Митрополит Арсений призвал прекратить бомбить мирных людей в связи с авиаударом по Святогорской Лавре. ВИДЕО
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Митрополит Святогорский Арсений в связи с авиаударом по Святогорской Лавре записал видеообращение.
Видео опубликовано на странице в Фейсбуке Украинской Православной Церкви, передает Цензор.НЕТ.
"Владыка сообщил, что бомба упала у моста, который объединяет город и монастырь. В результате авиаудара были выбиты окна в Успенском соборе и Покровском храме. Также пострадала гостиница Лавры, где на тот момент проживало 520 беженцев, 200 из которых – дети. Некоторые получили ранения от осколков стекла от окон. Все проживающие в монастыре после удара ночевали в подвалах", - говорится в сообщении.
Митрополит Арсений призвал всех, от кого это зависит, прекратить бомбить мирных людей в мирных городах Украины.
Топ комментарии
+21 der
показать весь комментарий13.03.2022 14:29
+11 Руслан Сольвар
показать весь комментарий13.03.2022 14:30
+11 Don Bessam dc0e2bc1
показать весь комментарий13.03.2022 14:31
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упц мп ********, то отче просить не бомбити?
а то у склад рашської зброї в церкві можуть влучити?
шо ж ти падло мовчало, коли твоїх парафіян винищують твої керівники?
ненавижу ****.
Більшість прихожан люди темні, налякані... якщо не підеш до церкви, то підеш в пекло.... якщо ге даси на церкву, то відлучать і тоді дивись правило перше... так і тримають. ПЦУ намагається відійти від тих застарілих підходів, але... це церква.
Цпу бажаю йти за кораблем)
Как другому Арсению, у которого погоняло было не "Митрополит", а "мотоРЫЛО".