"Еда завонялась, картофель сгнил, огурцы разбились. Вот, рахиты", - украинские бойцы осматривают трофейную полевую кухню российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские бойцы захватили новую полевую кухню российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, установлена она на базе автомобиля "КАМАЗ".

"Кухня - огонь. Я лично таких в Украине не видел. И котлы есть, что хочешь... Еда завонялась, картофель сгнил, огурцы разбились. Вот, рахиты", - говорит один из бойцов, осматривая трофей.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Также смотрите: В Луганской области оккупанты сбежали, оставив технику. ФОТО