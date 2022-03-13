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На сегодняшний день Ирпень не захвачен – 70% это наше, за 30% ведем бой, - мэр Маркушин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

70% города Ирпеня Киевской области находится под контролем Украины. За 30% продолжаются бои.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ребята защищают наш Ирпень. На сегодняшний день Ирпень не захвачен – 70% это наш, украинский город. За 30% мы ведем бой", - рассказал он.

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Маркушин подчеркнул, что все время находится в городе и не собирается никуда убегать.

"Друзья! Я на месте, мы с командой ежедневно работаем. Не верьте слухам! Ирпень не одолеть!" – заверил он.
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Красавчик...только с мародёрами нужно проще и быстрее.
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13.03.2022 12:11 Ответить
Слава ЗСУ, смерть окупантам
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13.03.2022 12:12 Ответить
Дай Боже перемогу Україні над сатанинською ордою Московії.
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13.03.2022 12:15 Ответить
Долго что то боронять , уже более недели ,пора бы их оттуда выкинуть за спиной ведь миллионый Киев , вам резервов мало ), на своей земле бояться нечего , пусть орки ссут паром), контратакуйте окружайте , хватит в обороне сидеть)
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13.03.2022 12:19 Ответить
У битві на річці Ірпінь, 1322р. Русь і Литва розгромили московсько-ординські війська, чим Русь повністю звільнилась від заліських орд.
Пройшло 700 років, потрібно повторити щоб закріпити історичний матеріал.
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13.03.2022 14:08 Ответить
 
 