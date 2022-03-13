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Украинские воины захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные захватили новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2, который бросили российские оккупанты.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Очередной новейший российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 бросили российские оккупанты. Многие электронные блоки сняты с системы управления. Уничтожение такой машины имеет большое значение, поскольку они на маршах прикрывают российские войска от наших штурмовиков и беспилотников", - рассказал журналист.
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+32 Палиця Василь
показать весь комментарий13.03.2022 12:16
+26 Solsky Wasyl
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+22 Saskia Jansen
показать весь комментарий13.03.2022 12:29
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Зняті блоки важать дуже багато кілограмів. Далеко занести не могли. Скоріш за все прикопали поблизу. Потрібно шукати.
Не працюючий металобрухт з відсутньою електронікою.
до корабля