"Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армии РФ о потерях. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В сети появилась запись телефонного разговора российского десантника с родными, в котором он рассказывает о потерях элитных подразделений армии РФ и яростном сопротивлении украинских воинов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Антона Геращенко, российский оккупант заявил, что элитная 45-я отдельная бригада специального назначения ВДВ, базирующаяся в Кубинцы Одинцовского района Москвы уничтожена, такая же судьба постигла оккупантов из 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска. Кроме того, из-за больших потерь застрелился командир 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова.
"Такие мысли проскакивают... Думаешь не застрелиться ли нах#й... Четыре человека - хохла, бандеры, 19 машин наших сожгли. Вчетвером! Из 30 машин!", - розповідає окупант.
Пожалуйста, подождите...
Нет там людей.
Смерть кацапам! Смерть рашистским оккупантам!
Сгусточек вонючей биомассы
Под названьем «русский человек»,
Еле одолевший восемь классов
И не просыхающий вовек.
Состоит из них простонародье,
Russianо быдло, проще говоря,
И об этом воре и уроде
Гуманисты сожалеют зря.
Исправленью он не поддаётся!
И утилизировать давно
Надо эту мерзость, что зовётся
Русское унылое говно.
13.11.13 г. Борис Стомахин
специально в сми разжигали ненависть
"лица кавказской национальности"
но я что то среди кавказцев не слышал что дети с родителями так разговаривают
маты перематы
я когда пацаном был до 12 лет бывало матерился, но среди взрослых мы не могли так делать
(хотя сейчас часто дети слышу и среди взрослых ругаются, но это все родители виноваты)
а потом после ссоры с другом перестал вообще материться
Великими бульдозерами згорнути всіх в океан, зачистити площу і дати можливість нормальним людям почати з нуля
СВИНОСОБАК-в пекло!
Рашистская военная спецоперация ПУТЛЕРМОР провалилась.
Slava Ukraini.
За вашу и нашу свободу.
Дадут! 2 х 2 метра и два метра в глубину. Это если повезет. А могут и посто собаки и лисы растащить по полям.
Ещё раз: они не пришли сюда за домами, землями, они пришли убить всех нас! Все остальное им достанется автоматически.
Убей каZапа!