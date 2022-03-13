В Харькове задержан заряжающий БМ-21 "Град" Бобыкин, военнослужащий разбитой 200-й мотострелковой бригады оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО
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В Харькове задержан заряжающий БМ-21 "Град" Александр Бобыкин, военнослужащий 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, на допросе в СБУ рассказывает об обстоятельствах вторжения и задержания.
Об этом пишет на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Интересно, что ФСБшники угрожают российским солдатам расстрелом за побег. Я писал как в начале войны 200-я бригада была разбита и понесла тяжелые потери в боях западнее Харькова. Многие техники уничтожено, а три Града были захвачены украинскими воинами", - отметил Бутусов.
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сказали ж артиллеристы фсё
"Учения" вже не катять.
Методичка крутіша - можна й пожаліти.
бутусов за рекламу як і за весь інтернет відповідпти не може
тупо перемотуйте
https://m.youtube.com/watch?v=nWEFlXY6o0Y
він же служив у 200 бригаді, чому сам падло не 200?
розкрито таємницю, чого це шваркнуте створіння таке зле