Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Винницкой области, - председатель ОГА Борзов. ВИДЕО
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Украинские военные сбили вражеский БПЛА тактического уровня в Винницкой области.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня был сбит нашими военными на территории Винницкой области беспилотный летающий аппарат тактического уровня", – сказал Борзов.
Также, по его словам, сейчас ситуация в регионе спокойная, боевые действия не ведутся.
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TarganRun
показать весь комментарий13.03.2022 14:59 Ответить Мне нравится 0
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