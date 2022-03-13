Зеленский: Благодарен каждому, кто не сдается. Кто протестует. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен жителям временно оккупированных населенных пунктов, выходящих на проукраинские митинги.

Об этом Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен каждому. Каждому, кто не сдается. Кто протестует. Кто демонстрирует оккупантам, что Украина – это наша земля. Херсон, Мелитополь, Бердянск и все другие города. Украина победит!", - написал глава государства.

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