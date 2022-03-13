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Митрополит Арсений призвал прекратить бомбить мирных людей в связи с авиаударом по Святогорской Лавре. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Митрополит Святогорский Арсений в связи с авиаударом по Святогорской Лавре записал видеообращение.

Видео опубликовано на странице в Фейсбуке Украинской Православной Церкви, передает Цензор.НЕТ.

"Владыка сообщил, что бомба упала у моста, который объединяет город и монастырь. В результате авиаудара были выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме. Также пострадала гостиница Лавры, где на тот момент проживало 520 беженцев, 200 из которых – дети. Некоторые получили ранения от осколков стекла от окон. Все проживающие в монастыре после удара ночевали в подвалах", - говорится в сообщении.

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Митрополит Арсений призвал всех, от кого это зависит, прекратить бомбить мирных людей в мирных городах Украины.
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Топ комментарии
+21
ця тварина з хрестиком боїться звернутися до ***** і думає сидіти на двох кріслах....воно знає, від кого залежить припинення вогню...Це РПЦ МП!!!!
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13.03.2022 14:29
+11
Ця тварина жаліється після того як розвалили його бізнес.
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13.03.2022 14:30
+11
а молотить по атеистах,мусульманах и прочих греко-католиках,блеадь,просто богоугодное дело..
ненавижу ****.
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13.03.2022 14:31
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ця тварина з хрестиком боїться звернутися до ***** і думає сидіти на двох кріслах....воно знає, від кого залежить припинення вогню...Це РПЦ МП!!!!
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13.03.2022 14:29 Ответить
шибануться об сарай
упц мп ********, то отче просить не бомбити?
а то у склад рашської зброї в церкві можуть влучити?

шо ж ти падло мовчало, коли твоїх парафіян винищують твої керівники?
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13.03.2022 14:30 Ответить
Ця тварина жаліється після того як розвалили його бізнес.
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13.03.2022 14:30 Ответить
Було б добре якби тих попів повбивало московитськими бомбами.
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13.03.2022 14:31 Ответить
Як ховали по своїх церквах в 2014 "асвабадітєлєй" забули ?
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13.03.2022 15:02 Ответить
а молотить по атеистах,мусульманах и прочих греко-католиках,блеадь,просто богоугодное дело..
ненавижу ****.
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13.03.2022 14:31 Ответить
Попи МП в своєму репертуарі. Жодного засудження рашки, тільки обтічні фрази. "Абращяюсь ко всєм..." Думаю, після цієї війни, вже ніхто не буде особливо протестувати, коли викинемо МП геть з України.
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13.03.2022 14:35 Ответить
Після війни хреново, бо Європа буде бздіти про толерантність та іншу їбалу, потрібно вже їх гнати з України!
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13.03.2022 14:42 Ответить
Ох, сумніваюся. Православна церква сама по собі притримується старих канонів, тому і зветься ортодоксальною. А мацковський патріархат ще на порядок відсталіший. Переважна більшість стоїть в церкві, співає, хреститься, але практично не розуміє жлдного слова, тому що служать старословянською мовою. А ходять тому, що всі ходять. Я є свідком цього, у нас в сусідньому селищі мацковська церква, піп тільки і дивиться, щоб щось кашлянули до кишені. А у батька в селищі український патріархат. Піп волонтерить... возить на фронт допомогу ще з 2014 року. Він як піп, як психолог, людина високої моралі, до якого люди приходять на проповідь, за порадами. А мацковський піп тьльки іже єсі на нєбєсі...
Більшість прихожан люди темні, налякані... якщо не підеш до церкви, то підеш в пекло.... якщо ге даси на церкву, то відлучать і тоді дивись правило перше... так і тримають. ПЦУ намагається відійти від тих застарілих підходів, але... це церква.
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13.03.2022 14:50 Ответить
Попи, будете літати із дзвіниць
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13.03.2022 14:38 Ответить
Статус лаври отримано за 1 000 000 доларів налом особисто Гундяю через Ларіка Донецького... Хузяїн бомбить, а піп звертається до невідомого кого... **** святий
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13.03.2022 14:48 Ответить
Я так і не почув ніякої конкретики про бомбардування, тобто якщо слухати цю хрінь, то взагалі не зрозуміло про яку війну він говорить. РПЦ далі в своєму стилі, просто відмовчується. Людей звісно жаль.. Але цоьму поЦпу бажаю йти за кораблем)
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13.03.2022 14:52 Ответить
Арсений - свинья ,, русского мира,, прятавший оружие , освящал боевиков на убийство украинцев. Это русский поп , поп московского сатаната- место УПЦ МП в Раше. Православные! Раскройте глаза , прозрейте - это не церковь , это передовой отряд врага. Сейчас будут,,перекрашиваться,, и маскироваться украинцами. Совсем недавно в нашей Печерской Лавре избили человека только за вопрос о войне.
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13.03.2022 14:55 Ответить
..блін.. це ж мій, колись совєцький, піонерський табір "Донець", десь п"ять кілометрів од них (якесь Богородичне).. мій шкільний друг-дурень-сурмач, родом з Черемхове Сибір, у тому таборі, за цю Лугандонію у 2014му вже загинув.. скільки можна, РУдебіли..?
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13.03.2022 14:57 Ответить
Может, ему, чем нести ахинею, на лифте прокатиться?
Как другому Арсению, у которого погоняло было не "Митрополит", а "мотоРЫЛО".
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13.03.2022 14:59 Ответить
Не словоблудьте,негайне приєднання до ПЦУ!
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13.03.2022 15:05 Ответить
что-то от этого сектанта не слышно было, кто бомбил ? наверно потом будет петь, что укропы виноваты
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13.03.2022 15:20 Ответить
Не слухав, але гарантію даю що про ********* і про кацапів він не сказав ні слова .
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13.03.2022 15:27 Ответить
Продовжуй молитись і нічого боятись:ти і твої парафіяни під захистом БОГА.
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13.03.2022 16:51 Ответить
Який науй владика??? Він офіцер ФСБ, грьобаний!!!
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13.03.2022 16:55 Ответить
Фарисейство до добра не приведе. МП дуже сильна антиукраїнська фірма. Поки люди не усвідомлять шо туди шкідливо ходити нічо не зміниться.
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13.03.2022 18:28 Ответить
Так от своих же прилетело. Если все время молиться на москву и кирилла, то оно и прилетает в ответ
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13.03.2022 20:21 Ответить
 
 