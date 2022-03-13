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Зеленский: Благодарен каждому, кто не сдается. Кто протестует. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский благодарен жителям временно оккупированных населенных пунктов, выходящих на проукраинские митинги.

Об этом Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен каждому. Каждому, кто не сдается. Кто протестует. Кто демонстрирует оккупантам, что Украина – это наша земля. Херсон, Мелитополь, Бердянск и все другие города. Украина победит!", - написал глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Бердянск – это Украина", - жители города вышли на митинг против оккупантов. ВИДЕО
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Протестовать мало, уничтожать надо
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13.03.2022 14:27 Ответить
за вэлыке будивныцтво ответишь по любэ...
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13.03.2022 14:28 Ответить
Ты их должен в жопу целовать, а не благодарить. Где ракеты, которые в 16, 17 годах успешно испытывали на полигонах? Похоронил? А сейчас хрипишь каждый день на экранах. За все спросим.
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13.03.2022 14:59 Ответить
"Зеленський: Вдячний кожному" .... Треба було армію фінансувати......
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13.03.2022 14:43 Ответить
Представники закордонних видань також розповіли, що позицію компанії Renault підтримує президент Франції Еммануель Макрон. На нещодавній зустрічі з французьким бізнесом політик закликав не приймати поспішних рішень та не залишати ринок росії.(с)
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13.03.2022 14:46 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський вдячний мешканцям тимчасово окупованих населених пунктів, які виходять на проукраїнські мітинг." - Ех Зеля, Зеля, навіщо дякувати ? Це така природа українця, його ментальність і його історія. Ти, просто, не знав.
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13.03.2022 15:12 Ответить
Я читаю, что порохоботов так и дальше продолжает колбасить, да ваш барыга Порошенко на месте Зеленского уже давным давно сдал бы Украину, это уже поняли не только в Украине но и во всём мире.
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13.03.2022 16:24 Ответить
Идиотка.
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13.03.2022 17:10 Ответить
 
 