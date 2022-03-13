Митрополит Арсений призвал прекратить бомбить мирных людей в связи с авиаударом по Святогорской Лавре. ВИДЕО

Митрополит Святогорский Арсений в связи с авиаударом по Святогорской Лавре записал видеообращение.

Видео опубликовано на странице в Фейсбуке Украинской Православной Церкви, передает Цензор.НЕТ.

"Владыка сообщил, что бомба упала у моста, который объединяет город и монастырь. В результате авиаудара были выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме. Также пострадала гостиница Лавры, где на тот момент проживало 520 беженцев, 200 из которых – дети. Некоторые получили ранения от осколков стекла от окон. Все проживающие в монастыре после удара ночевали в подвалах", - говорится в сообщении.

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Митрополит Арсений призвал всех, от кого это зависит, прекратить бомбить мирных людей в мирных городах Украины.