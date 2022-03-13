"Бердянск – это Украина", - жители города вышли на митинг против оккупантов. ВИДЕО
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В Бердянске жители города вышли на митинг против российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
"Бердянск - это Украина. Еще вчера его называли городом азовских бычков и дерзких браконьеров. А сегодня Бердянск - символ сопротивления оккупации", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий13.03.2022 13:59
+7 Irada
показать весь комментарий13.03.2022 13:59
+5 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий13.03.2022 14:10
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То притопи хош одну наволоч касабську.
какая ХНР - такая и встреча: Хер На Рыло
Слава Украине !
Героям Слава !
Україна буде все та вся !
Ми переможемо
..
Слава нації
Смерть москалям
Интересно, после нападения россии на Украину они там прозрели? настроения у них поменялись на антироссийские? или они остаются такими же зомби?
Интересно было бы соцопрос провести жителей этих терририй.
На донбассе же 60% украинцев, и только 40% русских. Как они могут быть такими ватонутыми?