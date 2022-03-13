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В Харькове задержан заряжающий БМ-21 "Град" Бобыкин, военнослужащий разбитой 200-й мотострелковой бригады оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Харькове задержан заряжающий БМ-21 "Град" Александр Бобыкин, военнослужащий 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, на допросе в СБУ рассказывает об обстоятельствах вторжения и задержания.

Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Интересно, что ФСБшники угрожают российским солдатам расстрелом за побег. Я писал как в начале войны 200-я бригада была разбита и понесла тяжелые потери в боях западнее Харькова. Многие техники уничтожено, а три Града были захвачены украинскими воинами", - отметил Бутусов.

Смотрите также: В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+71
Обещали же таких в плен не брать??
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13.03.2022 15:15
+64
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13.03.2022 15:15
+49
в Харьковской области уже кацапов ставят вертикально как Финляндия в 40 году
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13.03.2022 15:15
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в Харьковской области уже кацапов ставят вертикально как Финляндия в 40 году
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13.03.2022 15:15 Ответить
Лисы стали протестовать - им питаться не удобно.
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13.03.2022 15:40 Ответить
Обещали же таких в плен не брать??
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13.03.2022 15:15 Ответить
так и я что то не поняла ?
сказали ж артиллеристы фсё
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13.03.2022 20:57 Ответить
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13.03.2022 15:15 Ответить
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13.03.2022 15:19 Ответить
Вдячний за світлину, розішлю на мило мерам параші, на жаль тварюки мило терміново міняють.
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13.03.2022 15:23 Ответить
з пропаном щось пiшло не так..... ))
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13.03.2022 15:24 Ответить
мер іркутська вже змінив
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13.03.2022 15:24 Ответить
восстанавливают резервы
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13.03.2022 15:28 Ответить
Чому той артилерист ще живий?😕
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13.03.2022 15:15 Ответить
Тільки тому, що їхня 220 бригада не встигла зробити ні одного пострілу, як була знищена.
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13.03.2022 15:26 Ответить
У нього нова методичка. Про розстріл своїми.
"Учения" вже не катять.
Методичка крутіша - можна й пожаліти.
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13.03.2022 15:54 Ответить
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13.03.2022 15:15 Ответить
Скормить собакам гниду .
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13.03.2022 15:17 Ответить
А нам же казали, що цих всіх: реактивщиків, артилеристів у полон брати не будуть?!
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13.03.2022 15:17 Ответить
він здався, як би його злапали би зі зброєю - вбили би, якби під час бою .....
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13.03.2022 15:25 Ответить
Бутусов, що за газманов у рекламі?)
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13.03.2022 15:17 Ответить
вірусна реклама
бутусов за рекламу як і за весь інтернет відповідпти не може
тупо перемотуйте
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13.03.2022 15:21 Ответить
никакой рекламы нет,это у тебя какая то херь прицепилась
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13.03.2022 15:26 Ответить
Юрий Новак, менше дивись парашкостанського і газманових тобі показувати не будуть.
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13.03.2022 19:51 Ответить
Давайте еще накормите и в костюм его нарядите на конференцию... Ничему жизнь не учит.
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13.03.2022 15:18 Ответить
ВІДРАЗУ ВГАДУЄТЬСЯ ПОРОДА-КАЦАПСЬКА СМЕРДЮЧА СВИНЯ...
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13.03.2022 15:18 Ответить
верх дыбилизма верить жыдоугрофиннобурятам на слово...
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13.03.2022 15:19 Ответить
Макаревич песня: "Моя страна сошла с ума и я ничем не могу помочь"

https://m.youtube.com/watch?v=nWEFlXY6o0Y
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13.03.2022 15:19 Ответить
що морда, що прізвище, що совість, що роль в історії..

він же служив у 200 бригаді, чому сам падло не 200?
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13.03.2022 15:19 Ответить
Своєчасно здезертирував )
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13.03.2022 16:39 Ответить
Эта мразь не заслуживает жить.Отдайте его харьковчанам.
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13.03.2022 15:20 Ответить
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13.03.2022 15:20 Ответить
мамка з вусами, татко з вусами а я не удався

розкрито таємницю, чого це шваркнуте створіння таке зле
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13.03.2022 16:46 Ответить
город курвск... ведь все эти падлы абсолютно осознанно шли убивать украинцев... сейчас ссыканули... УКРАИНА! УБИВАЙ ВСЕХ КАЦАПОВ ДО ЕДИНОГО! в плен еще возьмем...
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13.03.2022 15:20 Ответить
Уже ж вроде решили, что летунов и артиллеристов живыми не брать.
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13.03.2022 15:21 Ответить
Пачему без кофе печеньки.мама язаблудился меня небьют. Тварь а а стреляло ты куда растреляьь *****
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13.03.2022 15:22 Ответить
Этот хоть разговаривать умеет
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13.03.2022 15:23 Ответить
Ну так додати до 200.
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13.03.2022 15:23 Ответить
Він так і вештався по Харкову у вигляді ополченца 1941 р ?
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13.03.2022 15:26 Ответить
Посадить его задницей на снаряд того "града". Все честно. Все честно. Кто с мечом пришел, тот от меча. Кто с "градом" тому на "градине и сидеть "И острить не надо, войдет в дупу как по маслу
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13.03.2022 15:26 Ответить
Судити по законах воєнного часу. Смерть цапам!
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13.03.2022 15:27 Ответить
У вас шо.... Пули закончились?
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13.03.2022 15:30 Ответить
Везучий, ты, Бобыкин. Или нет
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13.03.2022 15:33 Ответить
Артилеристов, РСЗО-шников и летунов в плен НЕ брать!!!
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13.03.2022 15:39 Ответить
а говорили жалеть не будут. Тьфу мля, я бы убил на месте.
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13.03.2022 15:42 Ответить
таких ,к він треба вішати
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13.03.2022 15:48 Ответить
на хера його взяли живим. ця істота нелюдь.
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13.03.2022 15:52 Ответить
Чому ця мерзота ще жива? Навіщо брати у полон заряджаючого БМ-21? Це ж його ракети шматують наших дітей та немічних старих!!!!
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13.03.2022 16:04 Ответить
А покалічити хоть трохи, руку у трьох містах зламати та ключицю, щоб уже заряджати ніколи не зміг, хіба так важко?
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13.03.2022 16:06 Ответить
Можна просто зробити кастрацію, там нічого важкого немає, запитайте у ветеринара
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13.03.2022 17:19 Ответить
це повинно бути обов"язковою процедурою
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13.03.2022 17:39 Ответить
тому і не роблять, бо "важкого немає"...
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14.03.2022 09:48 Ответить
Смерть!!!
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13.03.2022 17:19 Ответить
Ви не терористи. Ви підараси!
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13.03.2022 18:23 Ответить
 
 