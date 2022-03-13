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армия РФ (15376) добровольцы (1033)

"Русский, иди нaх#й, бл#дь, сука, - впечатление французского добровольца у захваченной БМД оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Французский доброволец у захваченной российской техники делится своими впечатлениями об оккупантах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.
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Топ комментарии
+147
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13.03.2022 13:45
+110
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13.03.2022 13:48
+84
Я не кровожадная, но такие фото надо печатать везде вместо комиксов .
Смерть ворогам !!!!
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13.03.2022 13:48
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13.03.2022 13:45 Ответить
Ну так ввху сказал что покажет декамунизацию.
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13.03.2022 13:47 Ответить
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13.03.2022 13:48 Ответить
а ОПЗЖ суки ни як не зможуть, не хочуть вчити.
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13.03.2022 13:59 Ответить
За поребрік їх і лишити громадянства.
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13.03.2022 19:20 Ответить
Когда прилег с пацанами отдохнуть поле очередного взятия Киева.
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13.03.2022 13:47 Ответить
Я не кровожадная, но такие фото надо печатать везде вместо комиксов .
Смерть ворогам !!!!
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13.03.2022 13:48 Ответить
Ми тут всі не кровожерливі... були.
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13.03.2022 13:51 Ответить
я шашлык есть не смогу года 2
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13.03.2022 13:54 Ответить
Та годі. І там і там смажена свинятина
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13.03.2022 15:01 Ответить
Они просят такое не постить, это нарушает их тонкую душевную организацию......
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13.03.2022 14:05 Ответить
Вместо котиков.
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13.03.2022 14:12 Ответить
Вляглися як котинята ці вже «хороші» рузьке
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13.03.2022 13:48 Ответить
Вот ето хороший пирог
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13.03.2022 13:48 Ответить
"4 трупа возле танка дополнят утренний пейзаж"
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13.03.2022 13:49 Ответить
О, це свіжі окупанти, - притрушені сніжком. Так тримати!
А то інколи наші викладають фотки з безсніжними пейзажами, начебто знятими вчора, чи позавчора.
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13.03.2022 13:51 Ответить
так фронт то ого го так что может быть и с югов во не доехал на Киев
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13.03.2022 13:53 Ответить
Не кругом сніг.
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13.03.2022 14:18 Ответить
На півночі, сході і в центрі України сніг повсюди лежить.
За південь не знаю.
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13.03.2022 14:27 Ответить
не удивлюсь, если єта падаль встанет и со словами "путин" куда-то побредет
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13.03.2022 13:57 Ответить
Це реально класна фотка. Ніщо так не тішить, як фотки покрошеної мокши!
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13.03.2022 14:20 Ответить
Каци вирішили трохи позагоряти? Ще ж, начебто, не сезон...
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13.03.2022 14:42 Ответить
Ну кто так фоткается? Ни один в камеру не смотрит, горизонт-завален..
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13.03.2022 15:13 Ответить
Вигляд у них, якісь не здоровий.
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13.03.2022 15:31 Ответить
Та ні, вони просто трохи zмерzли.
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13.03.2022 18:06 Ответить
Кросівоє!!!
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13.03.2022 16:01 Ответить
Яка краса !!!
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13.03.2022 17:26 Ответить
какая прекрасная картина! натюрморт!!!
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13.03.2022 22:51 Ответить
БЫЛИ ЗЕЛЕНЫЕ, А СТАЛИ КРАСНО ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ !)
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14.03.2022 07:11 Ответить
Красота!!
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06.04.2022 16:35 Ответить
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13.03.2022 13:45 Ответить
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13.03.2022 13:46 Ответить
«Сафарі» для іноземних друзів )
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13.03.2022 13:46 Ответить
красивое (с)
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13.03.2022 13:48 Ответить
Армия мародеров


Posted By: anti-colorados 13 Березня, 2022

У козломорда имеется особенность, которая не позволяет ему носить маску. Вернее, он изо всех сил пытается ее на себя напяливать, но она не держится и слетает настолько быстро, что ее никто и не замечает. Причем, это касается всех, кто сейчас Zигует или поддерживает Zигующих и еще большой вопрос, кто из них больше преуспел в этом деле - оккупанты или остальное население роZZии. Наверное, каждый имеет собственный опыт или слышал от родных и близких о том, что пришлось общаться с родными и близкими из-за поребрика и те пытались пояснить, что нам тут мозги промыли, а они хотят нас освободить. И когда им шлют фото и видео, как они это освобождают, просто пишут о том, что мы сами себя бомбим. Что же, будем надеяться, что очень скоро они сами будут наблюдать нечто подобное у себя дома и тогда им можно будет посоветовать не волноваться, поскольку это они сами себя обстреливают.
Но все же, маски на харях российского руководства и их военных не держатся более явственно, поскольку мы, и не только мы, внимательно за этим наблюдаем. Так, эта дрянь всегда пытается облачиться в маску жертвы. На них все и всегда нападают, не только мы, Грузия - тоже нападала, и наверное, в сейфах их генштаба лежат оперативные планы по поводу отражения нападения Эстонии Латвии, Литвы и Польши. Все на них желают напасть, хотя такая вонючая помойка, да еще и с таким злобным, ленивым и завистливым населением - даром никому не нужна. Тем не менее, маска жертвы - перманентное явление.
Вторая маска - освободителя. Она проистекает из первой - на нас напали, мы освобождаем. Откуда у них эта рефлексия? Причем, собственному населению очень заходят речи всяких упоротых типов, которые об освобождении вообще ничего не говорят, зато открыто вещают о захвате чужих территорий. Населению это нравится, а остальному миру - пофиг на эти маски. Тем не менее, традиции нерушимы и на козлиную морду по очереди надеваются старые, пожухлые маски.
Третья маска - миротворческая. Им хочется выглядеть миротворцами. Они даже каски голубые раздают своим военным и технику красят в расцветку ООН. Наверное Зигмунд Фрейд нашел бы пояснение таким странностям, но это явно что-то из психиатрии массового помешательства. Тем не менее, их речи постоянно присыпаны «заботой о гражданском населении». И вот прямо сейчас мы наблюдаем, как из-под этой маски выглядывает все та же самая козлиная морда.
Буквально вчера оккупант разграбил гуманитарный конвой, который шел в осажденный Мариуполь, и если у кого-то еще были какие-то сомнения в том, что если кто-то, что-то такое и делает, то это - единичные случаи, то тут все было с чистого листа. Конвой шел в город, где люди натурально голодают потому, что сами же «освободители» устроили его блокаду. Все же помнят, как они до сих пор вытирают сопли по поводу блокады Ленинграда? Так вот, сейчас они делают ровно то же самое в Мариуполе и более того, грабят еду, которую собрали и отправили не они.
А все это вместе отвечает одной извечной особенности руZZкого воинства. Это всегда во все времена и во всех местах была армия мародеров. И если ее не уничтожить, она и останется армией мародеров. Уже известно о том, что военное руководство этих войск разослало директивы о переходе их на «самообеспечение». Проще говоря, им теперь уже разрешено мародерство как часть их боевых действий и это уже приняло промышленные масштабы. Между прочим, этот факт, как и ряд других, уже известных, выводит российских военнослужащих из-под Женевской конвенции о правилах ведения боевых действий.
Мародеров всегда и везде - расстреливали на месте, так что здесь уже нет никаких исключений. Ну а всем надо понимать одно. Любой населенный пункт, в который войдет оккупант, будет подвергнут массовым грабежам. Что с этим делать - каждый для себя решит сам. Но лучше - быть готовым для того, чтобы любыми силами не допустить этой ситуации в принципе. Ну и не забываем о том, что в Украине действует закон о том, что любой гражданин Украины имеет право уничтожать оккупантов любыми средствами, в любом количестве и при первой возможности. Ему даже объяснений не прийдется давать за то, почему образовалась такая свалка трупов (см. вверху) с военными билетами. Так победим!
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13.03.2022 13:48 Ответить
Фінська )
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13.03.2022 14:06 Ответить
Très bien
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13.03.2022 13:49 Ответить
Гарно як! Душа радіє!
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13.03.2022 13:52 Ответить
Швидко вчаться сумістному спілкуванню.
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13.03.2022 13:54 Ответить
Як кажуть, "прастітє мой французский"
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13.03.2022 13:54 Ответить
Как, оказывается, красив французский язык! 👍
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13.03.2022 14:01 Ответить
Доброго вечора, ми з Маріуполя!
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13.03.2022 14:04 Ответить
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13.03.2022 15:02 Ответить
Більше на поляка схоже... Але не в тім суть...-)
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13.03.2022 14:06 Ответить
Точно не поляк!

На Західній Україні теж "Курва" кажуть!

Але точно Бандеровець!
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13.03.2022 14:26 Ответить
Точно не поляк.
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13.03.2022 15:15 Ответить
Це панове наслідок бойового злагодження.
Іноземний легіон проходить його в Західній Україні.
Чого доброго, а матюки засвоюються першими.
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14.03.2022 00:08 Ответить
Це не конфлікт і не спецоперація, як подають в Росії. Це агресія. Злочин проти мирних жителів. Ніхто до останнього не хотів вірити, що таке може трапитися.
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13.03.2022 14:11 Ответить
Спутник не лучшее название канала! Спутник - российские СМИ разжигавшие ненависть в разных постсоветских и других странах!
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13.03.2022 14:39 Ответить
О! Так я, оказывается, знаю французский!
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13.03.2022 15:00 Ответить
Гароно полювання, друже. Бережи тебе Господь.
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13.03.2022 15:46 Ответить
По перше це просто красиво.
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13.03.2022 19:26 Ответить
Це наш мушкетер

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16.05.2022 22:43 Ответить
 
 