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Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Винницкой области, - председатель ОГА Борзов. ВИДЕО

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Украинские военные сбили вражеский БПЛА тактического уровня в Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня был сбит нашими военными на территории Винницкой области беспилотный летающий аппарат тактического уровня", – сказал Борзов.

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Также, по его словам, сейчас ситуация в регионе спокойная, боевые действия не ведутся.

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13.03.2022 14:59 Ответить
 
 