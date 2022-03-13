"Еда завонялась, картофель сгнил, огурцы разбились. Вот, рахиты", - украинские бойцы осматривают трофейную полевую кухню российских оккупантов. ВИДЕО
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Украинские бойцы захватили новую полевую кухню российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, установлена она на базе автомобиля "КАМАЗ".
"Кухня - огонь. Я лично таких в Украине не видел. И котлы есть, что хочешь... Еда завонялась, картофель сгнил, огурцы разбились. Вот, рахиты", - говорит один из бойцов, осматривая трофей.
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+57 Ksenia VB
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Свинкі дуже розумні і як не дивно теж ******* чистоту.Порядок
в сажнику повинна підтримувати людина. А кацапа можна
порівнювати тільки з гельмінтами.Це гадість рода людського!
вымыть-выдраить и оборудованием можно спокойно пользоваться (как и всем трофейным)
как и оружие, боеприпасы... так и полевую кухню - ну будет наша тероборона кушать горячее - разве это плохо?
вы не только спасаете Украину, вы делаете планету Земля чище..
соленые огурцы)))
Головне: добре продезінфікувати!
- Один ...