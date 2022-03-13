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Чернигов на 60% обеспечен водой, на 20% – светом: ситуация пока не улучшится, – мэр Атрошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Чернигов в настоящее время на 60% снабжен водой. Но состояние сетей таково, что в дальнейшем поднять воду выше третьего-четвертого этажа не возможно.

Об этом сказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Поэтому просьба заказывать воду по микрорайонам по телефону 0504169932. По этому же телефону просьба обращаться бизнесу, у которых есть спиртовозки, водовозы, чтобы перевозить воду по микрорайонам", – сказал он.

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Город на 20% обеспечен электроэнергией. И в дальнейшем надеяться на значительно больший процент не приходится, в связи с техническими проблемами и возможностями их решения.

Ситуация более-менее стабильная. 75% жилищ города Чернигова имеют природный газ.
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Тримайсь Чернігів!Підтримайте мера,чернігівці.Складна ситуація.Сил вам всім.
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13.03.2022 13:01 Ответить
Надо нормальное ПВО !!!
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13.03.2022 14:07 Ответить
 
 