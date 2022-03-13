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Оккупанты открыли огонь на мирном митинге в Херсоне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты открыли огонь на мирном митинге в Херсоне

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает телеграм-канал BEREZOVIEW.
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Топ комментарии
+36
Некогда и незачем нам было создавать ТРО и Сопротивление в полумирное время, значит займёмся этим в военное. Это тяжкая цена за бездействие и сплошные праздники
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13.03.2022 14:32
+33
Зенелоху надо сказать спасибо .Его ведь предупреждали сша за две недели ,что будет вторжение и что он им отвечал не распространяйте фейки и дезинформацию.А мог бы за это время провести мобилизацию
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13.03.2022 14:35
+21
"дыра типа ордло" будет уся рабсеюшка. Свои границы Украина отобъёт назад.
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13.03.2022 14:39
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мразота
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13.03.2022 14:32 Ответить
Некогда и незачем нам было создавать ТРО и Сопротивление в полумирное время, значит займёмся этим в военное. Это тяжкая цена за бездействие и сплошные праздники
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13.03.2022 14:32 Ответить
Зенелоху надо сказать спасибо .Его ведь предупреждали сша за две недели ,что будет вторжение и что он им отвечал не распространяйте фейки и дезинформацию.А мог бы за это время провести мобилизацию
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13.03.2022 14:35 Ответить
то отдельный вопрос ,что ОНИ РЕАЛЬНО ГОВОРИЛИ Зеленскому и главное сколько раз за последний год
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13.03.2022 14:38 Ответить
Знав він про все. Якби офіційно це підтвердив, почалась би паніка, багато хто би виїхав за кордон.
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13.03.2022 14:56 Ответить
ну сейчас все можна думать-только есть куча видосов в ютубе начиная с годичной давности-которые муссировали войну РФ с Украиной.,карты раздела,карты вторжения и т.п.
Скорее всего и договорняки были китая,сша и россии о разделе Украины-закупка китаем массово продовольствия и ресурсов косвенно это подтверждает,бегство посольств во львов тоже,подводка венгерского шакала войск к границе украины,договор рашки с китаем.
Самое главное подозрение вызывают действия первые 3 дня сша и британнии (время ожидания-сдадутся или не сдадутся).
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13.03.2022 15:11 Ответить
Значить США та Британія винні, що зебіл по оманам буковелям катався і завалив всі оборонні замовлення? А не окуїв ти, падлюка?
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13.03.2022 16:13 Ответить
вы слишком упрощенно все представляете и не хамите.
Ну вот представьте: у нас в черкассах каждые 3 часа воздушная тревога,поначалу люди все бегали в подвалы (в том числе и я с супругой),в какие то 2 дня через город пролетело 14 ракет,но бомбардировок нет-все привыкли и сейчас все ложат на тревогу.Но не факт что не прилетит гостинец.
Вот так и зеленский- ему 100 раз говорили ,что нападет (слухи уже год шли,с картами от бацьки и т.п.),но все не нападали,а потом взял и напал .,не развернув тылы,госпиталя,логистику.
Такие тактические приемы известны давно,еще в библии описано подобный прием захвата города-когда ходили воекруг неделю,трубили,а когда все привыкли кинулись на штурм
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13.03.2022 16:28 Ответить
Ти падло тут вумнічаєш, а брат невістки в одній з бригад резерву сьогодні в таврійському напрямку пішов на бойове, без броніка, без форми, без берців!!! Добре хоч автомата дали. А все інше в дорожки закопали, в буковелях та оманах пробухали!!! Ненавиджу гнід. Тепер ***** піариться, ***** мужнє в телевізорі світить! А я не впевнений що він повернеться! Хотів броніка йому відвезти десь 500 км, але там вже міст на трасі Кривий Ріг-Миколаєв підірвали, не проб'юся.
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13.03.2022 17:26 Ответить
там больше вопросов не к зеле ,а к командованию всу и сбу по херсонской области.Налицо полное предательство.
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13.03.2022 17:34 Ответить
Нє к зєлє? А оборонні замовлення також ЗСУ заморозило?! ***** піарить цю зелену нечисть! Тільки ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ заслуговують на шану і повагу, які незважаючи на злочинний саботаж зеленого лайна борються з кацапською навалою ціною життів наших воїнів.
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13.03.2022 17:51 Ответить
я его не пиарю,не смылся и на том спасибо.
К простым воинам и офицерам всу -они достойно исполняют свой долг,проявляют героизм и стойкость -достойную высших похвал.
Просто есть большие вопросы к командованию Всу в плане выхода противника с крыма по двум дорогам на оперативный простор без единого выстрела и без саперной проработки дорог возможного вторжения
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13.03.2022 19:03 Ответить
Его предупреждали с октября месяца прошлого года - раша накапливает ударные группировки на границе с Украиной под видом учений. Реакции ни какой - т.е реакция была - вы нагнетаете, вы хуже скобеевой. Да это всё есть в нете.
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13.03.2022 14:54 Ответить
с 14 года вообще куча времени прошло. и убитые - ежедневно. и территории - оккупированы. так что две недели это ни о чем. если лидеры не могут, значит население дойдет до всего само правда с несоизмеримыми жертвами. зато поумнеет, может быть.
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13.03.2022 16:50 Ответить
порохосос ты гребаный никто не виноват что ты тупой и не дрыснул тогда когда америкосы предупреждили так что зе не виноват а виноваты те кто тебя сделал тупорылым
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11.04.2022 14:31 Ответить
В этом есть и плюсы. В такое время меньше шансов, что оружие попадет манкуртам. Вооружаться будут мотивированные патриоты, а не инстагамщики или ещё хуже манкурты или диверсанты.
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13.03.2022 14:38 Ответить
Рашизм = фашизм..
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 14:33 Ответить
В Ирпене расстреляли журналиста нью йорк таймс
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13.03.2022 14:34 Ответить
😥
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13.03.2022 16:17 Ответить
русня это фашистские нелюди. Жители Херсона красавчики - дали понять тварям что их пухкалок никто не боится.
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13.03.2022 14:34 Ответить
Ніколи більше не пишіть "росія" з великої літери а слово "руZкій" пишіть з латинською Z щоб пам'ятати на віки. А це потрібно внести це в граматику і словники.
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13.03.2022 14:35 Ответить
В Ірпені окупанти розстріляли кореспондента New York Times, загинув американський відеограф Брент Ренауд. Знову будуть стурбовані?
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13.03.2022 14:35 Ответить
Не обов'язково. Можна ще занепокоїтись.
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13.03.2022 14:39 Ответить
хватит паниковать
война не дело одного дня
они там просто даже еще не обжились
вечно они там сидеть не будут
это не времена ордло, когда не мир или война
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13.03.2022 14:38 Ответить
"дыра типа ордло" будет уся рабсеюшка. Свои границы Украина отобъёт назад.
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13.03.2022 14:39 Ответить
поцелуй меня в ж@@у путлеровский троль,трупы на поле руцких солдат гниют и собаки эту падаль жрут!
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13.03.2022 14:40 Ответить
немного не то время,и ресурсы если санкции не снимут ,для обживания территории не те ,и если конечно по какому то договору територрию не отдадут -то войнуха партизанская не за горами,тем более если ее поддерживать поставками боеприпасов и высокотехнологичного оружия из -вне
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13.03.2022 14:42 Ответить
Тільки повстання, решта ...
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13.03.2022 14:36 Ответить
стріляють курви
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13.03.2022 14:37 Ответить
"Русскіє стрєляют..." То не "русскіє", і навіть не люди. Припиніть називати те мокшанське біосміття "русскімі".
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13.03.2022 14:38 Ответить
Результат того что населению не выдали оружие.
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13.03.2022 14:40 Ответить
а можно как-то мирным передать калаши?
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13.03.2022 14:41 Ответить
то раньше делать надо было и не калаши ,а гранатометы и снайперские винтовки.
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13.03.2022 14:43 Ответить
Вот вам и мирное противостояние. Фашистов нужно уничтожать а не просить их уйти. Ето не те люди которые понимают что такое мирные протесты
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13.03.2022 14:45 Ответить
КАЦАПЫ вы МРАЗИ ,ВСЕХ вас тварей УНИЧТОЖИМ !!!
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13.03.2022 14:45 Ответить
КАЦАПОВ В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖАЛОСТЬ К ЭТИМ УБЛЮДКАМ НЕ ДОПУСТИМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 14:47 Ответить
Российская армия сегодня - это сатанинская армия. Свои орудия убийства она маркирует нацистскими знаками Z и V. Отныне каждый житель Украины, каждый житель Земли должен понимать, что все воюющие под этими знаками- сатанисты. Сатанисты должны быть уничтожены.
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13.03.2022 14:48 Ответить
Z-по иудейски обозначает меч
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13.03.2022 17:46 Ответить
Приедь на окупированные проведи инструктаж с примером .
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13.03.2022 15:07 Ответить
Нет ты всё же действительно дегенерат .
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13.03.2022 18:04 Ответить
бл...блін як же вони з автоматами там обісралися?)))
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13.03.2022 15:28 Ответить
А если бы в 14м не зассали и разрешили скрыто носить огнестрел - то эти захватчики бы в большинстве были бы уже дохлые....
Помню слова Авакяна, Геращенко и К о-не на часі... У нас плохой менталітет.. Бб
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13.03.2022 15:29 Ответить
 
 