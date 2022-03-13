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"Пуск разрешен! Пуск! П#зда экипажу нах#й! Есть! Красавчик!", - оператор ПТРК "Стугна" уничтожил пятый танк оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Украинский воин-оператор ПТРК "Стугна" уничтожил со своей установки пятый танк российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись очередной успешной атаки опубликована на странице Сухопутных войск ВСУ.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+110
Смерть ватным ********** !
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13.03.2022 13:54
+79
Кожен мертвий кацапський окупант, - це десятки врятованих життів мирних мешканців України.

Смерть ворогам!
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13.03.2022 13:56
+51
Можно смотреть не переставая!
Слава Украине!
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13.03.2022 13:56
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Смерть ватным ********** !
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13.03.2022 13:54 Ответить
Да вы, батенька, ещё и лингвист
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13.03.2022 14:16 Ответить
И трансвеститам.
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13.03.2022 14:17 Ответить
Я так понимаю не тем, которые в хорошем смысле?
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13.03.2022 15:48 Ответить
Да ,ты правильно понимаешь ..
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13.03.2022 15:49 Ответить
а що є різниця?
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13.03.2022 20:02 Ответить
У яблочко
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13.03.2022 13:55 Ответить
Можно смотреть не переставая!
Слава Украине!
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13.03.2022 13:56 Ответить
И пипец машине боевай.
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13.03.2022 13:56 Ответить
Кожен мертвий кацапський окупант, - це десятки врятованих життів мирних мешканців України.

Смерть ворогам!
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13.03.2022 13:56 Ответить
Та яка там лексика, нормальна собі лексика, всім зрозуміла. Головне розкуйовдили сук!
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13.03.2022 13:56 Ответить
побільше б таких Стугн мати
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13.03.2022 13:56 Ответить
Гарна робота!
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13.03.2022 13:57 Ответить
Ну тут как раз крепкое словцо явно к месту.
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13.03.2022 13:59 Ответить
Интересно, при каком давлении отрывается башня?
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13.03.2022 13:58 Ответить
Наверное при подрыве бк
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13.03.2022 14:27 Ответить
Это понятно, что при подрыве б\к. Интересно, давлния 500 атмосфер достаточно, или там больше тысячи атмосфер надо?
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13.03.2022 14:35 Ответить
При качестве сборки рашистских танков -- хватит 20
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13.03.2022 16:29 Ответить
та ладно. Двадцать одномоментно будет, если туда в люк обычную ргдешку закинуть.
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13.03.2022 16:33 Ответить
Если 20 в течение секунды, то отрыв происходит. Проверено.
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13.03.2022 17:43 Ответить
Черв'ячк не задоволені
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13.03.2022 13:58 Ответить
мої ви , наші рідненькі,бережи вас всі сили небесні.Хай всі святі вас оберігають.Молимся за вас .
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13.03.2022 13:58 Ответить
умнічки
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13.03.2022 13:59 Ответить
После разгрома кацапни стугну будут разбирать, как горячие пирожки. Очень удачный ПТРК
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13.03.2022 13:59 Ответить
ага, і кацапи її точно десь перекуплять, краще залишати свої вдалі розробки для себе, і взагалі з таким сусідом треба все своє виробляти і в секреті тримати.
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13.03.2022 14:09 Ответить
Якія кацапы? Ніякіх кацапаў не будзе.
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13.03.2022 14:25 Ответить
Як ніяких кацапів не будзе? Хіба не лукашеску ганяє
дубинками білорусів по країні за допомогою кацапів?
Вашим військом вже керують рюзьке охвіцірени!
А телебачення бульбашивське хіба не кацапське?
Все мовлення кацапське! Це як кацапів не будзе?
Вони вже є і давно. Тобі напевно теж палицею по
голові дісталося,верзеш казна що!
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14.03.2022 11:34 Ответить
Як ніяких кацапів не будзе?
---
Ніяк не будзе. Увогуле. Зусім. Нават такіх дурных, як Вы.
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14.03.2022 11:48 Ответить
Вони є і будуть! Бо такими бесхребетними як ти повна Білорусь!
Вийди там у себе на вулицю і починай кричати що лукашенко
дурень! Відчуєш на своїй шкурі всю свою розумність. Придурок!
Дон Дрочило покажи сміливість ,дай нам ім'я та призвіще своє
а то сховася за ніком і радянським прапорцем,героя з себе робиш.
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14.03.2022 13:47 Ответить
Придурок!
---
Объективность самооценки делает Вам честь... 👍
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14.03.2022 13:49 Ответить
Нарешті! Вспливло кацапське гімно! Що ? Очко жим-жим,
щоб представити своє ім'я та призвище? ***** путінське!!!
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14.03.2022 13:54 Ответить
Очко жим-жим
---
И поделом Вам!
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14.03.2022 13:56 Ответить
дай нам ім'я та призвіще своє
---
А ў Вас "а4dacd3a" - гэта імя ці прозвішча? о_0
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14.03.2022 13:52 Ответить
Так ти ще не тільки бздливий ,ти ще й тупий!
Під час реєстрації на сайті тобі після ім'я та
призвіща привласнюють кодову фразу. Це
робить власник сайту а не ти. Що захоче то
і напише. Таких тут багато. Так яке твоє ім'я
та призвище в натуре? Відкрий личико Гюльчитай!
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14.03.2022 14:14 Ответить
Калі ласка, перастанце хлусіць. Я зарэгістраваны на сайце і ніякіх дадаткаў да майго ніку ніхто не рабіў.






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14.03.2022 18:23 Ответить
Дрочило покажи
---
Каму? 0_0
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14.03.2022 13:54 Ответить
Не проблема, до того вже буде Стугна М, М2 і т.д. )
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13.03.2022 19:12 Ответить
передайте цим "асвабадителям", що їм дома "баєвиє" ніхто платити не збирається. хай до мамок їдуть.
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13.03.2022 14:01 Ответить
А какое спокойствие,как на учениях
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13.03.2022 14:01 Ответить
И молодая не узнает, какой у парня был конец...
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13.03.2022 14:02 Ответить
Ну про "конец" молодая сто пудово знала, а вот про звиздец танкиста не узнает точно... ********* ей объяснит, что и молодцы у нее никакого не было
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13.03.2022 14:09 Ответить
ну якщо врахувати що кацапи нарот-3,14дарпас, то нефакт, що там якась молодая щось знала
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13.03.2022 20:05 Ответить
ну тогда не факт что и "молодая" женского пола
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13.03.2022 22:14 Ответить
Было бы круто посмотреть что осталось от экипажа, а то не понятно то ли танк уничтожен то ли просто поврежден.
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13.03.2022 14:03 Ответить
башню знесло і танку і танкистам.
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13.03.2022 14:10 Ответить
с экипажа там обычно не остается ничего-что от стугны,что от энлава,что от джавелина,что от обычного тамдемного гранатомета
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13.03.2022 14:35 Ответить
Та хоч РПГ, головне щоб БК здетонував ))
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13.03.2022 19:13 Ответить
півлітрова баночка
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13.03.2022 20:05 Ответить
Цікавого мало, кажуть з трьох рашистів ледь пів-літрова баночка органіки назбирується.
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13.03.2022 17:04 Ответить
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13.03.2022 14:04 Ответить
Да в принципе вполне нормативная лексика, тем более по отношению к лаптеногим
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13.03.2022 14:05 Ответить
По танку вдарила болванка,
Прощай бурятский экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
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13.03.2022 14:06 Ответить
Немає трупів, біосміття на півлітрову баночку.
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13.03.2022 19:15 Ответить
Це не лексика, це пісня!
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13.03.2022 14:11 Ответить
Дай я тебя цемну (с)
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13.03.2022 14:13 Ответить
Нет сомнения что перемога за Украиной
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13.03.2022 14:13 Ответить
Лайфхак для кацапских танкистов: если держать орудийный затвор и люки в башне открытыми, то башню танка не отрывает давлением газов от детонации боекомплекта.
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13.03.2022 14:18 Ответить
А в середині цыплята буряти-табака.
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13.03.2022 14:26 Ответить
Не получается. Это все равно, что бурито в мартеновской печи готовить - только запах в первую минуту остаётся. Да и то, он быстро развеивается.
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13.03.2022 15:00 Ответить
Гуляш в горщику.
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13.03.2022 19:17 Ответить
-Я Стугна, вылетаю в полет, разрешите взлет?
-Взлет разрешаю!
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13.03.2022 14:30 Ответить
А где тут нецензурная лексика? Только таким языком нужно разговаривать с рашистами.
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13.03.2022 14:39 Ответить
А коментарі бойових побратимів безцінні: ось так і звучить щара радість.
Воїни, здоров'я та успіхів вам!
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13.03.2022 14:39 Ответить
смерть москальским свинособакам!
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13.03.2022 15:27 Ответить
як красиво сказано... "пізда екипажу"... дорогі мої, бережи Вас Господь... і головне - будьте завжди живими... нехай Вас Бог береже!
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13.03.2022 15:30 Ответить
У Стугни також є власні переваги - відео спостереження та супровід. Такі відео - просто бальзам на душу.
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14.03.2022 00:43 Ответить
КАК ТАРАКАНОВ !)
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14.03.2022 07:16 Ответить
 
 