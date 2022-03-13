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Украина не сдается, мы победим. И это 100%, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия потеряла тысячи единиц техники и около 13 тысяч погибших военных. Это уже больше, чем во время двух чеченских войн.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Украина не сдается, военные не сдаются. Мы будем защищаться дальше... Важное о сегодня. О войне. Мы победим. И это 100%. Слава Украине", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже заявляет, что готова к прямому диалогу Зеленского и Путина, - Подоляк
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Топ комментарии
+11
Никто собственно и не сомневается ! Слава Украине !
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13.03.2022 13:53
+10
Україна не здається. А от щодо вашої "зеленої" компашки - починають з"являтись сумніви.
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13.03.2022 13:59
+9
да, тепер головне на "мирних перемовинах" не облажатися. Тобто про що б ми не домовилися би з русскими, один чорт буде використано ними проти нас, це вже аксиома, тому й домовитися з ними ні про що не можна. З ними домовлятися можна коли їм гайкі тоді вони стають навпрочуд договороздатні. Але не на довго. В усіх інших випадках до сраки сірі очі.
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13.03.2022 13:57
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Правила форума Совет форумчан
Никто собственно и не сомневается ! Слава Украине !
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13.03.2022 13:53 Ответить
Як сказав Подоляк, "президенти зможуть скоро зустрітися". Не військовий злочинець з Президентом, а саме президенти.

Здійсниться нарешті мрія Зеленського.
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13.03.2022 13:54 Ответить
Ты сейчас в Германии ? А где именно ?
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13.03.2022 14:00 Ответить
...и заглянуть пуйлу в шоколадный глазик.....
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13.03.2022 15:32 Ответить
да, тепер головне на "мирних перемовинах" не облажатися. Тобто про що б ми не домовилися би з русскими, один чорт буде використано ними проти нас, це вже аксиома, тому й домовитися з ними ні про що не можна. З ними домовлятися можна коли їм гайкі тоді вони стають навпрочуд договороздатні. Але не на довго. В усіх інших випадках до сраки сірі очі.
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13.03.2022 13:57 Ответить
Україна не здається. А от щодо вашої "зеленої" компашки - починають з"являтись сумніви.
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13.03.2022 13:59 Ответить
ОПЗЖ вже почало співпрацювати з окупантами у Мелітополі.
https://focus.ua/politics/509169-gaulyayter-v-*****-okkupanty-naznachili-vrio-mera-melitopolya
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13.03.2022 14:10 Ответить
то вже стара інфа..нічого там ше не співпраця..у нас народ вирішує
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13.03.2022 14:15 Ответить
Народ вирішує, а від імені мелітопольців буде керувати сєпарня як і Криму та інших місцях.
Треба ліквідація.
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13.03.2022 14:20 Ответить
Нічого дивного. Треба було б вже заборонити всі проросійські партії в Україні.
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13.03.2022 14:20 Ответить
Скажу більше - розтріляти.
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13.03.2022 14:22 Ответить
ааааа..Зеля хоче )(уйлу показати .втрати...бо напевно до )(йула не доходить інформація
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13.03.2022 14:02 Ответить
А йому *****...
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13.03.2022 14:07 Ответить
пох не пох..але я думаю шо бояться доповідати всю правду про втрати )(уйлу...однозначно...
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13.03.2022 14:09 Ответить
Навіть якби йому всю правду казали - йому *****...
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13.03.2022 14:29 Ответить
єх..нам би вье***бати чимось таким по колонах окупантів..шоб перед перемовинами мати більш зручну позицію
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13.03.2022 14:05 Ответить
Трохи вангую - переможцем війни з кацапами неофіційно Зе буде вважати себе рідного.
Потім повернуться різні падли Суркіси, Пінчуки та інша олігархічна мразота і знову будуть "оберігати" Українців від заможності 😎
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13.03.2022 14:07 Ответить
на ТВ..шоу прийдуть Шухричі
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13.03.2022 14:08 Ответить
Як що не знищать.
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13.03.2022 14:11 Ответить
про "себе ридного" это риторика Порошенки.
он и рыгов бил и рашу бил. и всех побеждал...
только вот.. что на местных выборах рыги проходили... даже нарушая закон.
что на парламентских пролезли.. и ни Петя не его кум-прокурор ничерта не видели...

п.с. советую поискать ролик про пиар Пети.

как ему на блокспосту или при эвакуации прямым текстом говорят ---- не мешайте работать. занимайтесь политикой в другом месте....
деятель хренов..

и тот же "бандеромобиль" ради красивого пиара слепили... война в стране а он ради красивых фоточек и хайпа страдает показухой..

тошно смотреть на это.

п.с 2. А эти Суркисы что при Пете сбегали? да все жили бабло дальше и рубили..
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13.03.2022 14:37 Ответить
Тобі ник в ОП Зе підказали бачу.
Нищив армію 2 роки, зривав програми озброєння ЗСУ, вбив ракетну програму для ЗСУ, героїчно будував дороги, фінансував армію ботів, що там ще твій квартальний зробив, щоб я не забув.
Вся Україна буде дякувати після перемоги над кацапами.
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13.03.2022 15:47 Ответить
"ми переможемо. І це 100%, - Зеленський. "-- головне, щоб "перемога" не вилилась в підписання "мирного" договору, де Крим і Донбас залишаться раші.
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13.03.2022 14:10 Ответить
... Україна вже б перемогла, коли б почала готувати резерви ще з жовтня, коли кацапи тільки почали підтягуватись до наших кордонів. Але ти та твій зелений апарат закликав готуватись до шашликів, а західні ЗМІ сіяли паніку, а ***** просто привіз кацапів на учєнія.
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13.03.2022 14:33 Ответить
треба було паніку викликати у населення?
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13.03.2022 14:43 Ответить
...готуватись до війни, ви бачили паніку за останні 16 днів?
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13.03.2022 14:56 Ответить
якби не готувалися тоб програли б за планом Путлера
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13.03.2022 15:53 Ответить
Шановна пані Маріє, 8 років вже як війна. Паніка повинна бути не від підготовки до відсічі можливого нападу а від факту стягування військ до наших кордонів. Тут є пряма залежність - чим сильніше ви готові до захисту, тим менший шанс нападу або втрат. Ясно, що аби наші ЗС не готували оборону, зараз нам би було дуже важко. Мова йде за те, що ми виконали наше домашнє завдання по обороні лише на половину хоча мали 8 років на підготовку.
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13.03.2022 16:13 Ответить
Ты же не думаешь, что так легко отделаешься? Даже закон о коллаборантах еще не подписал. Тебя наградят за последние 2,5 недели, и повесят за предыдущие 2,5 года.
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13.03.2022 14:41 Ответить
Админ предупредил о политических внутр. диспутах. А Зе, по-твоему, последние 3 недели на пляже загорает?
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13.03.2022 15:14 Ответить
Это не политика, а промежуточный итог. Восторг или восхищение действиями Зеленского на протяжении последних недель не должен затмевать все, что он сделал и не сделал на протяжении его предыдущего пребывания у власти. Многие заплатили за распи#дяйство Зеленского жизнью. Это тоже не нужно забывать. Не исключено, что и нападения бы не было, отнесись он серьезно к проблеме. Видя, что тут всерьез готовятся к войне, ***** просто бы отошел назад. Но нет, победили казино, дороги, канабис. Как тут не напасть...
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13.03.2022 15:30 Ответить
Ну что за крайности. Восторг... Он напросто выполняет свой долг.
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13.03.2022 15:56 Ответить
Тим паче Єрмак не остання людина у структурі фсб.
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13.03.2022 19:30 Ответить
В Европе дороги - загляденье. Надо было кому-то и об украинских позаботиться. Заниматься только милитаризацией - попустить экономику, медицину, соц. помощь, комуналку итд. К тому же даже 1-2 и 3 года назад *****, по утверждению всех мастей западных спецов, не имело сегодняшнюю вавку в голове (он терминальный больной, я с полчаса назад тут выставила длинный пост). Воно, *****, дегенерировалось уже в этом году. Хотя, ясный пень, воно все 2 года в бункере передумало в этом направлении - собирать рю земли, как членин и Катька 2-я, вот больной могз и выплюнул шизу. Никто, даже свои врачи, не могли предусмотреть такой поворот. Ну а Зеля... Зеля, как нормальный человек, думал о мире и экономике, как это делают в Европе. Я его не осуждаю. Всё равно с парашей нам не меряться. Они всю выручку от бензоколонки в милитаризм вкладывают. Последний 3 недели нам Запад подсобил прилично, и даром (надеюсь), хотя и не чрезмерно, т е не особо щедро. Т е в опр. смысле сэкономили даже.
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13.03.2022 19:45 Ответить
Все б нічого, але в нас війна вже восьмий рік.
Воно до того йшло.
Треба було думати про мир після перемоги.
Життя та безпека людей це найважливіше.
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13.03.2022 20:02 Ответить
А було таке - йому кажуть ворог в січні 2022 вже біля кордонів України 150 тис військових кацапів, а він у Буковель з жінкою на лижах кататися. Чи це вся Україна придумала?
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13.03.2022 19:32 Ответить
Пригальмуй коней, друже, зараз не той час. Я розумію твій гнів але зараз не можна так різко говорити. Краще задавати вірні питання, наприклад пане Президенте, що з нашими ракетами Нептун?
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13.03.2022 15:54 Ответить
Так ведь это то же самое по сути. Но я, пожалуй, правда остановлюсь. Не сейчас.
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13.03.2022 15:57 Ответить
Слава Україні! Ісусу слава! Бо Україна це люди!
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13.03.2022 14:45 Ответить
А почеиюму не Слава Богу? Бог один и единый, как Он и сказал в завете n 1.
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13.03.2022 15:57 Ответить
Я бачу, деякі писаки вже гівно з штанів трохи повитрушували і взялись знову за своє? Зараз війна, придурки!
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13.03.2022 15:33 Ответить
То боти агента Соколовського та його напарника працюють, не покидають все надію...
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13.03.2022 20:24 Ответить
Краще скажи де наші ракети Нептун? Може я чогось не розумію або не знаю?

Боронь Боже нам виграти війну але програти на перемовинах попри такі страшні жертви! Є такий принцип в карате до - вигравати проігруючи. Віддайте тим кацапам перемогу на словах в якийсь не шкідливий для України спосіб, най гоцають собі ще трохи по червоній площі на танках як пабєдітєлі і промивають мізки своїм рабам пропагандою... а нам краще тихенько досягнути наших стратегічних цілей на ділі.
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13.03.2022 15:40 Ответить
Й де ракети Нептун?
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13.03.2022 16:00 Ответить
Нажаль я не головнокомандувач ЗСУ, щоби знати відповідь на це запитання. Але явно не там і не в тій кількості де треба. Але може Ви можете відповісти на це запитання, може ми чогось не знаємо?
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13.03.2022 16:25 Ответить
Именно я в Италии могу что-то пропустить. Если б местные подсказали, кто в курсе.
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13.03.2022 16:42 Ответить
Головне щоб наші Воїни скоріше отримали потрібну зброю і ми бачили результати. А поширювати масово інформацію не обов'язково.
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13.03.2022 16:57 Ответить
Згiдна, 100%
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13.03.2022 17:01 Ответить
Парад на червоній площі неможливен без кримнаша і домбас рулить Україною, чи вчора народились?
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13.03.2022 19:35 Ответить
Гоцати на танках по площі - було сказано образно. СССР теж гоцали весь час від 1945 року і носились із пабєдой а по факту де той Союз і де Німеччина сьогодні? Я саме про таку перемогу кажу. Треба якось їм згодувати пабєду каторую оні так любят але в такому виді щоб це мало на практиці лише плюси для України і без втрати наших територій. Як саме і в який спосіб це зробити покаже час, зараз треба іще вести бій і завдавати їм максимальних втрат.
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13.03.2022 19:53 Ответить
Україна і ЗеЧмо не одне й те саме. Якби ця потвора не зламала оборонку війни б не було, а так зрадник займався великим будівництвом та розкраданням
Жодного міста не повернуто, окуповано вже майже 40 відсотків територій і міст
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13.03.2022 16:15 Ответить
Я Вас розумію і багато з чим згоден але якщо зараз дружно насісти на Президента за минуле, боюся що у нас не буде майбутнього. Не той час. Зараз треба кожному на місці зробити що можливо для перемоги а якщо щось ставити до влади чемно але прямі, конкретні питання і вимагати відповідей і правильних рішень. А розбір польотів зробимо після перемоги і починати аналіз треба іще з 1991 року. Нам треба масово навчитись обирати не на основі емоцій а прагматично на основі конкретних програм і навчитись контролювати виконання владою поставлених цілей і зменшити корупцію.
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13.03.2022 16:48 Ответить
НА місці зробити ? А хто усі ці міста корегувати буде , як голови нема ?
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13.03.2022 17:09 Ответить
Голова все ж таки є. Нажаль причинно-наслідковий зв'язок не відмінити. 73% обрали і несуть відповідальність за свій вибір, Президент несе відповідальність перед народом, законом і совістю. Я Вам більше скажу, Українці це такий народ як мурашки або бджоли, кожен знає в принципі, що кому і коли робити.
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13.03.2022 17:24 Ответить
ПОперше , це було 73% від тих хто голосував.....А голосувало десь 48% .....Тепер розберемо ваші за пунктами почергово
1. Несе відповідальність перед народом...
За півтора роки не виконав жодного пункту, про який просив НАТО, щоб впустити у в блок Україну повторю: жод-но-го .
Закрив два роки тому ракетні виробництва, через що у нас нічим збивати літаки - народ, як на полігоні ******** ракетам ворога...
Ще за два тижні до навали. "нагнітає і згущує фарби... що це некоректно та економіку підриває" Якщо бажаєте вважайте це відповідальністю. Я вважаю це підставою. І тут добре було б перейти до пункту
3. Совість На його совісті тисячі смертей і поранень яких могло б бути якби країна була по-справжньому готова. З оборонними укріпленими спорудами замість доріг, з нормальною кількістю ракет ППО, з купленими в мирний час літаками...
Щє я б сюди ще додав пункт
4. Як , на вашу думку, дивляться й що думають фахівці зі спільни х штабів НАТО, коли головнокомандувач на п'ятий день війни (!!!) просить дати його країні ППО та літаки? А секретар РНБО каже, що вони не чекали такого плану атаки? Це просто іспанський сором... Ну і пункт 2. Закон...перед законом, я сподіваюся, йому доведеться відповісти, тому що він клав на закон і Конституцію "рояль" усі три роки...
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13.03.2022 22:02 Ответить
Чому під час війни голосує всього 48%? Чому закордонні Українці переважною більшістю проголосували за Порошенка а в середині України 73% за Зеленського? Ось вам і відповідь: за законом причинно-наслідкового зв'язку тепер народ сплачує ціну свого вибору, несе втрати. І ті, що голосували за Зе, і ті, що не прийшли на виборчі дільниці ба навіть і ті, хто голосував за інших кандидатів. Ось так строго вчить нас життя. Якщо нам не доходить через голову, то дойде через задницю, розгою - якою великою ціною оплачується помилка вибору! І взагалі всі помилки під час війни коштують дуже дорого. Якщо народ не навчиться обирати правильні кадри, не навчиться системи діалогу із владою і не оволодіє методами контролю за її рішеннями і не навчиться захищати свої інтереси і своїх представників, то буде завжди якийсь Президент котрий робить не те що потрібно. А стосовно доріг - 14000 за рік гинуло в ДТП за 8 років війни це найбільші втрати що ми мали більше у 8 разів від того що ми втратили через війну. Тоді я питаю Вас - так де у нас найбільший фронт? Треба було будувати дороги але при цьому і армію зміцнювати.
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13.03.2022 23:38 Ответить
Ви не зрозуміли, людина з дивним ім'ям. .. Загалом в Україні того року зареєстровано 35 млн 560 тис. 427 виборців. За зеленського проголосувало 13.5 мільйонів... що становить 38% від загальної кількості виборців. Теж чимало. Але не 73%. Всупереч цьорму зелена пропаганда повертає цей факт так, що 73% ВСІХ виборців за нього проголосувало. Це навколо 26 мільйонів Тобто бреше вдвічі. Я це пояснюю, щоб вАм й читачам було зрозуміло як тасується колода з правди на брехню. Хоч я, особисто, упевнений, що зараз це вже значення не має. Має значення, що дороги будували, а армію ні. Хоча, якщо б не красти… з ковідного фонду, від чого померло більше 14 000, що загинули на дорогах.., з закладенніх грошей на отоплювальний сезон - вистачило б на все. АЛЕ крали. Так крали, що позакривали ракетні программи 2 роки тому… Це не закрите незробленними українськими ракетами небо скількі життів коштує українцям ?! Тож після перемоги над рашкою треба розібратися: а чи не могло б додати до перемоги на тисячі більше українців, якби не блакитні зелені злодюжки. Бо пропаганда кричатиме, що переможців не судять. От і все.
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14.03.2022 10:39 Ответить
Я так само обурений тим, що було зірвано фінансування оборонних програм і ця тенденція має місце ще з 1991 року! Я вище про все це вже писав. Правда полягає в тому, що ніхто в світі не зацікавлений щоб Україна процвітала. Воно добре і треба на форумах навіть постфактум повідомляти про зраду, корупцію, колабораціонізм і т.і. але треба нарешті навчитись бути розумними переднім умом, а не заднім - чому одразу по відміні фінансування ми не били в усі барабани? Там що, не було військових, політиків, нікого хто це все бачив і міг щось зробити? Та ні, все ж таки це колективна провина і тепер ми змушені платити непомірну ціну за свою безпечність та бездіяльність а в деяких випадках і злочинну діяльність. А тепер все так - або ми або нас...які страшні жертви та руйнування!!! Зведу свою думку до прислів'я: "якщо виходиш у море, не надійся на те, що шторму не буде - вчись плавати при штормі!"
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14.03.2022 16:45 Ответить
попереднім умом думала в Раді опозиція ..Хтось до неї дослухався ? Ні... А ви мені - приватній людині це радите? Ваше спражня фамілія , часом, на М анілов , ні ?
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14.03.2022 18:21 Ответить
Друже, Ви щось поплутали. Де я, конкретно Вас, до чогось закликав? Ми вели розмову про причинно-наслідкові зв´язки вибору як такого, наслідки вибору і людей в країні взагалі. Так чи інакше більшість обрала, кого обрала, і ми маємо те, що маємо. А опозиція у нас іще із 1991 року має передній розум, так... тільки чомусь не утримується наша далекоглядна опозиція більш ніж на один срок при владі і на 32й рік незалежності ми маємо купу вати, тотальну корупцію, внутрішніх колаборантів, бідність, купу анексованих територій і війну до якої ми не готові. І, ми дуже любимо крайнощі - будуємо або тільки армію, або тільки дороги, йдемо або тільки направо або тільки на ліво. Можливо інколи замість або або краще і і?
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14.03.2022 22:04 Ответить
Не буде ніякого розбору поьотів - будуть переможні відосіки, підготовка до другого строку і нагородження вояків разом з парадом на Хрещатику. Там не буде місця розбору поьотів, бо там
принцип "побєдітєлєй не судять" нажаль рулить.
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13.03.2022 19:37 Ответить
Не для того зараз гинуть наші хлопці і дівчата на фронті, щоби після перемоги залишити все так як було раніше. Будемо змушені все проаналізувати і зробити відповідні висновки на майбутнє. Прийде час, прийдуть люди, все буде добре. Все до цього вже іде.
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13.03.2022 19:59 Ответить
Зеля возмужал.Зарос весь,как бирюк.
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13.03.2022 16:17 Ответить
Ты рассажи что у тебя на Юге делается..И почему так тяжело защищаться ? Почему сдан Херсон с водой для Крыма! Почему ключевой Мариуполь защищает всего один полк ? Короче , что ты делал и делаешь , что победивших было как можно больше ?
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13.03.2022 17:07 Ответить
Так, але ніяких поступок маскалям!
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13.03.2022 17:54 Ответить
Верим в лучшее!! Такая мысль пришла, сейчас, март, там апрель-май, а май для ***** важный,9 мая,скрепы и все такое. Я не знаю как,но нужно войну заканчивать!!! но ни в коем случае не затягивать...
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13.03.2022 19:10 Ответить
Не буде так. Ми не дозволимо.
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13.03.2022 20:04 Ответить
100%, главное видосиков побольше, бабло вместо закупок ракет в асфальт суки закатали, в смысле по карманам, так и победа уже не за горами.
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13.03.2022 19:25 Ответить
Русскій карабль-95...
*****!
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13.03.2022 19:32 Ответить
Із $640 млрд загальних резервів Росії Захід заморозив золотовалютні резерви на $300 млрд. Україні ці гроші допоможуть відбудовуватись після війни. Головне - зберeгти людей і не допускати злодіїв та шахраїв до цієї справи.
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13.03.2022 21:31 Ответить
ДЕФОЛТ РОСІЇ БУДЕ - 650000000000 !!!
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13.03.2022 21:43 Ответить
РОЗСТІБНИ КОФТУ Й ДАВАЙ НА ПЕРЕДОК !)
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13.03.2022 21:42 Ответить
 
 