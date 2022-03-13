"Бердянск – это Украина", - жители города вышли на митинг против оккупантов. ВИДЕО

В Бердянске жители города вышли на митинг против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

"Бердянск - это Украина. Еще вчера его называли городом азовских бычков и дерзких браконьеров. А сегодня Бердянск - символ сопротивления оккупации", - говорится в сообщении.

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