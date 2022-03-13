"Русский солдат – фашист и оккупант!", - протесты против провозглашения т. н. "ХНР" проходят в Херсоне и Каховке. Оккупанты открыли огонь в воздух. ВИДЕО
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Российские военные начали открывать огонь в воздух, чтобы запугать участников акции протеста против захватчиков, которая в воскресенье проходит в Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".
"Россияне открыли огонь в воздух для того, чтобы запугать участников акции протеста против провозглашения так называемой "ХНР" в Херсоне", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграм-канале.
Кроме того, объединение сообщает об акции протеста против российских захватчиков в Каховке.
"Против провозглашения "ХНР" сегодня протестуют и жители Каховки. На улицы вышли уже более 6 тысяч человек", - отмечают в "Информационном сопротивлении".
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Те що Ви видали наказ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...
Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!
Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...
"Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...
Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ? Й так по 1000 сіл ?
То ворог не почувався-б так "вольготно" ...
PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
1) )(уйНаРыло
2) )(уйлуНаРыло
Другие есть?!
Додамо, що саме Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. -закройте дуре нахер рот