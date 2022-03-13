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"Еда завонялась, картофель сгнил, огурцы разбились. Вот, рахиты", - украинские бойцы осматривают трофейную полевую кухню российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Украинские бойцы захватили новую полевую кухню российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, установлена она на базе автомобиля "КАМАЗ".

"Кухня - огонь. Я лично таких в Украине не видел. И котлы есть, что хочешь... Еда завонялась, картофель сгнил, огурцы разбились. Вот, рахиты", - говорит один из бойцов, осматривая трофей.

Также смотрите: В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику. ФОТО
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Топ комментарии
+57
Не існує настільки брудної свині, з якою можна зрівняти кацапську сутність.
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13.03.2022 15:03
+52
Та нормально, они же свиньи
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13.03.2022 15:01
+44
Стане нашим у нагоді, якщо вже голодранці не вміють користуватись.
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13.03.2022 15:02
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Та нормально, они же свиньи
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13.03.2022 15:01 Ответить
Не існує настільки брудної свині, з якою можна зрівняти кацапську сутність.
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13.03.2022 15:03 Ответить
Ну наши свинки самые лучшие
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13.03.2022 19:06 Ответить
Не ображайте свиней будь ласка, то ближче до хробаків гнійних.
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13.03.2022 17:05 Ответить
Кацапів можна порівнювати лише з глистами.
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13.03.2022 22:26 Ответить
Дійсно не треба ображати свинок. Від них ще велика користь!
Свинкі дуже розумні і як не дивно теж ******* чистоту.Порядок
в сажнику повинна підтримувати людина. А кацапа можна
порівнювати тільки з гельмінтами.Це гадість рода людського!
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14.03.2022 11:44 Ответить
Стане нашим у нагоді, якщо вже голодранці не вміють користуватись.
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13.03.2022 15:02 Ответить
лично я бы после них есть не стал..... )
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13.03.2022 15:07 Ответить
тю на вас !!!))) не надо "после" )))) надо "вместо" них )))
вымыть-выдраить и оборудованием можно спокойно пользоваться (как и всем трофейным)
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13.03.2022 15:23 Ответить
не-не-не, Василек! законтачился - это на всю оставшуюся жизнь! ))
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13.03.2022 15:29 Ответить
я про оборудование))) а не про продукты-вещи-задницы)))))
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13.03.2022 15:31 Ответить
та я не знаю...., я бы не стал..... ))
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13.03.2022 15:33 Ответить
взорвал бы к ****** и забыл......
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13.03.2022 15:34 Ответить
отут не соглашусь - технику врага всегда можно повернуть против врага...
как и оружие, боеприпасы... так и полевую кухню - ну будет наша тероборона кушать горячее - разве это плохо?
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13.03.2022 15:40 Ответить
Тому господь тебе туди не послав , підривник ворожих кухонь ! Це обладнання згодиться не менш ніж зброя і ковток гарячого потрібен не тільки військовим !
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13.03.2022 16:13 Ответить
Сапёр-подрывник мамкин, успокойся. Все вражеские ресурсы используем себе во благо.
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13.03.2022 20:47 Ответить
да..., да...., ложку после них не забудь облизать.....
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13.03.2022 20:49 Ответить
Ракоцап, свои рабские привычки не приписывай другим. Кстати, назначаю тебя капитаном срусского корабля.
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13.03.2022 21:19 Ответить
Взривати не потрібно,зробити мобільну майстерню.Є де ключі та інший інструмент положити.
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14.03.2022 07:25 Ответить
дорогие наши украинские военные - бейте орков..
вы не только спасаете Украину, вы делаете планету Земля чище..
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13.03.2022 15:03 Ответить
нормально прибарахлились
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13.03.2022 15:04 Ответить
Тема репы не раскрыта
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13.03.2022 15:04 Ответить
Ну то тримайте хробачків : Імпортозаміщення: росіянам пропонують замість м'яса їсти дощових черв'яків
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13.03.2022 15:13 Ответить
задумка гарна, але рукожопі орки і це зуміли переговняти.
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13.03.2022 15:07 Ответить
Там кухня з імпортних комплектуючих, срюскій тільки кунг. Сам КАМАЗ також наполовину імпортний.
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13.03.2022 22:28 Ответить
мда
соленые огурцы)))
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13.03.2022 15:07 Ответить
ОГІРКИ=ТО ВЖЕ У НАШИХ БАБЦЬ ПО СЕЛАМ =ВІДМАРОДЕРИЛИ СВИНОСОБАКИ
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13.03.2022 15:26 Ответить
Нам у господарстві все знадобиться!!! Тепер буде наших хлопчиків годувати смакотою!!!!!
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13.03.2022 15:08 Ответить
Ясное дело, что все порченное, мародерить то проще. "Могучая и непобедимая" всегда и везде так делала.
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13.03.2022 15:09 Ответить
Марадьорити вміють, зберігати і готувати ні.
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13.03.2022 17:07 Ответить
Огурцы смарадеренные, т.к. в стеклянных банках с раши невезли бы.
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13.03.2022 15:10 Ответить
I картопелька також наша-десь в селi змарадерили...😠
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13.03.2022 16:01 Ответить
"В Україні таких машин немає", та чесно кажучи, не дуже вловив необхідності - це якесь тісне приміщення на колесах з досить великим котлом, але все одно скільки такою кухнею вдасться нагодувати? 30? 50 орків? Більше - не повірю: там нема, де розвернутися. Як перевозка для овочей? Ну таке собі, простий грузовик і то краще. Щось дуже неефективна річ на вигляд.
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13.03.2022 15:10 Ответить
Это полевая кухня новейшего образца. Вот КП-130 (гугли), самая распространенная в ВСУ. Гуано вычистить и отлично послужит.
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13.03.2022 15:17 Ответить
Це для окремих взводних підрозділів, типу зенітних, розвід і т.д. Саме те, в дорозі можно готувати, в теплі, і асортимент обладнання. Хороша штука в руках українського прапорщика ))
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13.03.2022 17:11 Ответить
Цензор, *****!!!! Якого хера я повинен дивитися що сталося з газмановим. Ви там геть сху...ї ли поки ваш шеф-редактор на фронті?
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13.03.2022 15:11 Ответить
рекламу никак не контролируют
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13.03.2022 15:38 Ответить
Русня это же животные. Для них питаться помоями норма
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13.03.2022 15:13 Ответить
Пленные ******** за одни сутки должны сделать тачку на прокачку
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13.03.2022 15:17 Ответить
Гадаю кухня не з простої Часті.
Головне: добре продезінфікувати!
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13.03.2022 15:38 Ответить
на 1:25 это че там за хрень лежала на полке?))
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13.03.2022 15:40 Ответить
Камень - ножи точить.
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13.03.2022 16:19 Ответить
Нанотехнологии. Сколково х...ле
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13.03.2022 19:40 Ответить
Ну ещё как вариант - мелок от тараканов.
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13.03.2022 22:34 Ответить
Пересувні (польові) автомобільні кухні сімейства ПАК-200 на оснащення СА з 1977 року, тобто і в ЗСУ вони є. Вони проходили модернізації і монтувалися на ЗіЛ, Урал і КаМАЗ. В ЗСУ більшість на базі ЗіЛ-131.
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13.03.2022 15:44 Ответить
видать офицерская кухня .
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13.03.2022 16:01 Ответить
- Папа, а шо лучше ахфицер чи командир?
- Один ...
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13.03.2022 19:41 Ответить
?
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13.03.2022 20:43 Ответить
Лесь Подеревянский.
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13.03.2022 20:54 Ответить
Приправи викиньте, всякого від говнюків можна очікувати.
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13.03.2022 17:03 Ответить
Машинка файна, від рашистського гівна можна відчистити, якщо постаратися. Головне, що їржі нема, якщо користувачі не свині служитиме довго, буде годувати солдатів і біженців. А гниль не викидайте, то для полонених, нащо їм наші файні продукти.
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13.03.2022 17:10 Ответить
Зараз у господарські руки потрапила техніка. Можна і боща звірити хорошого...
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13.03.2022 18:18 Ответить
нема каже, буде...вже
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14.03.2022 00:51 Ответить
 
 