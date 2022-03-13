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Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины.

Соответствующее видео опубликовал Офис Президента Украины, передает Цензор.НЕТ

Читайте також: Зеленский: Благодарен каждому, кто не сдается. Кто протестует. ВИДЕО



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Топ комментарии
+51
Здоров'я і швидкого одужання нашим Героям
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13.03.2022 17:21
+29
Найкращий доказ того, що він у Києві. Молодець.
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13.03.2022 17:13
+22
Молодец!! Слава Украине! Героям Слава!!
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13.03.2022 17:18
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Найкращий доказ того, що він у Києві. Молодець.
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13.03.2022 17:13 Ответить
Молюся за перемогу, але як навіть не доживу, молюся за Україну, щоб хватило розуму не стати на тіж самі граблі ,бо ціна перемоги вже дуже велика ..Слава Україні!Здоровля нашім захистникам.
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13.03.2022 17:45 Ответить
Слава Україні !
Героям Слава !

цим живе кожен українець
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13.03.2022 17:50 Ответить
Порохоботи! Підставимо соє плече цьому відважному Хлопцеві!
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13.03.2022 18:40 Ответить
перший
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13.03.2022 17:52 Ответить
Молодец!! Слава Украине! Героям Слава!!
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13.03.2022 17:18 Ответить
Здоров'я і швидкого одужання нашим Героям
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13.03.2022 17:21 Ответить
Слава Украине!
Героям Слава!!

с Шашлычником разберемся после Победы
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13.03.2022 17:22 Ответить
Он спецом не подписывает Закон о колаборантах, что бы на себя не выйти))
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13.03.2022 17:26 Ответить
интересно мыслите, коллега !!!!!
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13.03.2022 17:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pOVRaGOQzp4
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13.03.2022 18:38 Ответить
Кому нахрен в военное время нужен этот закон? В военное время предателей, мародеров и дезертиров расстреливают на месте, и любые другие «законы» этому могут только помешать.До сих пор встречаю тут ботов, которые по этой методичке работают! Когда вы уже все сдохнете, суки прокацапские?
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13.03.2022 18:20 Ответить
Колода, дьоготь, пір'я... Від Чопа пронос естафетний буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку, з балкону на асвальт, чи отрута. АМІНЬ!
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13.03.2022 17:35 Ответить
интересно мыслите, коллега !!!!!
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13.03.2022 17:39 Ответить
Стане на коліна й просити пробачення буде за те, що активізувати спровокував вторгнення, розігнав СПРАВЖНІХ Воїнів, звинувачував й намагався пересадити Людей(пофамільно назве) - повіриш і пробачиш? Я - ні. Я гниду знаю з середини 90-х... Не особисто, тобто "персонально", але... ПРОДАЛОСЯ воно через масляка. Таких в нас ПОВНО - та сама сяффчінка, насіння, овоч(він взагалі по тюрмі запакований й амністований кацманаффтам береговим), караван "зниклх з поля зору. А ******** взагалі тупо відстрілювати треба. Більш, ніж впевнений, що ти список мінімум на 50% назвеш...

(психую,- всю ніч сирена, обстріл аеропорта, син з червоним хрестом розвозить переселенців... які "на старті" місрасієйбратья кукурікали - родичі дружини... Друзі без зв'язку кілька днів - Схід, Яворів, Суми..."Я стрілять хОчу!"©)
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13.03.2022 18:02 Ответить
спокійніше, зараз всі на нервах, де б вони не були, бо Україна кров'ю стікає

будьмо мужніми
помста це холодна сТрава
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13.03.2022 18:10 Ответить
Спокійніше буде тільки там, де нема тирнетів, а є "робота"... Заіпали "перерви", бігме... Ролі тренера й інструктора БСП ненавиджу всіма фібрами душі... Та то таке...
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13.03.2022 18:55 Ответить
Нарешті і це добре
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13.03.2022 17:24 Ответить
Нарешті !
а що "це добре" ?
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13.03.2022 17:25 Ответить
Добре, що нарешті відвідав наших поранених, бо до цього він їх не бачив взагалі. Тому і пишу, що добре
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13.03.2022 17:35 Ответить
Взагалі зараз Зеленський поводиться гідно і я не на стороні тих хто його критикує саме зараз, хоч і не промовчу коли буду бачити несприйнятну для себе його дію
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13.03.2022 17:37 Ответить
сподіваюсь на Ваше немовчання після Перемоги

бо в цівілізованих суспільствах судять і "героїв" за діла їхні
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13.03.2022 17:44 Ответить
Я не мовчу всі ці 8 років, але не всі мають вуха щоби чути
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13.03.2022 17:47 Ответить
Другий раз за весь час президентства.
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13.03.2022 17:24 Ответить
А шо там путин? Ах да, он своих на удобрение пустил. И делает вид, что ничего не было. Господи, какая же мерзотная скотина.
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13.03.2022 17:26 Ответить
Респект і уважуха ! Викликає повагу
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13.03.2022 17:27 Ответить
аж ніяк !

бо з Дебальцево - з 2015 до 2019 ***** і в голову не приходило проводити якісь маневри біля наших кордонів, не те що війну розвязувати

банер Порох проти ***** виявився пророчим
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13.03.2022 17:31 Ответить
оу знову сашка з лугандона ?
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13.03.2022 17:47 Ответить
Схудав. Втомився.
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13.03.2022 17:28 Ответить
AS74

@AS7404542949

2 ч

Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.

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13.03.2022 17:35 Ответить
й дуже добре!
давно б пора... Президент так і мусить робити - поважати хоробрість воїнів...
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13.03.2022 17:36 Ответить
не время такое писать с моей стороны,но ,,давно б пора..." он должен был делать как минимум вчера если не позавчера! (единственное что радует что воины в безопасности и тот факт что видосы пошли а это свидетельство того что критические точки видимо уже позади) как то так.
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13.03.2022 18:59 Ответить
згадаємо ВСЕ !

"героїв не судять !" у цивілізованому суспільстві
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13.03.2022 17:48 Ответить
ти желчу і среш мабуть?
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13.03.2022 17:49 Ответить
це вам не ***** бункерне со "стюардесами"
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13.03.2022 17:48 Ответить
Зеленский, мы всё видим, не переживай, они выполнили свой долг на своём месте, а ты на своём! Да, они ранены, многие тяжело, но твоя задача не лечь рядом с ними или на кладбище, а сделать ВСЁ, чтобы их было как можно меньше. Не ты виноват, что они на койке, а *****! Твоя задача вести Украину к победе как можно быстрее, чтобы их всех смогли максимально вылечить, оказать всяческую поддержку и вернуть к полноценной жизни.
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13.03.2022 19:44 Ответить
а про те що він не підписує про спрощений в'їзд гумдопомоги ,теж розберемся після перемоги . *** малорос зєлений
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13.03.2022 20:50 Ответить
гнида ...піариться на війні , а маріуполь загинається ...
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13.03.2022 20:52 Ответить
 
 