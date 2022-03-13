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Бердянск (401) война (46875) митинг (2540)

"Бердянск – это Украина", - жители города вышли на митинг против оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Бердянске жители города вышли на митинг против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS 

"Бердянск - это Украина. Еще вчера его называли городом азовских бычков и дерзких браконьеров. А сегодня Бердянск - символ сопротивления оккупации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+16
Что, российские мрази, "Херсонская народная рэспублика" не вылупилась? Потому, что настоящих херсонцев в городе больше, чем тех проституток-гастролёров, которых вы можете завести для инсценировки митингов за "ХНР"! Херсон - Украина!
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13.03.2022 13:59
+7
Эти твари могут только с одиночными пикетами воевать.
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13.03.2022 13:59
+5
а сейчас мы что делаем ?
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13.03.2022 14:10
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Ox,дивіться,щоб не загребли
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13.03.2022 13:57 Ответить
Эти твари могут только с одиночными пикетами воевать.
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13.03.2022 13:59 Ответить
Мітинг, це - добре! Тільки кацапи їх нерозуміють! Треба партизанити!
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13.03.2022 13:58 Ответить
Так як ти ...за бугром!?
То притопи хош одну наволоч касабську.
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13.03.2022 14:03 Ответить
Да, я за бугром..., поки що! Але в Україні воють мої гроші, які вбили вже неодного окупанта!
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13.03.2022 14:32 Ответить
Что, российские мрази, "Херсонская народная рэспублика" не вылупилась? Потому, что настоящих херсонцев в городе больше, чем тех проституток-гастролёров, которых вы можете завести для инсценировки митингов за "ХНР"! Херсон - Украина!
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13.03.2022 13:59 Ответить
на ХНР засохли караваи и завяли цветы:

какая ХНР - такая и встреча: Хер На Рыло
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13.03.2022 14:08 Ответить
Слава Бердянску !
Слава Украине !
Героям Слава !

Україна буде все та вся !
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13.03.2022 14:10 Ответить
... если нас примут в НАТО, то нам придётся ещё и НАТО от росии защищать ...
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13.03.2022 14:00 Ответить
а сейчас мы что делаем ?
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13.03.2022 14:10 Ответить
Плюсую.
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13.03.2022 14:12 Ответить
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 14:01 Ответить
Арестуют лидеров и все. Нужны другие методы.
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13.03.2022 14:03 Ответить
все буде....
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13.03.2022 14:11 Ответить
карлик-Цахес має перед собою завдання - провести Парад перемоги на 9 травня у Києві. Ну та як, зустрінемо його? А може ще й відспіваємо в останню путь.
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13.03.2022 14:04 Ответить
Посмотрите как жители неоккупированного россией Донбасса голосовали за ОПЗЖ.

Интересно, после нападения россии на Украину они там прозрели? настроения у них поменялись на антироссийские? или они остаются такими же зомби?

Интересно было бы соцопрос провести жителей этих терририй.

На донбассе же 60% украинцев, и только 40% русских. Как они могут быть такими ватонутыми?

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13.03.2022 14:07 Ответить
У Святогірській лаврі проходив гей-парад неонацистських жидобандеровських карателів. Тому її й обстріляли з повітря. Ось такий він руZZкий мирЪ.
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13.03.2022 14:08 Ответить
Душите русню!
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13.03.2022 14:09 Ответить
Вот это характер.
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13.03.2022 14:22 Ответить
Здається не все так погано в моєму рідному місті
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13.03.2022 14:43 Ответить
Бережи вас Господь, Українці.
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13.03.2022 15:43 Ответить
 
 