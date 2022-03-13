Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины.
Соответствующее видео опубликовал Офис Президента Украины, передает Цензор.НЕТ
Читайте також: Зеленский: Благодарен каждому, кто не сдается. Кто протестует. ВИДЕО
Топ комментарии
+51 Anastasiia Ka
показать весь комментарий13.03.2022 17:21
+29 Саша ТРОЯ
показать весь комментарий13.03.2022 17:13
+22 Ирина Параскевич
показать весь комментарий13.03.2022 17:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Героям Слава !
цим живе кожен українець
Героям Слава!!
с Шашлычником разберемся после Победы
(психую,- всю ніч сирена, обстріл аеропорта, син з червоним хрестом розвозить переселенців... які "на старті" місрасієйбратья кукурікали - родичі дружини... Друзі без зв'язку кілька днів - Схід, Яворів, Суми..."Я стрілять хОчу!"©)
будьмо мужніми
помста це холодна сТрава
а що "це добре" ?
бо в цівілізованих суспільствах судять і "героїв" за діла їхні
бо з Дебальцево - з 2015 до 2019 ***** і в голову не приходило проводити якісь маневри біля наших кордонів, не те що війну розвязувати
банер Порох проти ***** виявився пророчим
@AS7404542949
2 ч
Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.
давно б пора... Президент так і мусить робити - поважати хоробрість воїнів...
"героїв
несудять !" у цивілізованому суспільстві