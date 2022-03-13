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война (46875) Каховка (94) митинг (2540) протест (5754) Херсон (2104) Херсонщина (3514)

"Русский солдат – фашист и оккупант!", - протесты против провозглашения т. н. "ХНР" проходят в Херсоне и Каховке. Оккупанты открыли огонь в воздух. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные начали открывать огонь в воздух, чтобы запугать участников акции протеста против захватчиков, которая в воскресенье проходит в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информационное сопротивление".

"Россияне открыли огонь в воздух для того, чтобы запугать участников акции протеста против провозглашения так называемой "ХНР" в Херсоне", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграм-канале.

Кроме того, объединение сообщает об акции протеста против российских захватчиков в Каховке.

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"Против провозглашения "ХНР" сегодня протестуют и жители Каховки. На улицы вышли уже более 6 тысяч человек", - отмечают в "Информационном сопротивлении".
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Топ комментарии
+16
ЛАПАТНІ КАЦАПСЬКІ СВИНІ МОЖУТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ,ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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13.03.2022 15:26
+12
Верховний Головнокомандувач. Пане Зе!
Те що Ви видали наказ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...

Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!

Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...

"Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...

Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ? Й так по 1000 сіл ?
То ворог не почувався-б так "вольготно" ...

PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
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13.03.2022 15:49
+5
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:45
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ЛАПАТНІ КАЦАПСЬКІ СВИНІ МОЖУТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ,ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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13.03.2022 15:26 Ответить
Как сказал кто-то "украинцы много лет непороты и некоторые даже не представляют какая тирания их ждет со стороны россии"
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13.03.2022 15:26 Ответить
макароны с меркелями ещё не поняли, шо они в одной кодле с ******...на одной лавке в судах гааги...если повезёт дожить вылупкам.
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13.03.2022 15:31 Ответить
ГДЕ ГААГА И ДЕ ХУ.ЛО...МН-17 ПРОШЛО БЕЗ МАЛОГО 8 ЛЕТ ИИИИИИ? ПЕРЕСТАНЬТЕ В СКАЗКИ ВЕРИТЬ, ЛЕГЧЕ ЖИТЬ БУДЕТЕ.
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13.03.2022 16:24 Ответить
От тебя аж смердить парашенским гавном. В спам тебя.
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13.03.2022 20:17 Ответить
мариупольские защитники-обращение к военному руководству

Грандіозна перемога в Маріуполі! Окупантів знищено - колосальні втрати. Україна переможе! - YouTube
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13.03.2022 15:35 Ответить
хватит видосики лепить могите реально
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13.03.2022 15:36 Ответить
Какой нахер хнр?! Зачем вы, крупный ресурс, помогаете поддерживать хрюске нарратив?!
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13.03.2022 15:35 Ответить
Что там с г. Изюм?
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13.03.2022 15:43 Ответить
Верховний Головнокомандувач. Пане Зе!
Те що Ви видали наказ з дозволом боронити країну - добре, але де взяти/купити зброю та набої ?
Добути в бою? Перти з вилами на танк/БТР/автомат/... ?
ТРО? Мішки з піском не допомагають вилам А Бандеросмузі - то тільки в містах/горах, де техніку можна "зажати", та й то ...

Де закон про цивільну зброю? Тільки не те непорозуміння 5708, а повноцінний 5708-1 ?????!!!!

Зараз пів країни хоче купити ЗА БУДЬ ЯКІ ГРОШІ зброю щоби боронити дім та рідних ...

"Картинка" коли цивільні "зупиняють танк голіруч" звісно красива, але контрпродуктивна!!!!
Ну стримаєш ти танк на 2 секунди, далі він просто переїде тебе й попре далі ...
Ну пройдешся ти з прапором по вулиці, а коли будеш йти з мітингу додому один тебе "запакують" ...

Те що в Києві роздали 20 тис автоматів - то добре ...
А дати на ОДНЕ село хоч по 20 шт ? Й так по 1000 сіл ?
То ворог не почувався-б так "вольготно" ...

PS: Панянки Києвлянки, особливо тЮлька ...
Пофоткалися з "кулеметами/NLAW", "попіарилися" ? -
Віддайте зброю тим хто її дійсно потребує!
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13.03.2022 15:49 Ответить
ОНО ЖЕ ДУРНОЕ, БОИТСЯ ЗА ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ....ТАМ В ГОЛОВЕ ЛОГИКИ- 0, СКЛАДЫ С СТРЕЛКОВЫМ И ДР.ОРУЖИЕМ УЖЕ ЧАСТИЧНО ОКАЗАЛИСЬ НА оккупированной территории ФАШИСТОВ. ЭТО НУЖНО БЫЛО ДЕЛАТЬ КОГДА ПРОЗВУЧАЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК ПЕРЕД 16,02,22. И СЕЧАС БЫЛО БЫ ВО МНОГО РАЗ ОК. НАШИ "ПОЛКОВОДЦЫ" ФИГ УЧАТСЯ НА ДРУГИХ ВОЙНАХ(ЧЕЧЕНСКОЙ). БЫЛИ БЫ СЕЙЧАС НЕБОЛЬШИЕ ДИВЕРСИОННЫЕ ОТРЯДЫ , НАСКОЛЬКО БЫ БЫЛА ПОДОРВАНА И ЛОГИСТИКА ВРАЖИЙ...
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13.03.2022 16:20 Ответить
לך תיזדיין חטיחת חרא.
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13.03.2022 17:21 Ответить
Добре.Якась гидота із моєї країни почала гнати на українців,тож я їого відправив за россійським кораблем.
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14.03.2022 05:32 Ответить
Боже храни Украину и Украинцев.
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13.03.2022 16:33 Ответить
ще е таке : " На Бога надійся - а сам ...."
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13.03.2022 16:57 Ответить
Интересное наблюдение.
В разговорах больше не звучит слово - давай после войны.
Звучит - давай после ПОБЕДЫ.
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13.03.2022 16:45 Ответить
ще би озброїти всіх .... але дух це основа ...Україна переможе !!!!кацапи це покидьки
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13.03.2022 16:56 Ответить
Варианты расшифровки абривиатуры ХНР:

1) )(уйНаРыло
2) )(уйлуНаРыло

Другие есть?!
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13.03.2022 17:19 Ответить
Я горжуся Вами!
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13.03.2022 18:17 Ответить
Я горжусь вами
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13.03.2022 22:45 Ответить
Я вже бачила списки, і мене вражають роки народження дітей, яких РФ відправила на війну: 2002, 2003-й... Я шокована. Адже раніше казали, що це професійна армія Росії, а воюють фактично діти", - зауважила міністерка.

Додамо, що саме Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. -закройте дуре нахер рот
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14.03.2022 00:24 Ответить
В Каховці люди вийшли на протести и при цьому меру Каховки Зеленский ніяк не відреагув. А мера Н-Каховки,який нічого такого не организував- нагородив орденом. НЕ СПРАВЕДЛИВО!!!!!
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14.03.2022 04:45 Ответить
 
 