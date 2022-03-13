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На сегодняшний день Ирпень не захвачен – 70% это наше, за 30% ведем бой, - мэр Маркушин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
70% города Ирпеня Киевской области находится под контролем Украины. За 30% продолжаются бои.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ребята защищают наш Ирпень. На сегодняшний день Ирпень не захвачен – 70% это наш, украинский город. За 30% мы ведем бой", - рассказал он.
Маркушин подчеркнул, что все время находится в городе и не собирается никуда убегать.
"Друзья! Я на месте, мы с командой ежедневно работаем. Не верьте слухам! Ирпень не одолеть!" – заверил он.
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