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армия РФ (15385) война (46875) уничтожение (3850)

"Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армии РФ о потерях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети появилась запись телефонного разговора российского десантника с родными, в котором он рассказывает о потерях элитных подразделений армии РФ и яростном сопротивлении украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Антона Геращенко, российский оккупант заявил, что элитная 45-я отдельная бригада специального назначения ВДВ, базирующаяся в Кубинцы Одинцовского района Москвы уничтожена, такая же судьба постигла оккупантов из 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска. Кроме того, из-за больших потерь застрелился командир 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова.

"Такие мысли проскакивают... Думаешь не застрелиться ли нах#й... Четыре человека - хохла, бандеры, 19 машин наших сожгли. Вчетвером! Из 30 машин!", - розповідає окупант.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты избивают людей прямо на улицах в Энергодаре. ВИДЕО

Также смотрите: Российские оккупанты выстрелили из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской громады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+157
СвиноМатка и ее выпердыш.... они понимают о чем они ВООБЩЕ говорят??????
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13.03.2022 16:35
+103
Судя по диалогу это люди с заниженным интеллектом.
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13.03.2022 16:36
+91
Высокоинтеллектуальный разговор
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13.03.2022 16:39
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Страница 3 из 3
Очевидний рівень культури спілкування. Що мама, що син. Орки! І вони хочуть, щоб і в нас так само було. Не дамо! Смерть окупантам! Слава Україні!
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13.03.2022 19:08 Ответить
Рюскій зловонний світ у всій красі..
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13.03.2022 19:20 Ответить
Та страна прогнившая насквозь на всех уровнях. Народа там нет, только население. Выродки. И армия их - это банда убийц и мародёров.
Нет там людей.
Смерть кацапам! Смерть рашистским оккупантам!
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13.03.2022 19:21 Ответить
***
Сгусточек вонючей биомассы
Под названьем «русский человек»,
Еле одолевший восемь классов
И не просыхающий вовек.

Состоит из них простонародье,
Russianо быдло, проще говоря,
И об этом воре и уроде
Гуманисты сожалеют зря.

Исправленью он не поддаётся!
И утилизировать давно
Надо эту мерзость, что зовётся
Русское унылое говно.

13.11.13 г. Борис Стомахин
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13.03.2022 19:27 Ответить
Вот это и называется у этих ублюдков "изыком" - ************* матюгально-акающий диалект. И ху*ло "требует", чтобы Украина сделала "это" своим вторым "госизыком"?, - х*й ему во всём и везде, чтобы голова не болталась.
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13.03.2022 19:27 Ответить
Це угри залишили цим живодерам (араб., тур., крим.-тат., азерб. -qəssab - живодер, слов'янською "кацап") такий культурно-лінгвістичний спадок... В угорщині он є політична партія під назвою "*****"... Угри й живодери - це дійсно "народи братья"!
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14.03.2022 11:28 Ответить
Людоньки! Ключова фраза тут: "хату дадут". Ось за що вони воюють! Не вірти цим: " не знав, на учєнія". Їдуть вбивати українців і займати їхнє житло.
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13.03.2022 19:28 Ответить
++++++++++
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14.03.2022 02:02 Ответить
Натуральні орки. Жертви повальної путінізації...
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13.03.2022 19:36 Ответить
Ніякі вони не жертви! Вони народились такими та з молоком їхніх самок впитували основи "рускава міра"! Для приховування суті своєї популяції ними був видуманий концент "загадочнай рускай душі"!
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14.03.2022 11:37 Ответить
Тут по любому їх треба прикопувати,а не кормити пиріжками і давати" мамкє "пазваніть"...
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13.03.2022 19:37 Ответить
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13.03.2022 20:04 Ответить
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13.03.2022 20:07 Ответить
Тому , хто вигадає таку мобілу , яка б за мат била би струмом й робила б інвалідність , то такий би розробник апарату зразу б отримав би Нобелєвську премію миру !
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13.03.2022 20:09 Ответить
Кацапи - МИ ВСІ В УКРАЇНІ БЕНДЕРИ
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13.03.2022 20:13 Ответить
Після "кацапи" (звернення) потрібно було поставити кому, ато тире зовсім міняє зміст написаного! З тире - кацапами є ми всі бандерівці...
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14.03.2022 11:42 Ответить
Кацапи зрозуміли вже що всі Українці то Бенедри )
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14.03.2022 18:06 Ответить
помню кавказцев часто называли дикарями
специально в сми разжигали ненависть
"лица кавказской национальности"
но я что то среди кавказцев не слышал что дети с родителями так разговаривают
маты перематы
я когда пацаном был до 12 лет бывало матерился, но среди взрослых мы не могли так делать
(хотя сейчас часто дети слышу и среди взрослых ругаются, но это все родители виноваты)
а потом после ссоры с другом перестал вообще материться
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13.03.2022 20:43 Ответить
КАДЫРОВЦЫ СЦЫКУНЫ !!! ЧЕМ СТАРШЕ ТЕМ *********** БЫСТРЕЕ И ДАЛЬШЕ !)
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14.03.2022 07:25 Ответить
Героям Слава!!!💛💙💛💙💛💙💛💪🇺🇦
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13.03.2022 20:50 Ответить
Розмова двох свинособак.
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13.03.2022 20:56 Ответить
Ужасная речь, в который раз доказывает какое это дерьмо!!!
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13.03.2022 21:10 Ответить
Я еще раз говорю,дикари должны жить на южном берегу северного ледовитого океана.
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13.03.2022 21:10 Ответить
Сруській мір...
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13.03.2022 22:02 Ответить
Мама з сином веде розмову🤣🤣🤣🤣
Великими бульдозерами згорнути всіх в океан, зачистити площу і дати можливість нормальним людям почати з нуля
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13.03.2022 22:13 Ответить
Впервые такое напишу, но вы правы это раз, а второе как эта свиноматка могла розмножатся ????!!!!!
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13.03.2022 23:23 Ответить
как обычно, ее свинья трахнула в жопу,а из жопы потом выпал синок
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14.03.2022 21:48 Ответить
А різницю між хохлами і біндерами уже зрозуміли.
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13.03.2022 22:24 Ответить
Наши территории ВПЛОТЬ до ТАГАНРОГА,
СВИНОСОБАК-в пекло!
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13.03.2022 23:05 Ответить
Территория, где 2/3 тупые скоты - СКОТЛАНД, никогда никого не победит.
Рашистская военная спецоперация ПУТЛЕРМОР провалилась.
Slava Ukraini.
За вашу и нашу свободу.
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13.03.2022 23:07 Ответить
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13.03.2022 23:14 Ответить
Это не люди ,а моральные уроды , все поголовно , если не задаются сразу , уничтожать всех , в плен не брать. Особенно летунов и артеллеристов
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14.03.2022 07:21 Ответить
Господи, какой же паскудный народец..
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13.03.2022 23:53 Ответить
"Вот мы Украину отвоюем, нам тут каждому по квартире дадут!"

Дадут! 2 х 2 метра и два метра в глубину. Это если повезет. А могут и посто собаки и лисы растащить по полям.
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14.03.2022 00:14 Ответить
Таких упырей и людьми то нельзя назвать. Надеюсь ядерные силы Цивилизации держат этот mordor на прицеле💥
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14.03.2022 00:17 Ответить
это маман и сынок так говорят мат перемат и прочее. это же просто дегенераты полнейшие.
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14.03.2022 00:41 Ответить
так у них принято разговаривать между родителями и детьми --- а в УКРАИНЕ кажуть батькам МАМО ТАТО И ЗВЕРТАЮТЬСЯ НА ВИ --- между сев. бензоколонкой и УКРАИНОЙ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИЧЕГО ОБЩЕГО --- ЭТО ПРОСТО ДВЕ РАЗНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЭТА ВОЙНА ЕЩЕ РАЗ ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ ---- эти твари не могут жить без сцаря . даже падлы взять косу и выкосить бурьян возле дома и забора . нажраться водяры . спирта запить боярышником и упасть рылом в тот бурьян под забором и проснувшись идти строем голосовать за ***** и ..единоросов.. и ни одно быдло не задаст себе вопрос куда идут сотни млрд долл от нефти и газа и почему пенсии и зарплаты нищенские . да и как с такими мозгами как у этой ..мамы.. можно о чем то думать . там в голове кроме соловьиного помета нет нихера --- там в этом мордоре 75 проц такого биомусора . может прозреют когда на полках ничего кроме кильки в томате и морской капусты не останется . а может и нет
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14.03.2022 07:09 Ответить
Капец... пойду уши с мылом помою... биомусор просто...
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14.03.2022 00:44 Ответить
Це не росіяни це біомаса.
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14.03.2022 01:03 Ответить
Так только где-то появляется русская армия, то аборигены, тобишь местные, сразу начинают обстреливать свои города. Та что ж это за тактика такая, не пойму.
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14.03.2022 01:23 Ответить
Участники этого диалога заслуживают "гиену огненную" ...с радиацией конечно
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14.03.2022 01:40 Ответить
разговор двух скрепоносных уродов --- кто то сказал очень точно КИЕВСКАЯ РУСЬ защищается сейчас от очередного набега лаптеногой орды ---- может живой останется ..асвабодитель.. ********** и расскажет где то в своем мухосранске как четыре БАНДЕРОВЦА сожгли ***** колону рашафашистов ..непобедимой.. и ..легендарной.. армии бункерного пацюка-хуйла
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14.03.2022 06:42 Ответить
КОНЕЧНО ЗАСТРЕЛИСЬ И МАМКУ СВОЮ ***** В РОТ ТОЖЕ УБЕЙ !!! ТОЛЬКО ПЕРЕД ЭТИМ КАДЫРКИНЫХ ЖАРЕННЫХ ПОЕШЬ !)
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14.03.2022 07:23 Ответить
Ой, горе конечно. Мать жалко! Кто не понимает будет матерью поймёт
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14.03.2022 07:26 Ответить
а звідки знають, що чотири, наші хлопці хоч живі залишились?
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14.03.2022 08:43 Ответить
Повторюсь. На кого эта хрень расчитана? Игра актёров ниже плинтуса! Хотите психологически влиять на врага, выкладывайте больше расчленёнки, разбитых колонн и подробные инструкции по сдаче в плен и как в плену комфортно, почти курорт. Причём, не тут, на цензоре, а на взломаных мордорских сми.
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14.03.2022 09:52 Ответить
Служив я 85-87рр, всі москввичі, ленінградці були чмошниками, бо вони насправді були грамотними, мали освіту. Але їх шугали (навіть молодший призов) отакі уйобки з дєрєвні і навіть з обласних центрів росії. Я вже майже 40 років про це говорю людям.
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14.03.2022 10:06 Ответить
Що сказати,як т.з, мама розмовляє з синком,це повний треш.От такий він "руській мір".Їм до цивілізації років двісті мінімум.стадо...
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14.03.2022 10:25 Ответить
Цей ******** разом зі своєю "алкомамкой" хай горять в пеклі!!!
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14.03.2022 14:19 Ответить
Писки двух тварей...
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15.03.2022 19:14 Ответить
Пскопская мразь. Лаптеносы скотоообразные.
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17.03.2022 14:35 Ответить
Болото І мерзотство кацапське в ньому. Росія мусить бути розпердолена в подальшому на улуси зі своїми мовами.
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22.03.2022 13:40 Ответить
Денацификации означает, что в домах наших убитых поселят орков. Вот и все, как нужно понимать слова путлера.
Ещё раз: они не пришли сюда за домами, землями, они пришли убить всех нас! Все остальное им достанется автоматически.
Убей каZапа!
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01.07.2022 14:25 Ответить
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