це займе менше хвилини.
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Херсон.ру 🅉
Херсон - русский город🇷🇺
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13.03.2022 13:00 Ответить
рузге *******
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13.03.2022 13:59 Ответить
Why aren't these Ukrainians attacking these two Russian vehicles?
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13.03.2022 17:54 Ответить
Attacking with what? Molotov cocktail? In the middle of the street at daylight? And then what, got killed right on the spot? There should be different more safe and yet deadly tactic.
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14.03.2022 04:34 Ответить
 
 